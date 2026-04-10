Лучшие юристы: региональный рейтинг

Антимонопольное право
Band 1
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Кириллов Кирилл Contra Legal Firm
Курчук Елена GRATA International
Лукин Игорь GRATA International
Шулындин Евгений Судебное агентство «Барристер»
Банкротство
Band 1
Ахметшин Артур Судебное агентство «Барристер»
Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ
Борисов Максим IMPRAVO
Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры
Каиров Сослан Митра
Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры
Насонов Алексей Nasonov&Partners
Радзивил Радмила Правый берег
Сабитов Тимур Шаймарданов и Сабитов
Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ
Севостьянова Юлия Адвокатское Бюро ЕПАМ
Уразаев Тимур А2К Лигал
Шестаков Денис GRATA International
Band 2
Антипенко Никита N.A. Legal
Богданова Мария ANT ATTORNEYS
Голунов Станислав Enforce Law Company
Гончарова Татьяна ЛексПроф
Грушко Татьяна Legal to Business
Егоров Владимир Западная юридическая компания
Елизаров Владимир Сибирская Юридическая Компания
Коробов Олег Мейер и партнеры
Платова Татьяна Адвокатское бюро «Нортия»
Привалов Сергей ССП-Консалт
Свистунов Антон Юридический центр «Развитие»
Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры
Смирнов Семен ЛексПроф
Соболевская Людмила Sollars
Субачев Роман Гребнева и Партнеры
Band 3
Айтнджян Ани Sollars
Баринова Вера РАУД
Бритвин Богдан Юридический центр «Развитие»
Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры
Зенкова Татьяна LL.C-Право
Кандауров Никита Лобби
Корнилов Анатолий Гуцу, Жуковский и партнеры
Левентырь Яна Солнцев и партнеры
Метла Анастасия ЮМСЭЙ Лигал Групп
Минин Максим Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
Пискунова Юлия Сибирская Юридическая Компания
Суднева Юлия Nasonov&Partners
Чипчиков Ринат VILEX GROUP
Шатилов Илья Лобби
Шумская Анна Шумская и Партнеры
Внешнеэкономическая деятельность
Band 1
Антонов Михаил Аспектум.
Афанасьева Валерия Казарновски Групп
Афхазава Дурмишхан Ялилов и Партнеры
Бойко Алена Аспектум.
Варшавский Владислав Варшавский и партнеры
Иванчин Константин Инмар
Казаков Игорь Казарновски Групп
Легашова Елена Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
Матина Юлия Казарновски Групп
Мирзоев Юрий Митра
Миронов Виктор Консультационная группа ТИМ
Талагаева Юлия Forte Tax & Law
Тимофеев Олег Тимофеев/Черепнов/Калашников
Хоровский Вячеслав GRATA International
Чурсина Анастасия Адвокатское бюро «Нортия»
Защита персональных данных
Band 1
Кафанов Дмитрий Инмар
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Залуцкая София AG-LEGAL
Собко Мария AG-LEGAL
Здравоохранение и фармацевтика
Band 1
Бородкина Светлана ССП-Консалт
Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ
Величкова Оксана Величкова и партнеры
Иванчин Константин Инмар
Кафанов Дмитрий Инмар
Крицына Анна GRATA International
Левенкова Александра GRATA International
Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Привалов Сергей ССП-Консалт
Самигуллин Дмитрий GRATA International
Теньковская Ирина Юридический Центр Теньковской
Интеллектуальная собственность
Band 1
Афхазава Дурмишхан Ялилов и Партнеры
Байкалов Андрей Sollars
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Дедков Евгений Дедков и партнеры
Дударев Александр ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Дышлюк Максим Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
Землянова Аида Юридический бутик Аиды Земляновой
Китушина Алина Юридическая Ассоциация Президент
Клюшина Виктория РОКА «СОВЕТНИК»
Колесников Андрей Гребнева и Партнеры
Македошин Максим AG-LEGAL
Самигуллин Дмитрий GRATA International
Сокольникова Тамара IQ Technology
Солнцев Станислав Солнцев и партнеры
Тимошатов Михаил Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
Band 2
Бейдуллаев Рамиль Совет Лигал
Бутенко Светлана Бутенко и партнеры
Валентов Дмитрий Contra Legal Firm
Кархалёва Татьяна IMPRAVO
Кололеева Светлана Дедков и партнеры
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Прокофьева Ангелина МЕДИА-НН
Рухтин Николай AG-LEGAL
Фахрисламова София Казарновски Групп
Корпоративное право / Слияния и поглощения
Band 1
Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бондаренко Евгения Юсконсалт
Гузь Светлана Legal to Business
Гущев Игорь Дювернуа Лигал
Долотин Ренат АНП ЗЕНИТ
Кабаков Антон Forte Tax & Law
Комаров Владимир GRATA International
Левенсон Анна Сибирская Юридическая Компания
Макаренко Юлия Юридическое партнерство «Курсив»
Марткочаков Антон Enforce Law Company
Парамонова Татьяна Золотое правило
Спасеннов Сергей «Пепеляев Групп»
Степанова Евгения РОКА «СОВЕТНИК»
Тарасов Роман Адвокатское бюро «Нортия»
Филина Дарья Legal to Business
Band 2
Антюфеева Ирина РОКА «СОВЕТНИК»
Епанчинцева Анастасия Dmitrenko Legal
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Гарден Артем Совет Лигал
Григорьева Татьяна Юридическая компания «Эклекс»
Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Кордешова Евгения Юсконсалт
Мильхина Елизавета Солнцев и партнеры
Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер»
Панфиленко Сергей ССП-Консалт
Пастухов Алексей Совет Лигал
Савенко Анна Юридическая фирма «ФОКС»
Скибина Юлия РОКА «СОВЕТНИК»
Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов
Налогообложение: налоговое консультирование
Band 1
Афанасьева Оксана GRATA International
Валеева Гузель АНП ЗЕНИТ
Галияхметов Рустам «Пепеляев Групп»
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Грибов Кирилл Гребнева и Партнеры
Григоренко Екатерина ССП-Консалт
Золотовская Юлия Гребнева и Партнеры
Ильяшенко Мария Курсив, юридическое партнерство
Коваленко Юлия Легалайт
Маслова Оксана AG-LEGAL
Мельников Алексей Адвокатское бюро «Нортия»
Михнов Олег ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Овчинников Владислав Совет Лигал
Сосновский Сергей «Пепеляев Групп»
Ярулина Альфия АНП ЗЕНИТ
Band 2
Кузнецов Иван Комплаенс Решения
Неволин Даниил Nevolin&Partners
Портнов Александр Комплаенс Решения
Хисматуллина Дарья А2К Лигал
Ященко Герман AG-LEGAL
Налогообложение: налоговые споры
Band 1
Афанасьева Алена ЛексПроф
Ахметов Заурбек Митра
Вишнякова Мария Совет Лигал
Мирзоев Юрий Митра
Огородова Екатерина Войнов, Маслов и партнеры
Природные ресурсы
Band 1
Гребнева Ирина Гребнева и Партнеры
Иванова Алена GRATA International
Коваленко Юлия Легалайт
Комаров Владимир GRATA International
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Курчук Елена GRATA International
Марткочаков Антон Enforce Law Company
Сабитов Тимур Шаймарданов и Сабитов
Сосновский Сергей Пепеляев Групп
Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Промышленность
Band 1
Антонов Михаил Аспектум.
Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал
Афанасьева Оксана GRATA International
Беляков Кирилл Аспектум.
Валеева Гузель АНП ЗЕНИТ
Гущев Игорь Дювернуа Лигал
Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры
Карпекин Сергей Сибирская Юридическая Компания
Ковалев Евгений Адвокатское бюро KR&P
Комаров Владимир GRATA International
Кочура Максим Золотое правило
Лизунова Екатерина LL.C Право
Марткочаков Антон Enforce Law Company
Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер»
Радзивил Радмила Правый берег
Band 2
Александров Вячеслав LOYS
Бондаренко Евгения Юсконсалт
Борисов Максим IMPRAVO
Варшавская Владлена Варшавский и партнеры
Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры
Голунов Станислав Enforce Law Company
Догадина Юлия Консультационная группа ТИМ
Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Кабаков Антон Forte Tax & Law
Спасеннов Сергей Пепеляев Групп
Легашова Елена Юсланд
Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Носков Егор Дювернуа Лигал
Шестаков Денис GRATA International
Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры
Band 3
Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры
Ильяшенко Мария Юридическое агентство «Курсив»
Казаков Игорь Казарновски Групп
Кололеева Светлана Дедков и партнеры
Кольцов Александр А2К Лигал
Куревлева Вероника De Novo Praxis
Привалов Сергей ССП-Консалт
Солнцев Станислав Солнцев и партнеры
Степанов Кирилл Команда Степанова
Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов
Разрешение коммерческих споров
Band 1
Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ
Ахметов Заурбек Митра
Воронцова Анна РОКА «СОВЕТНИК»
Гудков Денис Адвокатское бюро «Нортия»
Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Иванов Алексей АБ «Правовой статус»
Константинова Анастасия Юридическая компания «Эклекс»
Легашова Елена Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
Кочура Максим Золотое правило
Мазур Татьяна Юридическая фирма «АФИНА»
Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Пустовит Юрий Адвокатское бюро «Юг»
Рвачев Сергей Деметриос Консалт
Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры
Band 2
Фальковская Ирина FSI - LEGAL
Андреев Виктор Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
Антонов Денис Гуцу, Жуковский и партнеры
Белоножкин Андрей Мейер и партнеры
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Демьяненко Алина Легалайт
Деняков Александр Лобби
Маранц Юлия Маранц, Соловьев и Партнеры
Матаев Степан Аспект-М
Мосин Владимир МОСИН ГРУПП
Субечев Роман Гребнева и Партнеры
Титкова Дарья ССП-Консалт
Утегушев Беслан ЮКАМ
Хабибуллин Ильдар А2К Лигал
Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Band 3
Аликов Сергей YAHATIN
Аракелян Астхик ГК групп
Асафова Яна Технологии обжалования
Булгару Юрий Юридическая Ассоциация Президент
Бухмин Антон Гребнева и Партнеры
Городова Екатерина Легалайт
Исаков Станислав ССП-Консалт
Каиров Сослан Митра
Леппа Федор Технологии обжалования
Манташян Ани ЮКАМ
Митрофанов Александр Юридическая фирма «ОЛИМП»
Морозов Михаил Сибирская Юридическая Компания
Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Семин Павел Гуцу, Жуковский и партнеры
Третинникова Анастасия ССП-Консалт
Разрешение споров в судах общей юрисдикции
Band 1
Александров Вячеслав LOYS
Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал
Валеев Ильгиз Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вайлекс» (юридическая компания VILEX GROUP)
Васильева Татьяна РОКА «СОВЕТНИК»
Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры
Дрыга Василий Rezolut Law Firm
Ефейкина Ксения YAHATIN
Ковалев Евгений Адвокатское бюро KR&P
Комиссаров Илья VILEX GROUP
Маркарова Юнона Западная юридическая компания
Петров Станислав Прецедент Консалтинг
Посаженников Максим Шумская и Партнеры
Радченко Сергей Адвокатское бюро «Юг»
Самарина Ольга Адвокатское бюро KR&P
Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс»
Band 2
Ахметов Заурбек Митра
Белоножкин Андрей Мейер и партнеры
Бурикова Юлия Солнцев и партнеры
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Герман Алена ГК групп
Дробь Анастасия Солнцев и партнеры
Исупова Софья ЛексПроф
Киселева Любовь Прецедент Консалтинг
Костиков Мирослав Юридическая фирма «ОЛИМП»
Ломакин Дмитрий Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
Мограбян Марине Лобби
Нохрина Екатерина Технологии обжалования
Смирнов Антон YAHATIN
Урадовских Ирина Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
Чигвинцева Ирина Западная юридическая компания
Ритейл и торговля, FMCG
Band 1
Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры
Филина Дарья Legal 2 Business
Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал
Тарасов Роман Адвокатское бюро «Нортия»
Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс»
Солнцев Станислав Солнцев и партнеры
Талагаева Юлия Forte Tax & Law
Субачев Роман Гребнева и Партнеры
Кордешова Евгения Юсконсалт
Варшавский Владислав Варшавский и партнеры
Спасеннов Сергей Пепеляев Групп
Трофимов Илья Консультационная группа ТИМ
Дедков Евгений Дедков и партнеры
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер»
Сельское хозяйство
Band 1
Антюфеева Ирина РОКА «Советник»
Валеев Ильгиз VILEX GROUP
Величкова Оксана Величкова и партнеры
Галиаскарова Зульфия АНП ЗЕНИТ
Жадан Юлия GRATA International
Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры
Кочура Максим Золотое правило
Митин Александр РАУД
Радзивил Радмила Правый берег
Степанов Игорь GRATA International
Семейное и наследственное право
Band 1
Беглова Гульнара Ялилов и Партнеры
Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ
Величкова Оксана Величкова и партнеры
Завацкая Евгения Прецедент Консалтинг
Зуруева Елена Sollars
Имханицкий Лев Юридическая Ассоциация Президент
Конрат Валерия Юридическая компания «Эклекс»
Кутельникова Екатерина Ивановы и Партнеры
Перфильева Вероника Адвокатское бюро «Q&A»
Селина Алёна Солнцев и партнеры
Стафиевская Елена Сибирская Юридическая Компания
Титов Илья АБ «Илья Титов и партнёры»
Успешный Максим Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
Швед Ксения Ивановы и Партнеры
Шевельков Иван Высшая Инстанция
Band 2
Бухмин Антон Гребнева и Партнеры
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Ивонин Андрей ANT ATTORNEYS
Мезенцева Екатерина Гребнева и Партнеры
Можаровская Арина Шумская и Партнеры
Петрановский Илья Vamos Law Firm
Скорых Самира Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
Смолина (Бауэр) Дарья Sollars
Соболева Кристина Юридическая Ассоциация Президент
Хабибуллин Айдар А2К Лигал
Строительство и недвижимость
Band 1
Антонов Денис АНП ЗЕНИТ
Багаутдинов Ильдар Гуцу, Жуковский и партнеры
Волков Максим Nasonov&Partners
Гузь Светлана Legal 2 Business
Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Гуцу Константин Гуцу, Жуковский и партнеры
Долотин Ренат АНП ЗЕНИТ
Завацкая Евгения Прецедент Консалтинг
Закорко Елена Юридическая фирма «ОЛИМП»
Захаров Дмитрий Sollars
Комиссаров Илья VILEX GROUP
Корнилов Анатолий Гуцу, Жуковский и партнеры
Крестьянцева Елена «Пепеляев Групп»
Куревлева Вероника De Novo Praxis
Лизунова Екатерина LL.C Право
Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ
Band 2
Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры
Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Посаженников Максим Шумская и партнеры
Семин Павел Гуцу, Жуковский и партнеры
Склярова Виктория VOSTERA
Сосновский Сергей Пепеляев Групп
Степанов Игорь GRATA International
Стороженко Ольга Западная юридическая компания
Токмакова Марина Дювернуа Лигал
Филина Дарья Legal 2 Business
Черепнов Михаил Тимофеев/Черепнов/Калашников
Шестаков Денис GRATA International
Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры
Band 2
Афанасьева Оксана GRATA International
Беглова Гульнара Ялилов и Партнеры
Бородкина Светлана ССП-Консалт
Воронцова Анна РОКА «Советник»
Дрыга Василий Rezolut Law Firm
Егоров Владимир Западная юридическая компания
Макаренко Юлия Юридическое агентство «Курсив»
Миронов Виктор Консультационная группа ТИМ
Петров Станислав Прецедент Консалтинг
Проводин Иван Деметриос Консалт
Рвачев Сергей Деметриос Консалт
Терюхова Валерия Nasonov&Partners
Тимофеев Олег Тимофеев/Черепнов/Калашников
Хабибуллин Ильдар А2К Лигал
Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс»
TMT
Band 1
Абянов Рамис АНП ЗЕНИТ
Дедков Евгений Дедков и партнеры
Дмитренко Артем Dmitrenko Legal
Жуковский Роман Гуцу, Жуковский и партнеры
Иванов Алексей АБ «Правовой статус»
Кархалева Татьяна IMPRAVO
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Левенкова Александра GRATA International
Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры
Насонов Алексей Nasonov&Partners
Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Самигуллин Дмитрий GRATA International
Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры
Сокольникова Тамара IQ Technology
Титкова Дарья ССП-Консалт
Транспорт и логистика
Band 1
Андреев Виктор Юсланд
Богданова Мария ANT ATTORNEYS
Варшавский Владислав Варшавский и партнеры
Герман Михаил IMPRAVO
Демьяненко Алина Легалайт
Иванчин Константин Инмар
Макарова Инна GRATA International
Соловьев Александр Маранц, Соловьев и Партнеры
Трофимов Илья Консультационная группа ТИМ
Чурсина Анастасия Адвокатское бюро «Нортия»
Трудовое и миграционное право
Band 1
Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ
Беляков Кирилл Аспектум.
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Питунова Ирина Тимофеев/Черепнов/Калашников
Шестаков Владислав Юридическая Ассоциация Президент
Уголовное право
Band 1
Антоненко Илья Адвокатское бюро «Q&A»
Батманов Станислав РОКА «СОВЕТНИК»
Бочкарев Андрей Rezolut Law Firm
Гиндус (Ганженко) Мария Земчихин и партнеры
Гребнева Ирина Гребнева и Партнеры
Губайдуллин Рустам Ялилов и Партнеры
Земчихин Вячеслав Земчихин и партнеры
Кириенко Михаил Адвокатское бюро KR&P
Нефедов Роман Адвокатское бюро «Q&A»
Рассолов Иван Гребнева и Партнеры
Стафилов Максим LOYS
Ушакевич Виктор Адвокатское бюро «Q&A»
Федосеенко Владислав Земчихин и партнеры
Харин Игорь АБ «След»
Чугудаев Василий PRO IN LAW
Band 2
Крицына Анна GRATA International
Марданов Булат Ялилов и Партнеры
Пелых Арина Sollars
Харина Александра АБ «След»
Шулдеев Сергей Адвокатское бюро «Q&A»
Финансовое и банковское право
Band 1
Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Гузь Светлана Legal 2 Business
Фатыхова Римма АНП ЗЕНИТ
Хоровский Вячеслав GRATA International
Частный капитал
Band 1
Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ
Жуковский Роман Гуцу, Жуковский и партнеры
Титов Илья АБ «Илья Титов и партнёры»
Топлакалцян Седа ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Хоровский Вячеслав GRATA International
Энергетика
Band 1
Белоножкин Андрей Мейер и партнеры
Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры
Ильяшенко Мария Юридическое агентство «Курсив»
Каиров Сослан Митра
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Мецаев Батрадз Митра
Пустовит Юрий Адвокатское бюро «Юг»
Сосновский Сергей Пепеляев Групп
Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры
Коваленко Юлия Легалайт
Комаров Владимир GRATA International
Мирзоев Юрий Митра
Митин Александр РАУД
Радченко Сергей Адвокатское бюро «Юг»

