Суд отправил в СИЗО экс-главу новосибирского управления Росгвардии Шушакова

Новосибирский гарнизонный военсуд по ходатайству следствия заключил под стражу до 23 мая генерал-майора Василия Шушакова, бывшего руководителя регионального управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Бывшему высокопоставленному силовику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Отметим, что генерал-майора водворили в СИЗО накануне профессионального праздника — Дня Росгвардии.

Василий Шушаков

Фото: Управление Федеральной службы ВНГ РФ по Новосибирской области Василий Шушаков

Как рассказали в Следственном комитете, по материалам дела, в 2024 году государственным заказчиком с ООО «СтройСиб» заключен многомиллионный контракт на поставку специального сооружения для учебной и целевой стрельбы. Обязанности по контролю за исполнением соглашения возлагались на генерала Шушакова, который на тот период возглавлял новосибирское управление Росгвардии. Глава управления, считает следствие, организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату. В результате государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн руб. О задержании экс-главы новосибирского управления Росгвардии стало известно вчера.

Илья Николаев