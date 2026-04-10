Лучшие юристы: региональный рейтинг

Антимонопольное право Band 1 Возисов Кирилл Contra Legal Firm Кириллов Кирилл Contra Legal Firm Курчук Елена GRATA International Лукин Игорь GRATA International Шулындин Евгений Судебное агентство «Барристер» Банкротство Band 1 Ахметшин Артур Судебное агентство «Барристер» Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ Борисов Максим IMPRAVO Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры Каиров Сослан Митра Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры Насонов Алексей Nasonov&Partners Радзивил Радмила Правый берег Сабитов Тимур Шаймарданов и Сабитов Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ Севостьянова Юлия Адвокатское Бюро ЕПАМ Уразаев Тимур А2К Лигал Шестаков Денис GRATA International Band 2 Антипенко Никита N.A. Legal Богданова Мария ANT ATTORNEYS Голунов Станислав Enforce Law Company Гончарова Татьяна ЛексПроф Грушко Татьяна Legal to Business Егоров Владимир Западная юридическая компания Елизаров Владимир Сибирская Юридическая Компания Коробов Олег Мейер и партнеры Платова Татьяна Адвокатское бюро «Нортия» Привалов Сергей ССП-Консалт Свистунов Антон Юридический центр «Развитие» Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры Смирнов Семен ЛексПроф Соболевская Людмила Sollars Субачев Роман Гребнева и Партнеры Band 3 Айтнджян Ани Sollars Баринова Вера РАУД Бритвин Богдан Юридический центр «Развитие» Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры Зенкова Татьяна LL.C-Право Кандауров Никита Лобби Корнилов Анатолий Гуцу, Жуковский и партнеры Левентырь Яна Солнцев и партнеры Метла Анастасия ЮМСЭЙ Лигал Групп Минин Максим Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры Пискунова Юлия Сибирская Юридическая Компания Суднева Юлия Nasonov&Partners Чипчиков Ринат VILEX GROUP Шатилов Илья Лобби Шумская Анна Шумская и Партнеры Внешнеэкономическая деятельность Band 1 Антонов Михаил Аспектум. Афанасьева Валерия Казарновски Групп Афхазава Дурмишхан Ялилов и Партнеры Бойко Алена Аспектум. Варшавский Владислав Варшавский и партнеры Иванчин Константин Инмар Казаков Игорь Казарновски Групп Легашова Елена Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» Матина Юлия Казарновски Групп Мирзоев Юрий Митра Миронов Виктор Консультационная группа ТИМ Талагаева Юлия Forte Tax & Law Тимофеев Олег Тимофеев/Черепнов/Калашников Хоровский Вячеслав GRATA International Чурсина Анастасия Адвокатское бюро «Нортия» Защита персональных данных Band 1 Кафанов Дмитрий Инмар Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Залуцкая София AG-LEGAL Собко Мария AG-LEGAL Здравоохранение и фармацевтика Band 1 Бородкина Светлана ССП-Консалт Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ Величкова Оксана Величкова и партнеры Иванчин Константин Инмар Кафанов Дмитрий Инмар Крицына Анна GRATA International Левенкова Александра GRATA International Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Привалов Сергей ССП-Консалт Самигуллин Дмитрий GRATA International Теньковская Ирина Юридический Центр Теньковской Интеллектуальная собственность Band 1 Афхазава Дурмишхан Ялилов и Партнеры Байкалов Андрей Sollars Возисов Кирилл Contra Legal Firm Дедков Евгений Дедков и партнеры Дударев Александр ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Дышлюк Максим Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) Землянова Аида Юридический бутик Аиды Земляновой Китушина Алина Юридическая Ассоциация Президент Клюшина Виктория РОКА «СОВЕТНИК» Колесников Андрей Гребнева и Партнеры Македошин Максим AG-LEGAL Самигуллин Дмитрий GRATA International Сокольникова Тамара IQ Technology Солнцев Станислав Солнцев и партнеры Тимошатов Михаил Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW) Band 2 Бейдуллаев Рамиль Совет Лигал Бутенко Светлана Бутенко и партнеры Валентов Дмитрий Contra Legal Firm Кархалёва Татьяна IMPRAVO Кололеева Светлана Дедков и партнеры Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Прокофьева Ангелина МЕДИА-НН Рухтин Николай AG-LEGAL Фахрисламова София Казарновски Групп Корпоративное право / Слияния и поглощения Band 1 Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ Бондаренко Евгения Юсконсалт Гузь Светлана Legal to Business Гущев Игорь Дювернуа Лигал Долотин Ренат АНП ЗЕНИТ Кабаков Антон Forte Tax & Law Комаров Владимир GRATA International Левенсон Анна Сибирская Юридическая Компания Макаренко Юлия Юридическое партнерство «Курсив» Марткочаков Антон Enforce Law Company Парамонова Татьяна Золотое правило Спасеннов Сергей «Пепеляев Групп» Степанова Евгения РОКА «СОВЕТНИК» Тарасов Роман Адвокатское бюро «Нортия» Филина Дарья Legal to Business Band 2 Антюфеева Ирина РОКА «СОВЕТНИК» Епанчинцева Анастасия Dmitrenko Legal Возисов Кирилл Contra Legal Firm Гарден Артем Совет Лигал Григорьева Татьяна Юридическая компания «Эклекс» Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Кордешова Евгения Юсконсалт Мильхина Елизавета Солнцев и партнеры Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер» Панфиленко Сергей ССП-Консалт Пастухов Алексей Совет Лигал Савенко Анна Юридическая фирма «ФОКС» Скибина Юлия РОКА «СОВЕТНИК» Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов Пастухов Алексей Совет Лигал Скибина Юлия РОКА «СОВЕТНИК» Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов Налогообложение: налоговое консультирование Band 1 Афанасьева Оксана GRATA International Валеева Гузель АНП ЗЕНИТ Галияхметов Рустам «Пепеляев Групп» Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Грибов Кирилл Гребнева и Партнеры Григоренко Екатерина ССП-Консалт Золотовская Юлия Гребнева и Партнеры Ильяшенко Мария Курсив, юридическое партнерство Коваленко Юлия Легалайт Маслова Оксана AG-LEGAL Мельников Алексей Адвокатское бюро «Нортия» Михнов Олег ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Овчинников Владислав Совет Лигал Сосновский Сергей «Пепеляев Групп» Ярулина Альфия АНП ЗЕНИТ Band 2 Кузнецов Иван Комплаенс Решения Неволин Даниил Nevolin&Partners Портнов Александр Комплаенс Решения Хисматуллина Дарья А2К Лигал Ященко Герман AG-LEGAL Налогообложение: налоговые споры Band 1 Афанасьева Алена ЛексПроф Ахметов Заурбек Митра Вишнякова Мария Совет Лигал Мирзоев Юрий Митра Огородова Екатерина Войнов, Маслов и партнеры Природные ресурсы Band 1 Гребнева Ирина Гребнева и Партнеры Иванова Алена GRATA International Коваленко Юлия Легалайт Комаров Владимир GRATA International Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Курчук Елена GRATA International Марткочаков Антон Enforce Law Company Сабитов Тимур Шаймарданов и Сабитов Сосновский Сергей Пепеляев Групп Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Промышленность Band 1 Антонов Михаил Аспектум. Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал Афанасьева Оксана GRATA International Беляков Кирилл Аспектум. Валеева Гузель АНП ЗЕНИТ Гущев Игорь Дювернуа Лигал Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры Карпекин Сергей Сибирская Юридическая Компания Ковалев Евгений Адвокатское бюро KR&P Комаров Владимир GRATA International Кочура Максим Золотое правило Лизунова Екатерина LL.C Право Марткочаков Антон Enforce Law Company Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер» Радзивил Радмила Правый берег Band 2 Александров Вячеслав LOYS Бондаренко Евгения Юсконсалт Борисов Максим IMPRAVO Варшавская Владлена Варшавский и партнеры Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры Голунов Станислав Enforce Law Company Догадина Юлия Консультационная группа ТИМ Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Кабаков Антон Forte Tax & Law Спасеннов Сергей Пепеляев Групп Легашова Елена Юсланд Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Носков Егор Дювернуа Лигал Шестаков Денис GRATA International Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры Band 3 Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры Ильяшенко Мария Юридическое агентство «Курсив» Казаков Игорь Казарновски Групп Кололеева Светлана Дедков и партнеры Кольцов Александр А2К Лигал Куревлева Вероника De Novo Praxis Привалов Сергей ССП-Консалт Солнцев Станислав Солнцев и партнеры Степанов Кирилл Команда Степанова Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов Разрешение коммерческих споров Band 1 Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ Ахметов Заурбек Митра Воронцова Анна РОКА «СОВЕТНИК» Гудков Денис Адвокатское бюро «Нортия» Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Иванов Алексей АБ «Правовой статус» Константинова Анастасия Юридическая компания «Эклекс» Легашова Елена Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» Кочура Максим Золотое правило Мазур Татьяна Юридическая фирма «АФИНА» Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Пустовит Юрий Адвокатское бюро «Юг» Рвачев Сергей Деметриос Консалт Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры Band 2 Фальковская Ирина FSI - LEGAL Андреев Виктор Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» Антонов Денис Гуцу, Жуковский и партнеры Белоножкин Андрей Мейер и партнеры Возисов Кирилл Contra Legal Firm Демьяненко Алина Легалайт Деняков Александр Лобби Маранц Юлия Маранц, Соловьев и Партнеры Матаев Степан Аспект-М Мосин Владимир МОСИН ГРУПП Субечев Роман Гребнева и Партнеры Титкова Дарья ССП-Консалт Утегушев Беслан ЮКАМ Хабибуллин Ильдар А2К Лигал Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Band 3 Аликов Сергей YAHATIN Аракелян Астхик ГК групп Асафова Яна Технологии обжалования Булгару Юрий Юридическая Ассоциация Президент Бухмин Антон Гребнева и Партнеры Городова Екатерина Легалайт Исаков Станислав ССП-Консалт Каиров Сослан Митра Леппа Федор Технологии обжалования Манташян Ани ЮКАМ Митрофанов Александр Юридическая фирма «ОЛИМП» Морозов Михаил Сибирская Юридическая Компания Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Семин Павел Гуцу, Жуковский и партнеры Третинникова Анастасия ССП-Консалт Разрешение споров в судах общей юрисдикции Band 1 Александров Вячеслав LOYS Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал Валеев Ильгиз Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вайлекс» (юридическая компания VILEX GROUP) Васильева Татьяна РОКА «СОВЕТНИК» Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры Дрыга Василий Rezolut Law Firm Ефейкина Ксения YAHATIN Ковалев Евгений Адвокатское бюро KR&P Комиссаров Илья VILEX GROUP Маркарова Юнона Западная юридическая компания Петров Станислав Прецедент Консалтинг Посаженников Максим Шумская и Партнеры Радченко Сергей Адвокатское бюро «Юг» Самарина Ольга Адвокатское бюро KR&P Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс» Band 2 Ахметов Заурбек Митра Белоножкин Андрей Мейер и партнеры Бурикова Юлия Солнцев и партнеры Возисов Кирилл Contra Legal Firm Герман Алена ГК групп Дробь Анастасия Солнцев и партнеры Исупова Софья ЛексПроф Киселева Любовь Прецедент Консалтинг Костиков Мирослав Юридическая фирма «ОЛИМП» Ломакин Дмитрий Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW) Мограбян Марине Лобби Нохрина Екатерина Технологии обжалования Смирнов Антон YAHATIN Урадовских Ирина Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» Чигвинцева Ирина Западная юридическая компания Ритейл и торговля, FMCG Band 1 Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры Филина Дарья Legal 2 Business Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал Тарасов Роман Адвокатское бюро «Нортия» Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс» Солнцев Станислав Солнцев и партнеры Талагаева Юлия Forte Tax & Law Субачев Роман Гребнева и Партнеры Кордешова Евгения Юсконсалт Варшавский Владислав Варшавский и партнеры Спасеннов Сергей Пепеляев Групп Трофимов Илья Консультационная группа ТИМ Дедков Евгений Дедков и партнеры Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер» Сельское хозяйство Band 1 Антюфеева Ирина РОКА «Советник» Валеев Ильгиз VILEX GROUP Величкова Оксана Величкова и партнеры Галиаскарова Зульфия АНП ЗЕНИТ Жадан Юлия GRATA International Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры Кочура Максим Золотое правило Митин Александр РАУД Радзивил Радмила Правый берег Степанов Игорь GRATA International Семейное и наследственное право Band 1 Беглова Гульнара Ялилов и Партнеры Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ Величкова Оксана Величкова и партнеры Завацкая Евгения Прецедент Консалтинг Зуруева Елена Sollars Имханицкий Лев Юридическая Ассоциация Президент Конрат Валерия Юридическая компания «Эклекс» Кутельникова Екатерина Ивановы и Партнеры Перфильева Вероника Адвокатское бюро «Q&A» Селина Алёна Солнцев и партнеры Стафиевская Елена Сибирская Юридическая Компания Титов Илья АБ «Илья Титов и партнёры» Успешный Максим Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» Швед Ксения Ивановы и Партнеры Шевельков Иван Высшая Инстанция Band 2 Бухмин Антон Гребнева и Партнеры Возисов Кирилл Contra Legal Firm Ивонин Андрей ANT ATTORNEYS Мезенцева Екатерина Гребнева и Партнеры Можаровская Арина Шумская и Партнеры Петрановский Илья Vamos Law Firm Скорых Самира Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW) Смолина (Бауэр) Дарья Sollars Соболева Кристина Юридическая Ассоциация Президент Хабибуллин Айдар А2К Лигал Строительство и недвижимость Band 1 Антонов Денис АНП ЗЕНИТ Багаутдинов Ильдар Гуцу, Жуковский и партнеры Волков Максим Nasonov&Partners Гузь Светлана Legal 2 Business Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Гуцу Константин Гуцу, Жуковский и партнеры Долотин Ренат АНП ЗЕНИТ Завацкая Евгения Прецедент Консалтинг Закорко Елена Юридическая фирма «ОЛИМП» Захаров Дмитрий Sollars Комиссаров Илья VILEX GROUP Корнилов Анатолий Гуцу, Жуковский и партнеры Крестьянцева Елена «Пепеляев Групп» Куревлева Вероника De Novo Praxis Лизунова Екатерина LL.C Право Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ Band 2 Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Посаженников Максим Шумская и партнеры Семин Павел Гуцу, Жуковский и партнеры Склярова Виктория VOSTERA Сосновский Сергей Пепеляев Групп Степанов Игорь GRATA International Стороженко Ольга Западная юридическая компания Токмакова Марина Дювернуа Лигал Филина Дарья Legal 2 Business Черепнов Михаил Тимофеев/Черепнов/Калашников Шестаков Денис GRATA International Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры Band 2 Афанасьева Оксана GRATA International Беглова Гульнара Ялилов и Партнеры Бородкина Светлана ССП-Консалт Воронцова Анна РОКА «Советник» Дрыга Василий Rezolut Law Firm Егоров Владимир Западная юридическая компания Макаренко Юлия Юридическое агентство «Курсив» Миронов Виктор Консультационная группа ТИМ Петров Станислав Прецедент Консалтинг Проводин Иван Деметриос Консалт Рвачев Сергей Деметриос Консалт Терюхова Валерия Nasonov&Partners Тимофеев Олег Тимофеев/Черепнов/Калашников Хабибуллин Ильдар А2К Лигал Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс» TMT Band 1 Абянов Рамис АНП ЗЕНИТ Дедков Евгений Дедков и партнеры Дмитренко Артем Dmitrenko Legal Жуковский Роман Гуцу, Жуковский и партнеры Иванов Алексей АБ «Правовой статус» Кархалева Татьяна IMPRAVO Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Левенкова Александра GRATA International Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры Насонов Алексей Nasonov&Partners Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Самигуллин Дмитрий GRATA International Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры Сокольникова Тамара IQ Technology Титкова Дарья ССП-Консалт Транспорт и логистика Band 1 Андреев Виктор Юсланд Богданова Мария ANT ATTORNEYS Варшавский Владислав Варшавский и партнеры Герман Михаил IMPRAVO Демьяненко Алина Легалайт Иванчин Константин Инмар Макарова Инна GRATA International Соловьев Александр Маранц, Соловьев и Партнеры Трофимов Илья Консультационная группа ТИМ Чурсина Анастасия Адвокатское бюро «Нортия» Трудовое и миграционное право Band 1 Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ Беляков Кирилл Аспектум. Возисов Кирилл Contra Legal Firm Питунова Ирина Тимофеев/Черепнов/Калашников Шестаков Владислав Юридическая Ассоциация Президент Уголовное право Band 1 Антоненко Илья Адвокатское бюро «Q&A» Батманов Станислав РОКА «СОВЕТНИК» Бочкарев Андрей Rezolut Law Firm Гиндус (Ганженко) Мария Земчихин и партнеры Гребнева Ирина Гребнева и Партнеры Губайдуллин Рустам Ялилов и Партнеры Земчихин Вячеслав Земчихин и партнеры Кириенко Михаил Адвокатское бюро KR&P Нефедов Роман Адвокатское бюро «Q&A» Рассолов Иван Гребнева и Партнеры Стафилов Максим LOYS Ушакевич Виктор Адвокатское бюро «Q&A» Федосеенко Владислав Земчихин и партнеры Харин Игорь АБ «След» Чугудаев Василий PRO IN LAW Band 2 Крицына Анна GRATA International Марданов Булат Ялилов и Партнеры Пелых Арина Sollars Харина Александра АБ «След» Шулдеев Сергей Адвокатское бюро «Q&A» Финансовое и банковское право Band 1 Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Гузь Светлана Legal 2 Business Фатыхова Римма АНП ЗЕНИТ Хоровский Вячеслав GRATA International Частный капитал Band 1 Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ Жуковский Роман Гуцу, Жуковский и партнеры Титов Илья АБ «Илья Титов и партнёры» Топлакалцян Седа ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Хоровский Вячеслав GRATA International Энергетика Band 1 Белоножкин Андрей Мейер и партнеры Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры Ильяшенко Мария Юридическое агентство «Курсив» Каиров Сослан Митра Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Мецаев Батрадз Митра Пустовит Юрий Адвокатское бюро «Юг» Сосновский Сергей Пепеляев Групп Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры Коваленко Юлия Легалайт Комаров Владимир GRATA International Мирзоев Юрий Митра Митин Александр РАУД Радченко Сергей Адвокатское бюро «Юг»