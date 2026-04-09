Ребенок упал с седьмого этажа недостроя в Сочи
В Сочи ребенок упал с седьмого этажа недостроенного здания на улице Учительской. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи».
Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи»
Спасательные бригады оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты оценили состояние пострадавшего и приступили к его извлечению из труднодоступного места.
Несовершеннолетнего уложили на жесткие носилки, чтобы избежать дополнительных травм при транспортировке. После извлечения ребенка передали медикам и доставили в городскую больницу.