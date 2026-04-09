Вдова бывшего главы Samsung продала часть доли в компании

Хонг Ра Хи, вдова председателя правления Samsung Group Ли Кун Хи, продала часть своих акций Samsung Electronics Co. стоимостью почти 3,1 трлн вон ($2,1 млрд), пишет «Рёнхап» со ссылкой на источники. Ее доля в компании сократилась с 1,49% до 1,24%.

По информации агентства, Хонг Ра Хи родала 15 млн акций Samsung Electronics по 205 тыс. 237 вон за штуку в рамках пакетной сделки до открытия рынка.

Хонг Ра Хи — мать нынешнего председателя правления Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. «Рёнхап» пишет, что продажа доли в компании позволит семье завершить выплату налогов на наследство на общую сумму около 12 трлн вон в рассрочку, которую ей предоставили в апреле 2021 года. Вместе с матерью Ли Чжэ Ён и две его сестры Ли Бу Чжин (исполнительный директор Hotel Shilla) и Ли Со Хен (президент Samsung C&T) в течение пяти лет финансируют налоговое бремя за счет продажи акций дочерних компаний группы и других финансовых мер. Завершение выплаты налога может ослабить финансовое давление на семью, что позволит главе компании продвигать свою «Новую стратегию роста Samsung», пишет агентство.

Бывший председатель правления Ли Кун Хи умер в октябре 2020 года. В наследство он оставил активы, оцениваемые примерно в 26 трлн вон (более $17,6 млрд), включая акции на сумму 19 трлн вон.

Эрнест Филипповский