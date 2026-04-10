Лучшие юристы: региональный рейтинг

|Антимонопольное право
|Band 1
|Возисов Кирилл
|Contra Legal Firm
|Кириллов Кирилл
|Contra Legal Firm
|Курчук Елена
|GRATA International
|Лукин Игорь
|GRATA International
|Шулындин Евгений
|Судебное агентство «Барристер»
|Банкротство
|Band 1
|Ахметшин Артур
|Судебное агентство «Барристер»
|Багаутдинов Ильдар
|АНП ЗЕНИТ
|Борисов Максим
|IMPRAVO
|Гурченко Евгений
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Закиров Эльдар
|Ялилов и Партнеры
|Каиров Сослан
|Митра
|Маркатюк Вадим
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Маслов Александр
|Войнов, Маслов и партнеры
|Насонов Алексей
|Nasonov&Partners
|Радзивил Радмила
|Правый берег
|Сабитов Тимур
|Шаймарданов и Сабитов
|Свашенко Александр
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Севостьянова Юлия
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Уразаев Тимур
|А2К Лигал
|Шестаков Денис
|GRATA International
|Band 2
|Антипенко Никита
|N.A. Legal
|Богданова Мария
|ANT ATTORNEYS
|Голунов Станислав
|Enforce Law Company
|Гончарова Татьяна
|ЛексПроф
|Грушко Татьяна
|Legal to Business
|Егоров Владимир
|Западная юридическая компания
|Елизаров Владимир
|Сибирская Юридическая Компания
|Коробов Олег
|Мейер и партнеры
|Платова Татьяна
|Адвокатское бюро «Нортия»
|Привалов Сергей
|ССП-Консалт
|Свистунов Антон
|Юридический центр «Развитие»
|Сергеева Софья
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Смирнов Семен
|ЛексПроф
|Соболевская Людмила
|Sollars
|Субачев Роман
|Гребнева и Партнеры
|Band 3
|Айтнджян Ани
|Sollars
|Баринова Вера
|РАУД
|Бритвин Богдан
|Юридический центр «Развитие»
|Дербенева Инна
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Зенкова Татьяна
|LL.C-Право
|Кандауров Никита
|Лобби
|Корнилов Анатолий
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Левентырь Яна
|Солнцев и партнеры
|Метла Анастасия
|ЮМСЭЙ Лигал Групп
|Минин Максим
|Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
|Пискунова Юлия
|Сибирская Юридическая Компания
|Суднева Юлия
|Nasonov&Partners
|Чипчиков Ринат
|VILEX GROUP
|Шатилов Илья
|Лобби
|Шумская Анна
|Шумская и Партнеры
|Внешнеэкономическая деятельность
|Band 1
|Антонов Михаил
|Аспектум.
|Афанасьева Валерия
|Казарновски Групп
|Афхазава Дурмишхан
|Ялилов и Партнеры
|Бойко Алена
|Аспектум.
|Варшавский Владислав
|Варшавский и партнеры
|Иванчин Константин
|Инмар
|Казаков Игорь
|Казарновски Групп
|Легашова Елена
|Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
|Матина Юлия
|Казарновски Групп
|Мирзоев Юрий
|Митра
|Миронов Виктор
|Консультационная группа ТИМ
|Талагаева Юлия
|Forte Tax & Law
|Тимофеев Олег
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|Хоровский Вячеслав
|GRATA International
|Чурсина Анастасия
|Адвокатское бюро «Нортия»
|Защита персональных данных
|Band 1
|Кафанов Дмитрий
|Инмар
|Коняева Анна
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Петрова Дарья
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Залуцкая София
|AG-LEGAL
|Собко Мария
|AG-LEGAL
|Здравоохранение и фармацевтика
|Band 1
|Бородкина Светлана
|ССП-Консалт
|Вайман Аркадий
|АНП ЗЕНИТ
|Величкова Оксана
|Величкова и партнеры
|Иванчин Константин
|Инмар
|Кафанов Дмитрий
|Инмар
|Крицына Анна
|GRATA International
|Левенкова Александра
|GRATA International
|Науменко Лариса
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Привалов Сергей
|ССП-Консалт
|Самигуллин Дмитрий
|GRATA International
|Теньковская Ирина
|Юридический Центр Теньковской
|Интеллектуальная собственность
|Band 1
|Афхазава Дурмишхан
|Ялилов и Партнеры
|Байкалов Андрей
|Sollars
|Возисов Кирилл
|Contra Legal Firm
|Дедков Евгений
|Дедков и партнеры
|Дударев Александр
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Дышлюк Максим
|Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
|Землянова Аида
|Юридический бутик Аиды Земляновой
|Китушина Алина
|Юридическая Ассоциация Президент
|Клюшина Виктория
|РОКА «СОВЕТНИК»
|Колесников Андрей
|Гребнева и Партнеры
|Македошин Максим
|AG-LEGAL
|Самигуллин Дмитрий
|GRATA International
|Сокольникова Тамара
|IQ Technology
|Солнцев Станислав
|Солнцев и партнеры
|Тимошатов Михаил
|Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
|Band 2
|Бейдуллаев Рамиль
|Совет Лигал
|Бутенко Светлана
|Бутенко и партнеры
|Валентов Дмитрий
|Contra Legal Firm
|Кархалёва Татьяна
|IMPRAVO
|Кололеева Светлана
|Дедков и партнеры
|Коняева Анна
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Петрова Дарья
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Прокофьева Ангелина
|МЕДИА-НН
|Рухтин Николай
|AG-LEGAL
|Фахрисламова София
|Казарновски Групп
|Корпоративное право / Слияния и поглощения
|Band 1
|Агаева Елена
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Бондаренко Евгения
|Юсконсалт
|Гузь Светлана
|Legal to Business
|Гущев Игорь
|Дювернуа Лигал
|Долотин Ренат
|АНП ЗЕНИТ
|Кабаков Антон
|Forte Tax & Law
|Комаров Владимир
|GRATA International
|Левенсон Анна
|Сибирская Юридическая Компания
|Макаренко Юлия
|Юридическое партнерство «Курсив»
|Марткочаков Антон
|Enforce Law Company
|Парамонова Татьяна
|Золотое правило
|Спасеннов Сергей
|«Пепеляев Групп»
|Степанова Евгения
|РОКА «СОВЕТНИК»
|Тарасов Роман
|Адвокатское бюро «Нортия»
|Филина Дарья
|Legal to Business
|Band 2
|Антюфеева Ирина
|РОКА «СОВЕТНИК»
|Епанчинцева Анастасия
|Dmitrenko Legal
|Возисов Кирилл
|Contra Legal Firm
|Гарден Артем
|Совет Лигал
|Григорьева Татьяна
|Юридическая компания «Эклекс»
|Дятлова Наталья
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Зиятдинов Константин
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Кордешова Евгения
|Юсконсалт
|Мильхина Елизавета
|Солнцев и партнеры
|Муллануров Айдар
|Судебное агентство «Барристер»
|Панфиленко Сергей
|ССП-Консалт
|Пастухов Алексей
|Совет Лигал
|Савенко Анна
|Юридическая фирма «ФОКС»
|Скибина Юлия
|РОКА «СОВЕТНИК»
|Шаймарданов Роберт
|Шаймарданов и Сабитов
|Налогообложение: налоговое консультирование
|Band 1
|Афанасьева Оксана
|GRATA International
|Валеева Гузель
|АНП ЗЕНИТ
|Галияхметов Рустам
|«Пепеляев Групп»
|Гладких Олег
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Грибов Кирилл
|Гребнева и Партнеры
|Григоренко Екатерина
|ССП-Консалт
|Золотовская Юлия
|Гребнева и Партнеры
|Ильяшенко Мария
|Курсив, юридическое партнерство
|Коваленко Юлия
|Легалайт
|Маслова Оксана
|AG-LEGAL
|Мельников Алексей
|Адвокатское бюро «Нортия»
|Михнов Олег
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Овчинников Владислав
|Совет Лигал
|Сосновский Сергей
|«Пепеляев Групп»
|Ярулина Альфия
|АНП ЗЕНИТ
|Band 2
|Кузнецов Иван
|Комплаенс Решения
|Неволин Даниил
|Nevolin&Partners
|Портнов Александр
|Комплаенс Решения
|Хисматуллина Дарья
|А2К Лигал
|Ященко Герман
|AG-LEGAL
|Налогообложение: налоговые споры
|Band 1
|Афанасьева Алена
|ЛексПроф
|Ахметов Заурбек
|Митра
|Вишнякова Мария
|Совет Лигал
|Мирзоев Юрий
|Митра
|Огородова Екатерина
|Войнов, Маслов и партнеры
|Природные ресурсы
|Band 1
|Гребнева Ирина
|Гребнева и Партнеры
|Иванова Алена
|GRATA International
|Коваленко Юлия
|Легалайт
|Комаров Владимир
|GRATA International
|Коняева Анна
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Курчук Елена
|GRATA International
|Марткочаков Антон
|Enforce Law Company
|Сабитов Тимур
|Шаймарданов и Сабитов
|Сосновский Сергей
|Пепеляев Групп
|Черменин Евгений
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Промышленность
|Band 1
|Антонов Михаил
|Аспектум.
|Афанасьева Наталия
|Дювернуа Лигал
|Афанасьева Оксана
|GRATA International
|Беляков Кирилл
|Аспектум.
|Валеева Гузель
|АНП ЗЕНИТ
|Гущев Игорь
|Дювернуа Лигал
|Дербенева Инна
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Карпекин Сергей
|Сибирская Юридическая Компания
|Ковалев Евгений
|Адвокатское бюро KR&P
|Комаров Владимир
|GRATA International
|Кочура Максим
|Золотое правило
|Лизунова Екатерина
|LL.C Право
|Марткочаков Антон
|Enforce Law Company
|Муллануров Айдар
|Судебное агентство «Барристер»
|Радзивил Радмила
|Правый берег
|Band 2
|Александров Вячеслав
|LOYS
|Бондаренко Евгения
|Юсконсалт
|Борисов Максим
|IMPRAVO
|Варшавская Владлена
|Варшавский и партнеры
|Войнов Василий
|Войнов, Маслов и партнеры
|Голунов Станислав
|Enforce Law Company
|Догадина Юлия
|Консультационная группа ТИМ
|Дятлова Наталья
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Кабаков Антон
|Forte Tax & Law
|Спасеннов Сергей
|Пепеляев Групп
|Легашова Елена
|Юсланд
|Маркатюк Вадим
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Носков Егор
|Дювернуа Лигал
|Шестаков Денис
|GRATA International
|Ялилов Айнур
|Ялилов и Партнеры
|Band 3
|Закиров Эльдар
|Ялилов и Партнеры
|Ильяшенко Мария
|Юридическое агентство «Курсив»
|Казаков Игорь
|Казарновски Групп
|Кололеева Светлана
|Дедков и партнеры
|Кольцов Александр
|А2К Лигал
|Куревлева Вероника
|De Novo Praxis
|Привалов Сергей
|ССП-Консалт
|Солнцев Станислав
|Солнцев и партнеры
|Степанов Кирилл
|Команда Степанова
|Шаймарданов Роберт
|Шаймарданов и Сабитов
|Разрешение коммерческих споров
|Band 1
|Багаутдинов Ильдар
|АНП ЗЕНИТ
|Ахметов Заурбек
|Митра
|Воронцова Анна
|РОКА «СОВЕТНИК»
|Гудков Денис
|Адвокатское бюро «Нортия»
|Гурченко Евгений
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Иванов Алексей
|АБ «Правовой статус»
|Константинова Анастасия
|Юридическая компания «Эклекс»
|Легашова Елена
|Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
|Кочура Максим
|Золотое правило
|Мазур Татьяна
|Юридическая фирма «АФИНА»
|Михальская Екатерина
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Пустовит Юрий
|Адвокатское бюро «Юг»
|Рвачев Сергей
|Деметриос Консалт
|Свашенко Александр
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Ялилов Айнур
|Ялилов и Партнеры
|Band 2
|Фальковская Ирина
|FSI - LEGAL
|Андреев Виктор
|Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
|Антонов Денис
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Белоножкин Андрей
|Мейер и партнеры
|Возисов Кирилл
|Contra Legal Firm
|Демьяненко Алина
|Легалайт
|Деняков Александр
|Лобби
|Маранц Юлия
|Маранц, Соловьев и Партнеры
|Матаев Степан
|Аспект-М
|Мосин Владимир
|МОСИН ГРУПП
|Субечев Роман
|Гребнева и Партнеры
|Титкова Дарья
|ССП-Консалт
|Утегушев Беслан
|ЮКАМ
|Хабибуллин Ильдар
|А2К Лигал
|Черменин Евгений
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Band 3
|Аликов Сергей
|YAHATIN
|Аракелян Астхик
|ГК групп
|Асафова Яна
|Технологии обжалования
|Булгару Юрий
|Юридическая Ассоциация Президент
|Бухмин Антон
|Гребнева и Партнеры
|Городова Екатерина
|Легалайт
|Исаков Станислав
|ССП-Консалт
|Каиров Сослан
|Митра
|Леппа Федор
|Технологии обжалования
|Манташян Ани
|ЮКАМ
|Митрофанов Александр
|Юридическая фирма «ОЛИМП»
|Морозов Михаил
|Сибирская Юридическая Компания
|Науменко Лариса
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Семин Павел
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Третинникова Анастасия
|ССП-Консалт
|Разрешение споров в судах общей юрисдикции
|Band 1
|Александров Вячеслав
|LOYS
|Афанасьева Наталия
|Дювернуа Лигал
|Валеев Ильгиз
|Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вайлекс» (юридическая компания VILEX GROUP)
|Васильева Татьяна
|РОКА «СОВЕТНИК»
|Войнов Василий
|Войнов, Маслов и партнеры
|Дрыга Василий
|Rezolut Law Firm
|Ефейкина Ксения
|YAHATIN
|Ковалев Евгений
|Адвокатское бюро KR&P
|Комиссаров Илья
|VILEX GROUP
|Маркарова Юнона
|Западная юридическая компания
|Петров Станислав
|Прецедент Консалтинг
|Посаженников Максим
|Шумская и Партнеры
|Радченко Сергей
|Адвокатское бюро «Юг»
|Самарина Ольга
|Адвокатское бюро KR&P
|Швайка Артем
|Юридическая компания «Эклекс»
|Band 2
|Ахметов Заурбек
|Митра
|Белоножкин Андрей
|Мейер и партнеры
|Бурикова Юлия
|Солнцев и партнеры
|Возисов Кирилл
|Contra Legal Firm
|Герман Алена
|ГК групп
|Дробь Анастасия
|Солнцев и партнеры
|Исупова Софья
|ЛексПроф
|Киселева Любовь
|Прецедент Консалтинг
|Костиков Мирослав
|Юридическая фирма «ОЛИМП»
|Ломакин Дмитрий
|Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
|Мограбян Марине
|Лобби
|Нохрина Екатерина
|Технологии обжалования
|Смирнов Антон
|YAHATIN
|Урадовских Ирина
|Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
|Чигвинцева Ирина
|Западная юридическая компания
|Ритейл и торговля, FMCG
|Band 1
|Сергеева Софья
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Филина Дарья
|Legal 2 Business
|Афанасьева Наталия
|Дювернуа Лигал
|Тарасов Роман
|Адвокатское бюро «Нортия»
|Швайка Артем
|Юридическая компания «Эклекс»
|Солнцев Станислав
|Солнцев и партнеры
|Талагаева Юлия
|Forte Tax & Law
|Субачев Роман
|Гребнева и Партнеры
|Кордешова Евгения
|Юсконсалт
|Варшавский Владислав
|Варшавский и партнеры
|Спасеннов Сергей
|Пепеляев Групп
|Трофимов Илья
|Консультационная группа ТИМ
|Дедков Евгений
|Дедков и партнеры
|Гладких Олег
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Муллануров Айдар
|Судебное агентство «Барристер»
|Сельское хозяйство
|Band 1
|Антюфеева Ирина
|РОКА «Советник»
|Валеев Ильгиз
|VILEX GROUP
|Величкова Оксана
|Величкова и партнеры
|Галиаскарова Зульфия
|АНП ЗЕНИТ
|Жадан Юлия
|GRATA International
|Закиров Эльдар
|Ялилов и Партнеры
|Кочура Максим
|Золотое правило
|Митин Александр
|РАУД
|Радзивил Радмила
|Правый берег
|Степанов Игорь
|GRATA International
|Семейное и наследственное право
|Band 1
|Беглова Гульнара
|Ялилов и Партнеры
|Вайман Аркадий
|АНП ЗЕНИТ
|Величкова Оксана
|Величкова и партнеры
|Завацкая Евгения
|Прецедент Консалтинг
|Зуруева Елена
|Sollars
|Имханицкий Лев
|Юридическая Ассоциация Президент
|Конрат Валерия
|Юридическая компания «Эклекс»
|Кутельникова Екатерина
|Ивановы и Партнеры
|Перфильева Вероника
|Адвокатское бюро «Q&A»
|Селина Алёна
|Солнцев и партнеры
|Стафиевская Елена
|Сибирская Юридическая Компания
|Титов Илья
|АБ «Илья Титов и партнёры»
|Успешный Максим
|Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
|Швед Ксения
|Ивановы и Партнеры
|Шевельков Иван
|Высшая Инстанция
|Band 2
|Бухмин Антон
|Гребнева и Партнеры
|Возисов Кирилл
|Contra Legal Firm
|Ивонин Андрей
|ANT ATTORNEYS
|Мезенцева Екатерина
|Гребнева и Партнеры
|Можаровская Арина
|Шумская и Партнеры
|Петрановский Илья
|Vamos Law Firm
|Скорых Самира
|Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
|Смолина (Бауэр) Дарья
|Sollars
|Соболева Кристина
|Юридическая Ассоциация Президент
|Хабибуллин Айдар
|А2К Лигал
|Строительство и недвижимость
|Band 1
|Антонов Денис
|АНП ЗЕНИТ
|Багаутдинов Ильдар
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Волков Максим
|Nasonov&Partners
|Гузь Светлана
|Legal 2 Business
|Гурченко Евгений
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Гуцу Константин
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Долотин Ренат
|АНП ЗЕНИТ
|Завацкая Евгения
|Прецедент Консалтинг
|Закорко Елена
|Юридическая фирма «ОЛИМП»
|Захаров Дмитрий
|Sollars
|Комиссаров Илья
|VILEX GROUP
|Корнилов Анатолий
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Крестьянцева Елена
|«Пепеляев Групп»
|Куревлева Вероника
|De Novo Praxis
|Лизунова Екатерина
|LL.C Право
|Свашенко Александр
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Band 2
|Маслов Александр
|Войнов, Маслов и партнеры
|Михальская Екатерина
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Науменко Лариса
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Посаженников Максим
|Шумская и партнеры
|Семин Павел
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Склярова Виктория
|VOSTERA
|Сосновский Сергей
|Пепеляев Групп
|Степанов Игорь
|GRATA International
|Стороженко Ольга
|Западная юридическая компания
|Токмакова Марина
|Дювернуа Лигал
|Филина Дарья
|Legal 2 Business
|Черепнов Михаил
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|Шестаков Денис
|GRATA International
|Ялилов Айнур
|Ялилов и Партнеры
|Band 2
|Афанасьева Оксана
|GRATA International
|Беглова Гульнара
|Ялилов и Партнеры
|Бородкина Светлана
|ССП-Консалт
|Воронцова Анна
|РОКА «Советник»
|Дрыга Василий
|Rezolut Law Firm
|Егоров Владимир
|Западная юридическая компания
|Макаренко Юлия
|Юридическое агентство «Курсив»
|Миронов Виктор
|Консультационная группа ТИМ
|Петров Станислав
|Прецедент Консалтинг
|Проводин Иван
|Деметриос Консалт
|Рвачев Сергей
|Деметриос Консалт
|Терюхова Валерия
|Nasonov&Partners
|Тимофеев Олег
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|Хабибуллин Ильдар
|А2К Лигал
|Швайка Артем
|Юридическая компания «Эклекс»
|TMT
|Band 1
|Абянов Рамис
|АНП ЗЕНИТ
|Дедков Евгений
|Дедков и партнеры
|Дмитренко Артем
|Dmitrenko Legal
|Жуковский Роман
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Иванов Алексей
|АБ «Правовой статус»
|Кархалева Татьяна
|IMPRAVO
|Коняева Анна
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Левенкова Александра
|GRATA International
|Маслов Александр
|Войнов, Маслов и партнеры
|Насонов Алексей
|Nasonov&Partners
|Петрова Дарья
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Самигуллин Дмитрий
|GRATA International
|Сергеева Софья
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Сокольникова Тамара
|IQ Technology
|Титкова Дарья
|ССП-Консалт
|Транспорт и логистика
|Band 1
|Андреев Виктор
|Юсланд
|Богданова Мария
|ANT ATTORNEYS
|Варшавский Владислав
|Варшавский и партнеры
|Герман Михаил
|IMPRAVO
|Демьяненко Алина
|Легалайт
|Иванчин Константин
|Инмар
|Макарова Инна
|GRATA International
|Соловьев Александр
|Маранц, Соловьев и Партнеры
|Трофимов Илья
|Консультационная группа ТИМ
|Чурсина Анастасия
|Адвокатское бюро «Нортия»
|Трудовое и миграционное право
|Band 1
|Агаева Елена
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Беляков Кирилл
|Аспектум.
|Возисов Кирилл
|Contra Legal Firm
|Питунова Ирина
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|Шестаков Владислав
|Юридическая Ассоциация Президент
|Уголовное право
|Band 1
|Антоненко Илья
|Адвокатское бюро «Q&A»
|Батманов Станислав
|РОКА «СОВЕТНИК»
|Бочкарев Андрей
|Rezolut Law Firm
|Гиндус (Ганженко) Мария
|Земчихин и партнеры
|Гребнева Ирина
|Гребнева и Партнеры
|Губайдуллин Рустам
|Ялилов и Партнеры
|Земчихин Вячеслав
|Земчихин и партнеры
|Кириенко Михаил
|Адвокатское бюро KR&P
|Нефедов Роман
|Адвокатское бюро «Q&A»
|Рассолов Иван
|Гребнева и Партнеры
|Стафилов Максим
|LOYS
|Ушакевич Виктор
|Адвокатское бюро «Q&A»
|Федосеенко Владислав
|Земчихин и партнеры
|Харин Игорь
|АБ «След»
|Чугудаев Василий
|PRO IN LAW
|Band 2
|Крицына Анна
|GRATA International
|Марданов Булат
|Ялилов и Партнеры
|Пелых Арина
|Sollars
|Харина Александра
|АБ «След»
|Шулдеев Сергей
|Адвокатское бюро «Q&A»
|Финансовое и банковское право
|Band 1
|Багаутдинов Ильдар
|АНП ЗЕНИТ
|Гладких Олег
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Гузь Светлана
|Legal 2 Business
|Фатыхова Римма
|АНП ЗЕНИТ
|Хоровский Вячеслав
|GRATA International
|Частный капитал
|Band 1
|Вайман Аркадий
|АНП ЗЕНИТ
|Жуковский Роман
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Титов Илья
|АБ «Илья Титов и партнёры»
|Топлакалцян Седа
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Хоровский Вячеслав
|GRATA International
|Энергетика
|Band 1
|Белоножкин Андрей
|Мейер и партнеры
|Войнов Василий
|Войнов, Маслов и партнеры
|Ильяшенко Мария
|Юридическое агентство «Курсив»
|Каиров Сослан
|Митра
|Коняева Анна
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Мецаев Батрадз
|Митра
|Пустовит Юрий
|Адвокатское бюро «Юг»
|Сосновский Сергей
|Пепеляев Групп
|Черменин Евгений
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Дербенева Инна
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|Коваленко Юлия
|Легалайт
|Комаров Владимир
|GRATA International
|Мирзоев Юрий
|Митра
|Митин Александр
|РАУД
|Радченко Сергей
|Адвокатское бюро «Юг»