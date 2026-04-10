Лучшие юристы: федеральный рейтинг

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ Band 1 Акимова Ирина BGP Litigation Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры Бульба Максим SEAMLESS Legal Вознесенский Николай ALUMNI Partners Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics Лим Денис Artegra Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Москвитин Олег Delcredere Музыка Максим Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Панов Александр VERBA LEGAL Петров Валентин ЕМПП Рохлин Артур Инфралекс Султанов Айдар Пепеляев Групп Тараданкина Анастасия Delcredere Чернов Николай Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Band 1 Акимова Ирина BGP Litigation Ахундов Тимур BIRCH Бульба Максим SEAMLESS Legal Вознесенский Николай ALUMNI Partners Гаврилов Денис Denuo Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners Джальчинов Джангар Nextons Дианов Виталий ALUMNI Partners Зайцев Роман Nextons Захаров Герман АЛРУД Захарько Алексей Nextons Иванов Даниил Asari Legal Ищук Илья КИАП Кобаненко Мария Адвокатское Бюро ЕПАМ Коростелева Наталья Адвокатское Бюро ЕПАМ Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics Локтионов Михаил Stonebridge Legal Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Мурадов Марат Nextons Панов Александр VERBA LEGAL Позин Дмитрий Stonebridge Legal Пономарева Валерия Nextons Тамаев Артем Better Chance Тараданкина Анастасия Delcredere Цхакая Нато Asari Legal Band 2 Гаврилов Александр BIRCH Егорушкин Александр Antitrust Advisory Захаров Григорий Orchards Карпунин Павел CLS Кислица Денис CLS Клименко Сергей Firm One Королев Евгений White Square Лим Денис Artegra Львова Елена Firm One Маковкин Василий Б1 – Консалт Махлай Любовь КИАП Нарышева Ирина Kept Омельченко Элла Better Chance Рохлин Артур Инфралекс Ситников Александр VEGAS LEX Солодовников Николай Firm One Тимонов Михаил BIRCH Хохлов Евгений Antitrust Advisory Чурин Дмитрий CLS Ширяев Андрей Kept БАНКРОТСТВО БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Band 1 Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Лавров Максим Юков и партнеры Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Савосько Сергей Delcredere Чепуренко Дмитрий Линия Права БАНКРОТСТВО БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 Антонов Артем Melling, Voitishkin & Partners Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Базаров Дмитрий BGP Litigation Бодров Евгений Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Бухарин Данил Forward Legal Быканов Денис Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ Захаров Григорий Orchards Иванова Юлия ЮКО Исканцев Ян Казаков и партнеры Кирсанов Павел Регионсервис Клеточкин Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR Красников Антон Сотби Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры Микони Андрей АБ Вертикаль Михайлов Александр NERRA Николаев Алексей ЮрТехКонсалт Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Порамонова Елизавета INSIGHT advocates Хамматова Алина АБ Вертикаль Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры Band 2 Белявцев Владимир A.T.Legal Берестень Дмитрий Афонин Божор и партнеры Беседин Анатолий ЭЛКО профи Бубликов Владимир Бубликов и партнеры Валежников Станислав Центральный округ Ганоцкий Андрей Юридическое агентство «Правый берег» Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Зайцев Роман Nextons Казаков Дмитрий Казаков и партнеры Каретин Марк Юков и партнеры Катков Александр Legal Group NOVATOR Кукин Артем Инфралекс Ларина Анна УК «ПОМОЩЬ» Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры Мухамбетова Айжан EQUAL LEGAL PARTNERS Рохлин Артур Инфралекс Саблуков Денис Sudohod Савина Ольга SAVINA LEGAL Савченко Даниил BFL | Арбитраж.ру Саликов Максим UNIO law firm Стрижак Максим Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» Титов Николай A.T.Legal Тюрин Юрий ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ Фаттахов Марат VINDER Чунин Валентин Бубликов и партнеры Band 3 Богородицкий Константин ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ Герасимов Павел Падва и Эпштейн Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Голенев Вячеслав Адвокаты: Голенев и Партнёры Голунов Станислав Enforce Law Company Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры Губайдулин Руслан NERRA Емелина Надежда K&P.Group Ионкис Леонид АО «РискИнвест» Кислов Сергей Kislov.law Кононов Давид Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Лазарев Тимофей IMPACT LEGAL Маджар Анна Плешаков, Ушкалов и партнеры Михеева Мария Intana Николаенко Дмитрий Юридическая группа «Пилот» Орлова Мария Адвокатское бюро «А2» Панченко Виктор ЮР-ПРОЕКТ Садриев Руслан СТРОЙКАПИТАЛ Салов Дмитрий RSP Partners Симонов Александр Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» Сычев Антон МКА «Авангард Права» Тихонова Валерия VEGAS LEX Чепуренко Дмитрий Линия Права Четвериков Максим Юридическая группа «Пилот» Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес БАНКРОТСТВО БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 Борисова Ксения Аснис и партнеры Бородин Сергей Бородин и Партнеры Высоцких Сергей АБ Вертикаль Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Зайцев Роман Nextons Замалаев Павел Замалаев, Стороженко и партнеры Иванова Юлия ЮКО Ионкис Леонид АО «РискИнвест» Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Колерова Наталья АБ Вертикаль Корума Кира Аснис и партнеры Кукин Артем Инфралекс Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры Микони Андрей АБ Вертикаль Михайлов Александр NERRA Михеева Мария Intana Мухоморов Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Николаев Алексей ЮрТехКонсалт Пермяков Олег Рустам Курмаев и партнеры Савосько Сергей Delcredere Смирнова Виктория CLS Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Чепуренко Дмитрий Линия Права Band 2 Божко Максим H2BO GROUP Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Горбатов Кирилл Юрлов и партнеры Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры Губайдулин Руслан NERRA Козина Елена ЭЛКО профи Лазарев Тимофей IMPACT LEGAL Михайлов Александр NERRA Саенко Антон АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Седляр Владислав INSIGHT advocates ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Band 1 Белозерова Елена ALUMNI Partners Борткевича Виктория Better Chance Бульба Максим SEAMLESS Legal Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры Водолагин Сергей Вестсайд Водолагина Наталья Вестсайд Голиков Александр BGP Litigation Джальчинов Джангар Nextons Забродин Владислав CLS Зыков Антон Деловые Решения и Технологии Кабанова Мария SEAMLESS Legal Кондуков Павел BGP Litigation Котова-Смоленская Анна ЮСТ Кузнец Игорь FTL Advisers Кузнецова Наталья Деловые Решения и Технологии Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Кукла Мария FTL Advisers Маковкин Василий Б1 – Консалт Мартиросян Гайк Quattor Advisory Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Нарышева Ирина Kept Нестеренко Алексей ФБК Legal Пацева Наталья FTL Advisers Руднев Антон Kept Цхакая Нато Asari Legal Band 2 Патапкина Дарья «РосКо — Консалтинг и аудит» Пригода Яна VERBA LEGAL Руднев Антон Kept Савон Анна Quattor Advisory Сидоров Дмитрий ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Смоловая Екатерина CLS Стрельниченко Анна Quattor Advisory Черленяк Роман ЮСТ Чуманова Мария FTL Advisers Шаматонов Антон MAGENTA Legal ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО Band 1 Акчурина Галина Kept Алексахина Раиса Технологии Доверия Аронов Алексей Denuo Борисичев Антон BIRCH Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners Васильев Сергей Denuo Васютин Руслан Denuo Водолагин Сергей Вестсайд Вознесенский Николай ALUMNI Partners Вольфус Евгения Kept Джальчинов Джангар Nextons Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners Карчемов Алексей Адвокатское бюро ЕПАМ Касьяненко Ксения Регионсервис Кирильченко Александр BGP Litigation Косов Александр Пепеляев Групп Кулаков Андрей Versus.legal Невеева Татьяна VERBA LEGAL Орлова Надежда Orlova\Ermolenko Панов Александр VERBA LEGAL Руденко Денис РИ-консалтинг Сизов Алексей Бюро адвокатов «Де-юре» Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Цхакая Нато Asari Legal Шавшина Вильгельмина Б1 – Консалт Band 2 Валежников Станислав Центральный округ Васильев Александр Деловые Решения и Технологии Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги Грачев Андрей BIRCH Гюльбасаров Эдуард ФБК Legal Дианов Виталий ALUMNI Partners Елисанова Инна TAXOLOGY Елистратов Артем VERBA LEGAL Зайнигабдинов Александр China Window Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Кондуков Павел BGP Litigation Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии Ломакин Сергей Melling, Voitishkin & Partners Лузиньян Константин Denuo Просвирин Дмитрий Центральный округ Рудяков Александр VERBA LEGAL Сафарян Гайк SL Legal Ситдыков Искандер LEXORA Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Смоловая Екатерина CLS Смурова Юлия SL Legal Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Чикин Владимир Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Шаматонов Антон MAGENTA Legal ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО/ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ Band 1 Аристова Наталья Б1 – Консалт Барболин Владимир Better Chance Белых Федор ELWI Бинашев Искандер ALUMNI Partners Борткевича Виктория Better Chance Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ Галин Ян Better Chance Глухов Евгений Denuo Долгов Александр VERBA LEGAL Качкин Денис Качкин и Партнеры Килинкаров Владимир Nextons Корнев Михаил Линия Права Кузнеченков Максим Melling, Voitishkin & Partners Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Литовкин Константин Б1 – Консалт Локтионов Михаил Stonebridge Legal Омельченко Элла Better Chance Откина Анна Denuo Подшивалов Данил Versus.legal Раев Дмитрий ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Ситников Александр VEGAS LEX Сотников Игорь ELWI Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Чернова Валерия ELWI Чумаченко Игорь VEGAS LEX Band 2 Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Белоусова Олеся P&P Unity Блинов Сергей ELWI Гавриков Евгений RSP Partners Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги Долгов Александр VERBA LEGAL Зусман Евгения You & Partners Иванов Дмитрий Юков и партнеры Карпунин Павел CLS Котова-Смоленская Анна ЮСТ Курбанов Тимур BLF Partners Любимов Сергей LEVEL Legal Services Макаревич Константин VERBA LEGAL Панин Вадим Better Chance Персиянцева Анна CLS Скрипников Илья Дякин, Горцунян и Партнеры Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Туктаров Юрий Lecap Хитяник Олеся Kept Шахназарова Инга Технологии Доверия ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА Band 1 Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Афонин Александр Афонин Божор и партнеры Базаров Дмитрий BGP Litigation Божор Михаил Афонин Божор и партнеры Болдинова Екатерина Five Stones Consulting Гуриева Юлия Seven Hills Legal Гусев Антон Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Емелин Антон Аронов и партнеры Ермолина Дарья Ermolina & Partners Загребина Дарья Marillion Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Зеленин Андрей Lidings Кислов Сергей Kislov.law Клименко Сергей Firm One Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ Ломакин Сергей Melling, Voitishkin & Partners Маковкин Василий Б1 – Консалт Малахов Борис Lidings Мурадов Марат Nextons Панов Александр VERBA LEGAL Пилюгина Вироника LEVEL Legal Services Ситдыков Искандер LEXORA Трусов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Тюпа Всеволод SL Legal Шолохов Михаил Ermolina & Partners Band 2 Базурин Глеб VK Partners Безрукова Ольга RSP International Бондарева Евгения Деловые Решения и Технологии Бульба Максим SEAMLESS Legal Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners Вилесов Александр ООО «ППФ «ЮС» Вознесенский Николай ALUMNI Partners Данилова Эльвира Marillion Джафаров Евгений Клифф Захаров Григорий Orchards Зуйков Сергей Зуйков и партнеры Илюшина Надежда ALUMNI Partners Китсинг Владимир АБ «Китсинг и партнеры» Книженцев Дмитрий Б1 – Консалт Львова Елена Firm One Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law Михайлов Алексей BFL | PATENTUS Мойсеенко Артем Технологии Доверия Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Попова Оксана ЛЕГИКОН-ПРАВО Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ» Саликов Максим UNIO law firm Третьякова Екатерина VERBA LEGAL Фурсова Елизавета Lidings ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Band 1 Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ Аристова Наталья Б1 – Консалт Брисов Юрий Digital & Analogue Partners Володин Никита Б-152 Головацкий Роман Denuo Дмитриев Артем Comply Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР» Зубарев Леонид SL Legal Крохалев Сергей Melling, Voitishkin & Partners Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Курбанов Шермет SL Legal Лагутин Максим Б-152 Маковкин Василий Б1 – Консалт Медведев Сергей Городисский и Партнеры Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Осташенко Мария АЛРУД Панов Александр VERBA LEGAL Петровец Ксения BIRCH Сайганов Сергей Comply Лукаш Денис Lukash & Partners Соседкин Денис Denuo Трусов Александр Melling, Voitishkin & Partners Шаклеин Денис Б1 – Консалт Шиткин Андрей Denuo Шолохов Михаил Ermolina & Partners Band 2 Абузов Артур AB Lawyers Белков Иван Alphabet Божор Михаил Афонин Божор и партнеры Быстров Сергей You & Partners Голованова Ирина Иванян и партнеры Гуриева Юлия Seven Hills Legal Просвирин Дмитрий Центральный округ Кириллов Дмитрий Lidings Ковалев Вадим CLS Колобова Карина VERBA LEGAL Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Мырсина Анастасия VERBA LEGAL Папкин Василий Иванян и партнеры Солодовников Николай Firm One Трошихина Мария Право Просто Уваркин Геннадий Правовое бюро «Омега» Хайрюзов Вячеслав Arno Legal Ярко Илана Право Просто ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Band 1 Абрамов Василий Правовая группа «Интеллектуальная собственность» Али Максим Comply Большакова Анна Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Борисов Кирилл ООО «ППФ «ЮС» Волков Максим BFL | PATENTUS Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дарков Алексей VERBA LEGAL Ермолина Дарья Ermolina & Partners Захарова Олеся ООО «ППФ «ЮС» Зуйков Сергей Зуйков и партнеры Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner Кольцова Татьяна ООО «ППФ «ЮС» Ловцова Мария ООО «ППФ «ЮС» Лукьянова Людмила Forward Legal Малахов Борис Lidings Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS Михайлов Алексей BFL | PATENTUS Осташенко Мария АЛРУД Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ» Слепенков Александр ООО «ППФ «ЮС» Стукалова Вера ООО «ППФ «ЮС» Трусова Елена ALUMNI Partners Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners Шаматонов Антон MAGENTA Legal Щелкунова Елена ООО «ППФ «ЮС» Band 2 Афонин Александр Афонин Божор и партнеры Безрукова Ольга RSP International Бейдуллаев Рамиль Совет Лигал Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры Воеводин Денис Nextons Гафуров Руслан Nevsky IP Law Гревцова Анна Semenov & Pevzner Дудко Анастасия BGP Litigation Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Калужский Виктор CLS Кривоногов Антон Институт Инноваций и Права Лукьянов Роман Semenov & Pevzner Маркин Дмитрий АО «Реестр-Консалтинг» Молчанова Анна K&P.Group Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Прохоров Владислав Совет Лигал Пчелинцев Роман Semenov & Pevzner Семченко Никита Nevsky IP Law Ситников Глеб Юрлов и партнеры Скворцова Ангелина Nevsky IP Law Тараданкина Анастасия Delcredere Уваркин Геннадий Правовое бюро «Омега» Чурбакова Татьяна Semenov & Pevzner Шицле Ярослав Рустам Курмаев и партнеры ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Band 1 Александров Евгений Городисский и Партнеры Берлина Анна VERBA LEGAL Бирюлин Владимир Городисский и Партнеры Воеводин Денис Nextons Горячев Илья Городисский и Партнеры Григорьева Анна «ВАШ ПАТЕНТ» Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дарков Алексей VERBA LEGAL Дивина Маргарита Melling, Voitishkin & Partners Дудко Анастасия BGP Litigation Климина Ксения Versus.legal Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ Костин Павел «ВАШ ПАТЕНТ» Кратюк Алексей Городисский и Партнеры Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS Медведев Сергей Городисский и Партнеры Назина Елена Городисский и Партнеры Наталия Наумова BFL | PATENTUS Осташенко Мария АЛРУД Пилюгина Вироника LEVEL Legal Services Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ» Романов Борис АБ Вертикаль Садовский Павел Адвокатское Бюро ЕПАМ Трусова Елена ALUMNI Partners Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners Band 2 Аринчева Елена Зуйков и партнеры Ароникова Мария Semenov & Pevzner Баршай Елена Лемчик, Крупский и Партнеры Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры Брисов Юрий Digital & Analogue Partners Вилесов Александр ООО «ППФ «ЮС» Волков Максим BFL | PATENTUS Головацкий Роман Denuo Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры Дмитриев Артем Comply Ермолина Дарья Ermolina & Partners Захарова Олеся ООО «ППФ «ЮС» Зуйков Сергей Зуйков и партнеры Лебедев Виталий Ermolina & Partners Лукьянов Роман Semenov & Pevzner Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Маргулис Роман ASB Consulting Group Мкртчян Кристина Юридическая компания «ЭБР» Наумов Виктор Firm One Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Орлова Валентина Пепеляев Групп Суворов Константин Косенков и Суворов Тараданкина Анастасия Delcredere Тиллинг Екатерина BIRCH Хайрюзов Вячеслав Arno Legal Band 3 Али Максим Comply Буренкова Юлия Semenov & Pevzner Городисская Елена Андрей Городисский и партнеры Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Котова-Смоленская Анна ЮСТ Лисовская Людмила Зуйков и партнеры Лысенко Лариса BKMP LEGAL Мусаелян Карен Патент Лаб Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Пурцеладзе Елена ООО «ППФ «ЮС» Пчелинцев Георгий Firm One Резникова Ирина Гардиум Слемцева Римма BFL | PATENTUS Щелкунова Елена ООО «ППФ «ЮС» ИСКУССТВО Band 1 Алембаев Илья Versus.legal Беседин Анатолий ЭЛКО профи Брисов Юрий Digital & Analogue Partners Городисская Елена Андрей Городисский и партнеры Горячев Илья Городисский и Партнеры Григорьева Анна «ВАШ ПАТЕНТ» Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дроздов Андрей Аснис и партнеры Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Запольский Игорь АБ Вертикаль Зуев Василий Интеллектуальный капитал Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner Козина Елена ЭЛКО профи Костин Павел «ВАШ ПАТЕНТ» Лукьянов Роман Semenov & Pevzner Микони Татьяна АБ Вертикаль Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law Мусаелян Карен Патент Лаб Пилипенко Юрий ЮСТ Скворцова Ангелина Nevsky IP Law Смирнова Екатерина Digital & Analogue Partners Станковский Виктор Городисский и Партнеры Тарасова Элина Интеллектуальный капитал Черленяк Роман ЮСТ Швецов Андрей ЮНИКОНСУЛ КОМПЛАЕНС Band 1 Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Аристова Наталья Б1 – Консалт Астафьев Константин КИАП Бадретдинова Лилия Asari Legal Белых Федор ELWI Большаков Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners Дикко Геладжо Б1 – Консалт Дмитриев Артем Comply Добрынин Константин Pen & Paper Дьяченко Сергей Stonebridge Legal Зайцев Роман Nextons Захаров Герман АЛРУД Зимянин Михаил Amond & Smith Ltd Ковригин Глеб LEVEL Legal Services Константинова Анастасия Asari Legal Маковкин Василий Б1 – Консалт Паушкина Юлия КИАП Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Суворов Михаил White Square Фролова Мария Б1 – Консалт Хаминский Роман LEVEL Legal Services Цхакая Нато Asari Legal Шмакова Ольга Дякин, Горцунян и Партнеры Band 2 Аврашков Максим Maxima Legal Белков Иван Alphabet Братищева Алина Казаков и партнеры Водолагин Сергей Вестсайд Водолагина Наталья Вестсайд Гревцов Сергей Бартолиус Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дейнега Никита Maxima Legal Казаков Дмитрий Казаков и партнеры Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии Кузнец Игорь FTL Advisers Кукла Мария FTL Advisers Литвинова Ксения Firm One Мазур Владислав Denuo Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Пацева Наталья FTL Advisers Перелехова Инна IPN Partners Пушкарская Наталья IPN Partners Рохлин Артур Инфралекс Рябинин Андрей Delcredere Самарский Марат VERBA LEGAL Солодовников Николай Firm One Тараданкина Анастасия Delcredere Хейзе Юрий Emet Law Firm Чуманова Мария FTL Advisers КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ Band 1 Бачинская Алена АБ Вертикаль Войтишкин Сергей Melling, Voitishkin & Partners Гаджиев Григорий Orion Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Данилов Станислав Pen & Paper Дедова Екатерина ALUMNI Partners Жамбалнимбуев Булат Nextons Захарько Алексей Nextons Зеленский Евгений Orion Касаткина Наталья АБ Вертикаль Краснихин Аркадий Адвокатское Бюро ЕПАМ Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Локтионов Михаил Stonebridge Legal Лузиньян Константин Denuo Марчан Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners Машковцев Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ Олефир Константин Orion Остапец Игорь Asari Legal Позин Дмитрий Stonebridge Legal Рудомино Василий АЛРУД Тимонов Михаил BIRCH Филиппенко Андрей Forward Legal Хуажев Олег VERBA LEGAL Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Антонян Игорь Denuo Ахмедов Салимхан STREAM Баева Мария LEVEL Legal Services Байрамов Тимур ELWI Иванян Христофор Иванян и партнеры Исаев Олег Дякин, Горцунян и Партнеры Коваленко Георгий Б1 – Консалт Кузнецов Александр VERBA LEGAL Кукин Артем Инфралекс Левинсон Максим ЛГС Юридические Услуги Лукьянова Татьяна ASB Consulting Group Любимов Сергей LEVEL Legal Services Мазилин Игорь INGVARR Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Оганов Арташес SL Legal Панченков Антон ALUMNI Partners Прудентов Роман Stonebridge Legal Рудяков Александр VERBA LEGAL Русакомский Климент АБ «Парадигма» (Paradigma) Ситников Антон BIRCH Сорокина Ольга O2 Consulting Суворов Михаил White Square Унароков Тимур BGP Litigation Юров Денис Delcredere Ясько Ольга Kept Band 3 Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Зайнигабдинов Александр China Window Литовкин Константин Б1 – Консалт Конюшкевич Вадим VK Partners Тамаев Артем Better Chance Хлыстов Михаил АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Базурин Глеб VK Partners Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры» Белков Иван Alphabet Просвирин Дмитрий Центральный округ Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Андреев Олег АО «Реестр-Консалтинг» Агабалян Марат Delcredere Дарбаков Тамрин UCL Пекарская Лариса NERRA КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ Band 1 Байрамкулов Алан PB Legal Байрамов Тимур ELWI Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Дьяченко Сергей Stonebridge Legal Жарский Андрей АЛРУД Зеленский Евгений Orion Исаев Олег Дякин, Горцунян и Партнеры Клещев Александр АЛРУД Константинова Анастасия Asari Legal Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Локтионов Михаил Stonebridge Legal Панин Александр PB Legal Панов Александр VERBA LEGAL Позин Дмитрий Stonebridge Legal Пушкарская Наталья IPN Partners Рудяков Александр VERBA LEGAL Рыбалкин Илья Asari Legal Скворцов Владислав VERBA LEGAL Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Сотников Игорь ELWI Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Трахтенберг Сергей Nextons Унароков Тимур BGP Litigation Чернова Валерия ELWI Band 2 Вильке Наталья SCHNEIDER GROUP Демиденко Дмитрий Skif Consulting Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги Титов Александр SCHNEIDER GROUP Чеботарева Ирина Московская коллегия адвокатов «ГРАД» МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ Band 1 Алехин Сергей ELWI Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Бабичев Юрий ALUMNI Partners Башмаков Юрий ELWI Войнова Варвара Asari Legal Вунукайнен Вадим Дякин, Горцунян и Партнеры Вячеславов Федор Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) Гасанов Магомед АЛРУД Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Дудко Алексей LEVEL Legal Services Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Зыков Роман Mansors Кайсин Дмитрий Asari Legal Карандасов Станислав Asari Legal Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры Мельников Владимир Orion Невеева Татьяна VERBA LEGAL Ращевский Евгений Адвокатское бюро ЕПАМ Рыбалкин Илья Asari Legal Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Хвалей Владимир Mansors Хретинин Александр Orion Шехади Пол Asari Legal Band 2 Белых Федор ELWI Галин Ян Better Chance Горленко Андрей Иванян и партнеры Грибкова Юлия Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Зайцев Роман Nextons Иванов Михаил Firm One Иванян Христофор Иванян и партнеры Колотилов Олег Кульков, Колотилов и Покрышкин Кондратьева Эльмира Forward Legal Кузьмин Максим BGP Litigation Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Купцов Дмитрий АЛРУД Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Никифоров Илья Адвокатское Бюро ЕПАМ Панин Вадим Better Chance Проскурнов Ратмир UCL Розеева Анастасия White Square Султанов Степан КИАП Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Таланов Владимир Адвокатское бюро ЕПАМ Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА» Шурыгин Александр INGVARR Юрьев Сергей SEAMLESS Legal МОРСКОЕ ПРАВО Band 1 Дедова Мария Orion Карчемов Алексей Адвокатское Бюро ЕПАМ Кислов Сергей Kislov.law Королев Евгений White Square Краснова Мария КИАП Краснокутский Константин NAVICUS Ламзин Филипп Denuo Откина Анна Denuo Пиров Ифтихар Соколов, Маслов и Партнеры Пиров Камран Соколов, Маслов и Партнеры Попова Елена Юридическая фирма «Перегрина» Путря Константин NAVICUS Риков Владислав BGP Litigation Савина Ольга SAVINA LEGAL Турцев Вадим Orion НАЛОГОВОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ Band 1 Акчурина Галина Kept Артюх Алексей TAXOLOGY Барский Дмитрий Intana Бегунов Михаил Tax Compliance Бондарева Евгения Деловые Решения и Технологии Гин Кира Гин и партнеры Голиков Александр BGP Litigation Джальчинов Джангар Nextons Заинчуковская Евгения VERBA LEGAL Зуйков Андрей Архитектура Права Зыков Антон Деловые Решения и Технологии Иванилова Надежда Каминский, Иванов и Партнёры Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Книженцев Дмитрий Б1 – Консалт Констандина Елена Рустам Курмаев и партнеры Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры Нестеренко Алексей ФБК Legal Панов Александр VERBA LEGAL Пепеляев Сергей Пепеляев Групп Семенов Сергей TAXOLOGY Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Сомов Леонид TAXOLOGY Старженецкая Любовь TAXOLOGY Степанов Антон Kept Чижов Александр Б1 – Консалт Band 2 Акчурина Галия Бюро налоговых споров Белов Иван Бартолиус Березина Анна Бюро налоговых споров Болдинова Екатерина Five Stones Consulting Бородин Сергей Бородин и Партнеры Гин Александрина Гин и партнеры Диянов Александр Налоговый бутик ADWIN Ерасов Александр Косенков и Суворов Кузнецова Екатерина Правовые и Бухгалтерские Услуги Лучкина Евгения Бюро налоговых споров Понамарев Олег DS LAW Попова Оксана ЛЕГИКОН-ПРАВО Родионова Алина R&M Defence Шаховцева Наталия Бюро налоговых споров Шашков Валерий ЛЕГИКОН-ПРАВО НАЛОГОВОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ Band 1 Акчурина Галина Kept Алексеев Максим АЛРУД Алещев Илья АТ Юридическая фирма Андрейкин Павел INSIGHT advocates Баханец Роман Orion Бегунов Михаил Tax Compliance Владимиров Максим Arno Legal Джальчинов Джангар Nextons Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Зуйков Андрей Архитектура Права Ильин Вадим Б1 – Консалт Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Калинина Александра Деловые Решения и Технологии Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры Маргулис Роман ASB Consulting Group Мельник Евгения Бюро адвокатов «Де-юре» Моисеев Валентин Андрей Городисский и партнеры Нестеренко Алексей ФБК Legal Нистратов Григорий Forward Legal Панов Александр VERBA LEGAL Семенов Сергей TAXOLOGY Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Тимоничев Геннадий Б1 – Консалт Band 2 Болдинова Екатерина Five Stones Consulting Гаренко Алексей Key Consulting Group Грачев Андрей BIRCH Данелян Арсен Emet Law Firm Дергачев Семен Alphabet Доровских Владислав White Square Завьялова Юлия FTL Advisers Каминский Владислав Каминский, Иванов и Партнёры Канишевская Виктория K&P.Group Колотов Сергей Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Литвинова Ксения Firm One Можаровский Виталий ALUMNI Partners Овчинников Владислав Совет Лигал Омельченко Мария TAXBURO Пацева Наталья FTL Advisers Перелехова Инна IPN Partners Проскурнов Ратмир UCL Пушкарская Наталья IPN Partners Родионова Алина R&M Defence Самсонов Павел КОМ-ЮНИТИ Синицына Анна ФЭО Смоловая Екатерина CLS Тимофеев Евгений Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Щаденко Сергей Юридическая компания «ЭБР» Эйюбов Джавид КСК ГРУПП Band 3 Афанасьева Анна SCHNEIDER GROUP Барский Дмитрий Intana Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры Венедиктов Игорь Denuo Герасимов Сергей ALPINE Group Гин Александрина Гин и партнеры Гин Кира Гин и партнеры Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Григорьев Александр STREAM Гуськов Александр Guskov & Associates Дейнега Никита Maxima Legal Зайнигабдинов Александр China Window Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Иккерт Павел Иккерт и партнеры Кабанова Мария SEAMLESS Legal Назаркин Сергей NSV Consulting Понамарев Олег DS LAW Ровинский Максим Юков и партнеры Рудоманов Николай Некрасов, Рудоманов и партнеры Ряховский Дмитрий ЛЕГИКОН-ПРАВО Силюк Инесса DS LAW Смурова Юлия SL Legal Субочева Ирина Клифф Фролова Мария Б1 – Консалт Чумаков Андрей LCH Legal ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ Band 1 Агабалян Марат Delcredere Байрамов Тимур ELWI Белых Федор ELWI Гаджиев Григорий Orion Геда Александр Asari Legal Гитинов Рашид Бюро адвокатов «Де-юре» Дудко Алексей LEVEL Legal Services Дьяченко Сергей Stonebridge Legal Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Зиборова Мария Orion Казанцев Михаил Адвокатское Бюро ЕПАМ Кизилова Яна Регионсервис Константинова Анастасия Asari Legal Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги Локтионов Михаил Stonebridge Legal Нарышева Ирина Kept Невеева Татьяна VERBA LEGAL Позин Дмитрий Stonebridge Legal Рыбалкин Илья Asari Legal Рябинин Андрей Delcredere Ситников Антон BIRCH Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Тамаев Артем Better Chance Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Band 2 Аврашков Максим Maxima Legal Акимова Ирина BGP Litigation Арабова Тахмина Бартолиус Аристова Наталья Б1 – Консалт Голиков Александр BGP Litigation Дейнега Никита Maxima Legal Демина Наталья Maxima Legal Клеточкин Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Коваленко Георгий Б1 – Консалт Козьяков Алексей Иванян и партнеры Королев Евгений White Square Кузнецов Анатолий Бартолиус Мазилин Игорь INGVARR Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Орлова Юлия Деловые Решения и Технологии Помазан Антон Рустам Курмаев и партнеры Розеева Анастасия White Square Ситников Александр VEGAS LEX Суворов Михаил White Square Тихонова Валерия VEGAS LEX Ульянов Виталий Бартолиус Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Шурыгин Александр INGVARR Щелкалин Сергей Деловые Решения и Технологии ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Band 1 Бачинская Алена АБ Вертикаль Белых Федор ELWI Буйко Олег VERBA LEGAL Бульба Максим SEAMLESS Legal Веселов Иван ALUMNI Partners Высоцких Сергей АБ Вертикаль Гаврилов Александр BIRCH Гаджиев Григорий Orion Геда Александр Asari Legal Джальчинов Джангар Nextons Дудко Алексей LEVEL Legal Services Зайцев Роман Nextons Захаров Григорий Orchards Крайнов Максим Orion Кузьмин Максим BGP Litigation Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics Кучер Алёна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Локтионов Михаил Stonebridge Legal Мелешенко Иван Asari Legal Невеева Татьяна VERBA LEGAL Панов Александр VERBA LEGAL Порфирьев Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ Учитель Сергей Pen & Paper Хуажев Олег VERBA LEGAL Юрьев Сергей SEAMLESS Legal Band 2 Алембаев Илья Versus.legal Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Аристова Наталья Б1 – Консалт Бабичев Юрий ALUMNI Partners Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners Казаков Дмитрий Казаков и партнеры Климина Ксения Versus.legal Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Кулаков Андрей Versus.legal Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры Литвинов Денис Land Law Firm Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Павловский Александр A.T.Legal Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Рохлин Артур Инфралекс Рудяков Александр VERBA LEGAL Семенихина Дарья Иванян и партнеры Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Смоловая Екатерина CLS Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Тараданкина Анастасия Delcredere Хлыстов Михаил АЛЬТХАУС (ALTHAUS) РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ Band 1 Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Белых Федор ELWI Вячеславов Федор Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) Гасанов Магомед АЛРУД Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Дудко Алексей LEVEL Legal Services Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Иванян Христофор Иванян и партнеры Кайсин Дмитрий Asari Legal Карандасов Станислав Asari Legal Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Купцов Дмитрий АЛРУД Кучер Алёна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners Мельников Владимир Orion Наджарова Гаянэ Asari Legal Невеева Татьяна VERBA LEGAL Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Ращевский Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Рыбалкин Илья Asari Legal Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Хвалей Владимир Mansors Шмарко-Кудрявцева Александра Mansors Band 2 Альхадхрами Кхалед UCL Бабичев Юрий ALUMNI Partners Байрамкулов Алан PB Legal Горленко Андрей Иванян и партнеры Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Зайцев Роман Nextons Зубарев Леонид SL Legal Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Кузьмин Максим BGP Litigation Левичев Сергей UCL Панин Александр PB Legal Проскурнов Ратмир UCL Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Розеева Анастасия White Square Сотников Игорь ELWI Суворов Михаил White Square Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Тимчук Андрей Delcredere Увачев Вячеслав Юков и партнеры Черненко Дмитрий DT Legal РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END Band 1 Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Антонов Артем Melling, Voitishkin & Partners Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Буйко Олег VERBA LEGAL Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ Жолобова Анна Регионсервис Кайсин Дмитрий Asari Legal Карпенко Алексей Forward Legal Колерова Наталья АБ Вертикаль Купцов Дмитрий АЛРУД Курмаев Рустам Рустам Курмаев и партнеры Лазарев Александр Asari Legal Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Микони Андрей АБ Вертикаль Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Панов Александр VERBA LEGAL Петрачков Сергей АЛРУД Рихтерман Вера Адвокатское Бюро ЕПАМ Тимчук Андрей Delcredere Учитель Сергей Pen & Paper Файзрахманов Карим Forward Legal Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Юров Денис Delcredere Band 2 Белых Федор ELWI Байрамкулов Алан PB Legal Веселов Иван ALUMNI Partners Гасанов Магомед АЛРУД Демченко Антон Delcredere Евдокимов Александр ЮСТ Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Ковалева Елена Legal Principles Колотилов Олег Кульков, Колотилов и Покрышкин Кукин Артем Инфралекс Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Лим Денис Artegra Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL Наумов Алексей Delcredere Панин Александр PB Legal Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин Раудин Василий ЮСТ Рохлин Артур Инфралекс Савосько Сергей Delcredere Тараданкина Анастасия Delcredere Титов Николай A.T.Legal Трофимов Василий ProLegals Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Ульянов Виталий Бартолиус РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET Band 1 Алембаев Илья Versus.legal Гладышева Елена РИ-консалтинг Голенев Вячеслав Адвокаты: Голенев и Партнёры Губайдулин Руслан NERRA Дарчиев Сослан KDZ&partners Дергачев Семен Alphabet Захаров Григорий Orchards Канишевская Виктория K&P.Group Кислов Сергей Kislov.law Клементьев Евгений STREAM Козина Елена ЭЛКО профи Костоваров Алексей Линия Права Кочетов Владимир K&P.Group Литвинов Денис Land Law Firm Малинин Антон Гуричев, Малинин и партнеры Михайлов Александр NERRA Озерский Игорь K&P.Group Петрова Юлия INSIGHT advocates Савченко Даниил BFL | Арбитраж.ру Стешенцев Александр BFL | Арбитраж.ру Ульянова Ксения Land Law Firm Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Чепуренко Дмитрий Линия Права Черкасов Денис BFL | Арбитраж.ру Четвергов Алексей K&P.Group Band 2 Алимирзоев Сергей АТ Юридическая фирма Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Гузей Степан Lidings Егоров Сергей ЕМПП Зеленин Андрей Lidings Калинина Мария DS LAW Косенков Денис Косенков и Суворов Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры Малинская Римма Косенков и Суворов Мовсесян Елена МКА «Мовсесян и партнеры» Мусийко Мария ЛЕГИКОН-ПРАВО Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Пешкова Евгения STREAM Попелюк Александр Lidings Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Свинцов Александр AKS Legal Ситников Александр VEGAS LEX Ситников Дмитрий ПромКонсалтИнвест Спиридонова Мария Легес Бюро Степкин Михаил Надмитов, Иванов и партнеры Тихонова Вера Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Трещев Сергей RSP International Фокеев Артем Юридическое бюро «ОЛИМП» Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес Юрьев Сергей SEAMLESS Legal РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ Band 1 Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Бачинская Алена АБ Вертикаль Беседин Анатолий ЭЛКО профи Буйко Олег VERBA LEGAL Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Дораев Мерген ЕМПП Захаров Григорий Orchards Зинченко Валерий Pen & Paper Козина Елена ЭЛКО профи Крутильников Константин АБ Вертикаль Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Мухоморов Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Орлов Андрей Регионсервис Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры Шейкин Олег Forward Legal РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ Band 1 Аванесян Артур Рустам Курмаев и партнеры Астафьев Константин КИАП Ахметов Азат Orchards Бачинская Алена АБ Вертикаль Борисова Ксения Аснис и партнеры Буйко Олег VERBA LEGAL Гладышева Елена РИ-консалтинг Демченко Антон Delcredere Дроздов Андрей Аснис и партнеры Дуйко Любовь АБ Вертикаль Корельский Андрей КИАП Кириллов Дмитрий АБ Вертикаль Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Литвинов Денис Land Law Firm Наумов Алексей Delcredere Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Панов Александр VERBA LEGAL Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Рихтерман Вера Адвокатское Бюро ЕПАМ Савосько Сергей Delcredere Султанов Степан КИАП Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Ульянова Ксения Land Law Firm Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Чернобель Яна Павел Хлюстов и партнеры Band 2 Агабалян Марат Delcredere Арабова Тахмина Бартолиус Аронов Александр Аронов и партнеры Берлина Анна VERBA LEGAL Быканов Денис Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Голотвин Станислав Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Дарчиев Сослан KDZ&partners Жеребцов Роман VERBA LEGAL И Андрей Бендерский и партнеры Ивушкина Надежда Аснис и партнеры Колодежная Наталия АБ «Парадигма» (Paradigma) Корума Кира Аснис и партнеры Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Николаев Алексей ЮрТехКонсалт Новиков Павел ЮрТехКонсалт Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Пешкова Евгения STREAM Розенблат Евгений Аронов и партнеры Романов Михаил Адвокаты и Бизнес Рясина Наталья STREAM Сыренко Виктор VINDER Ульянов Виталий Бартолиус Хасанов Марат АБ «Парадигма» (Paradigma) Шевцова Виктория MKA RUBICON Ясенков Михаил ЮрТехКонсалт Band 3 Абузов Артур AB Lawyers Бабенко Антон Падва и Эпштейн Валежников Станислав Центральный округ Васильева Наталья Бартолиус Венгер Ольга КА «Минушкина и партнеры» Гафуров Руслан Nevsky IP Law Герасимов Павел Падва и Эпштейн Евдокимов Александр ЮСТ Жихарев Евгений Центральный округ Захарова Валерия Адвокатское бюро «МКП» Кислов Сергей Kislov.law Ковалева Елена Legal Principles Ковбель Артем Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР» Колесник Елена Бартолиус Кошечкина Ирина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Мазур Александр ЛЕГИКОН-ПРАВО Минушкина Анна КА «Минушкина и партнеры» Резникова Александра LEXORA Рясина Наталья DS Law Свинцова Кира AKS Legal Спиридонова Мария Легес Бюро Шакин Виталий МКА «ЮрСити» Шакина Виктория МКА «ЮрСити» Шаляпина Людмила Падва и Эпштейн Штыков Дмитрий Падва и Эпштейн РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ Band 1 Гладышева Елена РИ-консалтинг Дроздов Андрей Аснис и партнеры Закарая Русудани Legal Principles Ковалева Елена Legal Principles Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG Band 1 Ароникова Мария Semenov & Pevzner Бачинская Алена АБ Вертикаль Бегунов Михаил Tax Compliance Большаков Евгений Адвокатское бюро ЕПАМ Буренкова Юлия Semenov & Pevzner Волков Максим BFL | PATENTUS Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дивина Маргарита Melling, Voitishkin & Partners Захарько Алексей Nextons Ищук Илья КИАП Коваленко Георгий Б1 – Консалт Корельский Андрей КИАП Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры Маковкин Василий Б1 – Консалт Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS Марчан Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners Матюнин Сергей Лемчик, Крупский и Партнеры Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Панов Александр VERBA LEGAL Пчелинцев Роман Semenov & Pevzner Рихтерман Вера Адвокатское бюро ЕПАМ Соков Владимир Firm One Стоянов Андрей Delcredere Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Шавшина Вильгельмина Б1 – Консалт Band 2 Али Максим Comply Базаров Дмитрий BGP Litigation Баршай Елена Лемчик, Крупский и Партнеры Большакова Анна Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Булгаков Павел BKMP LEGAL Воеводин Денис Nextons Грачев Андрей BIRCH Дмитриев Артем Comply Елисанова Инна TAXOLOGY Захаров Григорий Orchards Иванова Анна BGP Litigation Кабанова Мария SEAMLESS Legal Калинина Александра Деловые Решения и Технологии Ковалева Елена Legal Principles Косенков Денис Косенков и Суворов Лим Денис Artegra Лысенко Лариса BKMP LEGAL Нарышева Ирина Kept Нестеренко Алексей ФБК Legal Рохлин Артур Инфралекс Руденко Денис РИ-консалтинг Ряховский Дмитрий ЛЕГИКОН-ПРАВО Смурова Юлия SL Legal Степанов Антон Kept Суворов Константин Косенков и Суворов РЫНКИ КАПИТАЛОВ Band 1 Аничкин Александр ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Баранов Константин LEVEL Legal Services Боргояков Александр Asari Legal Быховская Ирина Б1 – Консалт Геда Александр Asari Legal Глазунов Дмитрий Адвокатское Бюро ЕПАМ Гоглачев Владимир Адвокатское Бюро ЕПАМ Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Дембич Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners Дудко Алексей LEVEL Legal Services Зеленский Евгений Orion Илиев Артур Nextons Кузнецов Александр VERBA LEGAL Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Локтионов Михаил Stonebridge Legal Макарова Екатерина White Square Малиновский Михаил Lecap Махалин Иван Lecap Минеев Константин Дякин, Горцунян и Партнеры Петюков Филипп Nextons Самохвалов Сергей Melling, Voitishkin & Partners Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Сотников Игорь ELWI Суворов Михаил White Square Чубыкина Елена Дякин, Горцунян и Партнеры Band 2 Алещев Илья АТ Юридическая фирма Андреев Олег АО «Реестр-Консалтинг» Арутюнян Виктория ФБК Legal Базурин Глеб VK Partners Барейша Илья Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект») Бычков Олег Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект») Глухов Евгений Denuo Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Егорова Мария Б1 – Консалт Ермакова Эльвира АО «Реестр-Консалтинг» Зеленин Андрей Lidings Иванов Денис ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Ильина Эльвира BGP Litigation Конюшкевич Вадим VK Partners Малинская Римма Косенков и Суворов Мясников Вадим Правовой блок Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Нестеренко Алексей ФБК Legal Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Семенкин Иван Линия Права Сергей Волков ВС Рынки Капитала Смирнов Илья Stellar Intel Филимонов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Шаматонов Антон MAGENTA Legal Шаматонова Дарина MAGENTA Legal САНКЦИОННОЕ ПРАВО Band 1 Байрамов Тимур ELWI Батретдинова Лилия Asari Legal Баханец Роман Orion Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners Гаджиев Григорий Orion Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Дудко Алексей LEVEL Legal Services Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners Зимин Андрей ELWI Именнов Антон Pen & Paper Константинова Анастасия Asari Legal Кузнеченков Максим Melling, Voitishkin & Partners Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги Лузиньян Константин Denuo Маловицкий Роман Адвокатское Бюро ЕПАМ Мельников Владимир Orion Микони Татьяна АБ Вертикаль Нумерова Анна Адвокатское Бюро ЕПАМ Панов Александр VERBA LEGAL Рыбалкин Илья Asari Legal Суворов Михаил White Square Турцев Вадим Orion Хуажев Олег VERBA LEGAL Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Аристова Наталья Б1 – Консалт Борткевича Виктория Better Chance Гаврилов Александр BIRCH Захаров Герман АЛРУД Захаров Григорий Orchards Илюхин Алексей ITSWM Клименко Сергей Firm One Королев Евгений White Square Кузнец Игорь FTL Advisers Кукин Артем Инфралекс Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры» Панин Александр PB Legal Паршак Татьяна ALUMNI Partners Пацева Наталья FTL Advisers Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин Пучков Степан BELGRAVIA LAW Рябинин Андрей Delcredere Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги Тимчук Андрей Delcredere Тихонова Светлана NSV Consulting Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА» Чиркин Дмитрий White Stone Band 3 Арутюнян Виктория ФБК Legal Горшкова Лидия Пепеляев Групп Жаворонков Артем Адвокатское бюро Nordic Star Назаркин Сергей NSV Consulting Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Band 1 Барышников Павел Адвокатское бюро ЕПАМ Валежников Станислав Центральный округ Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Касьяненко Ксения Регионсервис Кирсанов Павел Регионсервис Коблев Руслан Коблев и партнеры Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Культербаева Асият VERBA LEGAL Маковкин Василий Б1 – Консалт Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL Переладов Андрей Регионсервис Просвирин Дмитрий Центральный округ Рудяков Александр VERBA LEGAL Свинцов Александр AKS Legal Свинцова Кира AKS Legal Серопян Эдгар Инвента Консалтинг Синицына Анна ФЭО Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Сычев Антон МКА «Авангард Права» Чиркин Дмитрий White Stone Яковлева Татьяна VERBA LEGAL Band 2 Абрамов Василий Правовая группа «Интеллектуальная собственность» Барский Дмитрий Intana Бородин Сергей Бородин и Партнеры Бунякин Максим Branan Legal Вадиян Эмиль INGVARR Гаврилов Александр BIRCH Грибкова Юлия Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) Елисанова Инна TAXOLOGY Зайнигабдинов Александр China Window Клещев Александр АЛРУД Климина Ксения Versus.legal Малахов Борис Lidings Назаркин Сергей NSV Consulting Невеева Татьяна VERBA LEGAL Нестеренко Алексей ФБК Legal Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Салов Дмитрий RSP Partners Степанищева Ксения Ковалев, Тугуши и партнеры Хмелевский Олег МКА «Авангард Права» Ясько Ольга Kept СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ Band 1 Алексеев Максим АЛРУД Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Дуйко Любовь АБ Вертикаль Зеленая Ольга SZP Law Boutique Корума Кира Аснис и партнеры Кузнец Игорь FTL Advisers Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Кукла Мария FTL Advisers Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Пацева Наталья FTL Advisers Перелехова Инна IPN Partners Пушкарская Наталья IPN Partners Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Тягай Екатерина Pen & Paper Чуманова Мария FTL Advisers СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ Band 1 Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Бокова Наталья Казаков и партнеры Гавриличев Кирилл ГК Лигал Герасимов Сергей ALPINE Group Демина Наталья Maxima Legal Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Дуйко Любовь АБ Вертикаль Запольский Игорь АБ Вертикаль Захарова Марина Asari Legal Корума Кира Аснис и партнеры Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры Кукин Артем Инфралекс Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Николаенко Марина Бюро адвокатов «Де-юре» Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Павлова Полина Гришин, Павлова и Партнеры Перелехова Инна IPN Partners Пушкарская Наталья IPN Partners Рябченко Филипп БИЭЛ Стукалова Татьяна Регионсервис Тягай Екатерина Pen & Paper Шевцова Виктория МКА RUBICON Штоян Гаяне BGP Litigation Band 2 Артамонова Анна ЕМПП Волкова Марина NSV Consulting Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры Зеленая Ольга SZP Law Boutique Земсков Вячеслав Д.Ямашев и партнеры Зыкова Анастасия Key Consulting Group Кафырова Александра Кафырова и партнеры Мясникова Юлия МКА «Николаев и партнеры» Орешников Даниил ГК Лигал Расторгуева Анастасия ARFEMIDA law firm Рясина Наталья DS LAW Сычева Ольга DS LAW Шакина Виктория МКА «ЮрСити» Шушкевич Дарья K&P.Group Ямашев Дмитрий Д.Ямашев и партнеры СТРАХОВОЕ ПРАВО Band 1 Алексанян Виктория BFL | BENEFIT-Litigation Барский Дмитрий Intana Васильевых Лев Адвокатское Бюро ЕПАМ Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ Злотя Ольга LCI PARTNER Зубарев Леонид SL Legal Киселев Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ Кислов Сергей Kislov.law Краснов Кирилл BFL | BENEFIT-Litigation Краснова Мария КИАП Краснокутский Константин NAVICUS Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Панов Александр VERBA LEGAL Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners Попова Елена Юридическая фирма «Перегрина» Путря Константин NAVICUS Ровинский Максим Юков и партнеры Свинцова Кира AKS Legal Семенкин Иван Линия Права Ягофаров Руслан Ягофаров и Партнеры СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Band 1 Акимова Ирина BGP Litigation Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Алехин Сергей ELWI Бабичев Юрий ALUMNI Partners Белых Федор ELWI Веселов Иван ALUMNI Partners Гладышева Елена РИ-консалтинг Казаков Дмитрий Казаков и партнеры Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Кукин Артем Инфралекс Лактюшин Виталий Бюро адвокатов «Де-юре» Литвинов Денис Land Law Firm Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Медведев Павел Казаков и партнеры Микони Андрей АБ Вертикаль Невеева Татьяна VERBA LEGAL Панов Александр VERBA LEGAL Петрачков Сергей АЛРУД Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Рудомино Василий АЛРУД Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Ульянова Ксения Land Law Firm Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Хамматова Алина АБ Вертикаль Шумилов Сергей ProLegals СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 Алембаев Илья Versus.legal Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ Жолобова Анна Регионсервис Зайцев Роман Nextons Иванов Дмитрий Юков и партнеры Каретин Марк Юков и партнеры Коваленко Георгий Б1 – Консалт Кузин Константин Melling, Voitishkin & Partners Кулаков Андрей Versus.legal Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Литвинов Денис Land Law Firm Литовкин Константин Б1 – Консалт Локтионов Михаил Stonebridge Legal Некрестьянов Дмитрий Качкин и Партнеры Овчинникова Мария Бюро адвокатов «Де-юре» Подшивалов Данил Versus.legal Ровинский Максим Юков и партнеры Рудяков Александр VERBA LEGAL Саськов Кирилл Качкин и Партнеры Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Ульянова Ксения Land Law Firm Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Хамматова Алина АБ Вертикаль Чижов Александр Б1 – Консалт Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Боженова Галина Юридическое бюро 1147 Дейнега Никита Maxima Legal Демина Наталья Maxima Legal Долгов Александр VERBA LEGAL Захаров Григорий Orchards Коневский Алексей Пепеляев Групп Кукин Артем Инфралекс Любимов Сергей LEVEL Legal Services Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры Мельник Евгения Бюро адвокатов «Де-юре» Николаенко Дмитрий Юридическая группа «Пилот» Омельченко Элла Better Chance Откина Анна Denuo Павловский Александр A.T.Legal Прохоров Андрей Юридическое бюро 1147 Раев Дмитрий ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Сирота Артем Sirota & Partners Стенина Наталья Пепеляев Групп Титов Николай A.T.Legal Трахтенберг Сергей Nextons Филановский Леонид Maxima Legal Чернобривцев Юрий ALUMNI Partners Четвериков Максим Юридическая группа «Пилот» Чупрыгин Сергей Иванян и партнеры Шлюнько Светлана Kept ТМТ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ Band 1 Али Максим Comply Бачинская Алена АБ Вертикаль Бегунов Михаил Tax Compliance Вирясов Владислав Asari Legal Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners Джальчинов Джангар Nextons Дмитриев Артем Comply Долгов Александр VERBA LEGAL Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР» Зайцев Роман Nextons Захаров Григорий Orchards Зеленский Евгений Orion Ильин Вадим Б1 – Консалт Константинова Анастасия Asari Legal Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Минеев Константин Дякин, Горцунян и Партнеры Монин Александр Melling, Voitishkin & Partners Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Панов Александр VERBA LEGAL Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Тимоничев Геннадий Б1 – Консалт Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners Школун Евгений Asari Legal Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Баханец Роман Orion Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры Волгина Анна Бычков, Волгина и партнеры Гуриева Юлия Seven Hills Legal Ермолина Дарья Ermolina & Partners Зубарев Леонид SL Legal Кабанова Мария SEAMLESS Legal Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner Коваленко Георгий Б1 – Консалт Лебедев Виталий Ermolina & Partners Локтионов Михаил Stonebridge Legal Лукьянов Роман Semenov & Pevzner Макарова Екатерина White Square Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law Наумов Виктор Firm One Олефир Константин Orion Рохлин Артур Инфралекс Рыбалкин Илья Asari Legal Сайганов Сергей Comply Семенов Сергей TAXOLOGY Солодовников Николай Firm One Суворов Михаил White Square Тиллинг Екатерина BIRCH Федореев Валерий SL Legal ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА Band 1 Бакуменко Василий Asari Legal Глухов Евгений Denuo Долгов Александр VERBA LEGAL Дудко Анастасия BGP Litigation Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Кайсин Дмитрий Asari Legal Карчемов Алексей Адвокатское бюро ЕПАМ Килинкаров Владимир Nextons Колерова Наталья АБ Вертикаль Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры Музыка Максим Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Орлов Андрей Регионсервис Пиров Камран Соколов, Маслов и Партнеры Позин Дмитрий Stonebridge Legal Путря Константин NAVICUS Риков Владислав BGP Litigation Рудяков Александр VERBA LEGAL Рыбалкин Илья Asari Legal Савина Ольга SAVINA LEGAL Ситникова Екатерина Asari Legal Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Турцев Вадим Orion Band 2 Аванесян Артур Рустам Курмаев и партнеры Акимова Ирина BGP Litigation Базурин Глеб VK Partners Бинашев Искандер ALUMNI Partners Воробьев Юрий Пепеляев Групп Горленко Андрей Иванян и партнеры Захаров Григорий Orchards Зубарев Леонид SL Legal Карпунин Павел CLS Качкин Денис Качкин и Партнеры Кислов Сергей Kislov.law Ковалёв Вадим CLS Конюшкевич Вадим VK Partners Краснова Мария КИАП Краснокутский Константин NAVICUS Курмаев Рустам Рустам Курмаев и партнеры Лебедев Илья АБ «Парадигма» (Paradigma) Маркер Жан-Франсуа SEAMLESS Legal Пепеляев Сергей Пепеляев Групп Пермяков Олег Рустам Курмаев и партнеры Персиянцева Анна CLS Пиров Ифтихар Соколов, Маслов и Партнеры Руднев Антон Kept Русакомский Климент АБ «Парадигма» (Paradigma) Самохвалов Антон КИАП ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО Band 1 Абрамова Марина Андрей Городисский и партнеры Берлина Анна VERBA LEGAL Данелия Георгий SL Legal Дуйко Любовь АБ Вертикаль Егиазарова Маргарита АЛРУД Иванова Анна BGP Litigation Илюшина Надежда ALUMNI Partners Кириллов Дмитрий АБ Вертикаль Кузнецова Виталия Пепеляев Групп Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Мжаванадзе Григорий Melling, Voitishkin & Partners Мохонько Ольга Arno Legal Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Паушкина Юлия КИАП Питиримова Елена Melling, Voitishkin & Partners Присяжнюк Яков Бюро адвокатов «Де-юре» Рыжкова Марина Nextons Степанов Владимир Адвокатское Бюро ЕПАМ Тимонов Михаил BIRCH Урчуков Руслан White Stone Федореев Валерий SL Legal Фурсова Елизавета Lidings Черепанова Елена BBNP Шаклеин Денис Б1 – Консалт Band 2 Абузов Артур AB Lawyers Арутюнян Виктория ФБК Legal Балашова Елена STREAM Бачинская Алена АБ Вертикаль Водолагина Наталья Вестсайд Гаврилова Мария Alphabet Герасимова Александра Orlova\Ermolenko Дученко Ольга Качкин и Партнеры Жеребцов Роман VERBA LEGAL Замятина Юлия АТ Юридическая фирма Карпухин Александр Five Stones Consulting Ключников Максим ALPINE Group Мазур Владислав Denuo Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Минушкина Анна КА «Минушкина и партнеры» Пушкина Наталия ALPINE Group Уэ Кристоф SEAMLESS Legal Шайдуллина Рината ТРУД-ЮРИСТ Швецов Андрей ЮНИКОНСУЛ Шевцова Виктория MKA RUBICON ТУРИЗМ И СПОРТ Band 1 Алексеев Антон Адвокатское Бюро ЕПАМ Долгов Александр VERBA LEGAL Евдокимов Александр ЮСТ Захаров Григорий Orchards Котова-Смоленская Анна ЮСТ Литвинов Денис Land Law Firm Саськов Кирилл Качкин и Партнеры Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Ульянова Ксения Land Law Firm Шолохов Михаил Ermolina & Partners УГОЛОВНОЕ ПРАВО ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 Агапов Владимир Регионсервис Артемов Алексей Адвокатское бюро MILL Бастраков Андрей Адвокатское бюро ЕПАМ Бородин Сергей Бородин и Партнеры Буканев Алексей LUMEN Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Горьков Даниил Адвокатское бюро MILL Данилов Дмитрий Феоктистов и партнеры Долотов Руслан Феоктистов и партнеры Загребельный Сергей Бюро адвокатов «Де-юре» Касаткин Алексей Адвокатское бюро MILL Кравченко Дмитрий Аснис и партнеры Кузнецов Анатолий Бартолиус Маценко Максим VINDER Михальчик Алексей АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Погодин Александр Бюро адвокатов «Де-юре» Рохлин Артур Инфралекс Савенков Юрий Савенков и партнеры Саенко Антон АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Сокиринская Лилия Бюро адвокатов «Де-юре» Сопоцинский Олег Адвокатское бюро MILL Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Феоктистов Вячеслав Феоктистов и партнеры Шульгина Дарья LUMEN Хутов Тимур Коблев и партнеры УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 Агапов Владимир Регионсервис Алешин Владимир АБ Вертикаль Аснис Александр Аснис и партнеры Благоволина Мария Дякин, Горцунян и Партнеры Большаков Артур Большаков, Челышева и партнеры Воронин Роман РИ-консалтинг Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Добрынин Алексей Pen & Paper Забейда Александр Забейда и партнеры Закалюжный Руслан Коблев и партнеры Клювгант Вадим Pen & Paper Коблев Руслан Коблев и партнеры Кожура Руслан Аснис и партнеры Константинова Дарья Забейда и партнеры Кравченко Дмитрий Аснис и партнеры Крутильников Константин АБ Вертикаль Новиков Алексей Criminal Defense Firm Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Погодин Александр Бюро адвокатов «Де-юре» Протасов Матвей Romanov & Partners Law Firm Романов Сергей Romanov & Partners Law Firm Третьяков Константин Адвокатское Бюро ЕПАМ Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры Хутов Тимур Коблев и партнеры Band 2 Аронов Александр Аронов и партнеры Артемов Алексей Адвокатское бюро MILL Аскаров Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Гибадуллин Евгений Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Голуб Анна Criminal Defense Firm Горьков Даниил Адвокатское бюро MILL Григориади Дмитрий КИАП Дарчиев Сослан KDZ&partners Дьячков Олег Legal Group NOVATOR Егоров Сергей ЕМПП Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Зорин Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Касаткин Алексей Адвокатское бюро MILL Китсинг Владимир АБ «Китсинг и партнеры» Логинов Анатолий BGP Litigation Матюшенков Сергей STREAM Павлов Роман Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Перетятко Виктор АБ «Китсинг и партнеры» Романов Михаил Адвокаты и Бизнес Романова Татьяна Romanov & Partners Law Firm Солдаткин Дмитрий SZP Law Boutique Сопоцинский Олег Адвокатское бюро MILL Узденский Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Челышева Елена Большаков, Челышева и партнеры Шевцова Виктория МКА RUBICON Band 3 Клинков Дмитрий МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры» Корчагин Михаил KDZ&partners Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR Коточигов Владислав Адвокатское бюро «А2» Любимов Филипп Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Маценко Максим VINDER Пахомов Константин МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры» Потапов Алексей K&P.Group Шеляшкова Анастасия Коблев и партнеры Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО Band 1 Аристова Наталья Б1 – Консалт Барболин Владимир Better Chance Белых Федор ELWI Боргояков Александр Asari Legal Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги Геда Александр Asari Legal Глазунов Дмитрий Адвокатское бюро ЕПАМ Дембич Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners Захаров Григорий Orchards Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Коваленко Георгий Б1 – Консалт Крайнов Максим Orion Красников Антон Сотби Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Курмашев Николай Orion Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Локтионов Михаил Stonebridge Legal Микони Андрей АБ Вертикаль Панов Александр VERBA LEGAL Паршак Татьяна ALUMNI Partners Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин Семенихина Дарья Иванян и партнеры Тамаев Артем Better Chance Турцев Вадим Orion Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 Белявцев Владимир A.T.Legal Борткевича Виктория Better Chance Галин Ян Better Chance Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Иванова Юлия ЮКО Кандыба Максим Технологии Доверия Каретин Марк Юков и партнеры Килинкаров Владимир Nextons Кислов Сергей Kislov.law Конюшкевич Вадим VK Partners Королев Евгений White Square Кузнецов Александр VERBA LEGAL Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Оганов Арташес SL Legal Панин Вадим Better Chance Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners Рябинин Андрей Delcredere Савосько Сергей Delcredere Скворцов Владислав VERBA LEGAL Титов Николай A.T.Legal Увачев Вячеслав Юков и партнеры Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Фаттахов Марат VINDER Черненко Дмитрий DT Legal Чубыкина Елена Дякин, Горцунян и Партнеры ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH Band 1 Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Вознесенский Николай ALUMNI Partners Глухов Евгений Denuo Грачев Андрей BIRCH Дедова Екатерина ALUMNI Partners Дмитриев Артем Comply Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР» Журба Евгений BGP Litigation Каплоухий Матвей ALUMNI Partners Коростелева Наталья Адвокатское Бюро ЕПАМ Курдюмова Александра BGP Litigation Монин Александр Melling, Voitishkin & Partners Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Панов Александр VERBA LEGAL Панченков Антон ALUMNI Partners Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners Позин Дмитрий Stonebridge Legal Рудяков Александр VERBA LEGAL Рыбалкин Илья Asari Legal Сайганов Сергей Comply Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Стоянов Андрей Delcredere Федореев Валерий SL Legal Школун Евгений Asari Legal Band 2 Базурин Глеб VK Partners Барышев Максим Адвокатское Бюро ЕПАМ Божор Михаил Афонин Божор и партнеры Брисов Юрий Digital & Analogue Partners Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры Волгина Анна Бычков, Волгина и партнеры Дульский Олег Афонин Божор и партнеры Захарова Екатерина ASB Consulting Group Зубарев Леонид SL Legal Кицмаришвили Давид Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Конюшкевич Вадим VK Partners Косенков Денис Косенков и Суворов Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Поляков Денис GMT Legal Семенов Сергей TAXOLOGY Смирнова Екатерина Digital & Analogue Partners Смурова Юлия SL Legal Соколова Екатерина Лемчик, Крупский и Партнеры Суворов Константин Косенков и Суворов Тугарин Андрей GMT Legal Урчуков Руслан White Stone Филимонов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Халецкий Михаил Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Харитонова Людмила Зарцын и партнеры Хейзе Юрий Emet Law Firm ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ Band 1 Алексеев Максим АЛРУД Баханец Роман Orion Бегунов Михаил Tax Compliance Гавриличев Кирилл ГК Лигал Герасимов Сергей ALPINE Group Дуйко Любовь АБ Вертикаль Захарова Марина Asari Legal Зимянин Михаил Amond & Smith Ltd Илюхин Алексей ITSWM Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Ключников Максим ALPINE Group Константинова Анастасия Asari Legal Маргулис Роман ASB Consulting Group Микони Татьяна АБ Вертикаль Непомнящий Александр Emet Law Firm Певницкий Сергей Корпус Права Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Пушкарская Наталья IPN Partners Пушкина Наталия ALPINE Group Рудяков Александр VERBA LEGAL Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Хейзе Юрий Emet Law Firm Хуажев Олег VERBA LEGAL Шевцова Виктория MKA RUBICON Band 2 Алещев Илья АТ Юридическая фирма Аронов Александр Аронов и партнеры Берестень Дмитрий Афонин Божор и партнеры Ганюшин Олег Gate Legal Гладышева Елена РИ-консалтинг Данелян Арсен Emet Law Firm Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Захаров Григорий Orchards Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Камалдинов Виктор Адвокатский кабинет Камалдинова В.В. Кафырова Александра Кафырова и партнеры Ковалева Елена Legal Principles Козина Елена ЭЛКО профи Корума Кира Аснис и партнеры Кравцов Станислав KnP Legal Молостов Николай Clear Case Назаркин Сергей NSV Consulting Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Перелехова Инна IPN Partners Савон Анна Quattor Advisory Суворов Михаил White Square Фролова Мария Б1 – Консалт Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА» Шакин Виталий МКА «ЮрСити» Шакина Виктория МКА «ЮрСити» Эйюбов Джавид КСК ГРУПП ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО Band 1 Арабова Тахмина Бартолиус Афанасьев Валерий Baikal Lobridge Белоусова Олеся P&P Unity Бойцова Анастасия Адвокатское Бюро ЕПАМ Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Дабижа Станислав Казаков и партнеры Захаров Григорий Orchards Каримов Бобур VERBA LEGAL Кислов Сергей Kislov.law Кузнецов Анатолий Бартолиус Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Махалин Иван Lecap Переладов Андрей Регионсервис Помазан Антон Рустам Курмаев и партнеры Рудяков Александр VERBA LEGAL Ситников Александр VEGAS LEX Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Стенина Наталья Пепеляев Групп Юрченко Юлия Пепеляев Групп Ясько Ольга Kept ЭНЕРГЕТИКА Band 1 Агапов Владимир Регионсервис Акимова Ирина BGP Litigation Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Бабичев Юрий ALUMNI Partners Базаров Дмитрий BGP Litigation Буйко Олег VERBA LEGAL Веселов Иван ALUMNI Partners Геда Александр Asari Legal Гитинов Рашид Бюро адвокатов «Де-юре» Дианов Виталий ALUMNI Partners Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Кайсин Дмитрий Asari Legal Каплоухий Матвей ALUMNI Partners Каримов Бобур VERBA LEGAL Кизилова Яна Регионсервис Кузьмин Максим BGP Litigation Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Рыбалкин Илья Asari Legal Ситников Александр VEGAS LEX Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Хвалей Владимир Mansors Цхакая Нато Asari Legal Band 2 Арабова Тахмина Бартолиус Арутюнян Виктория ФБК Legal Байрамкулов Алан PB Legal Барский Дмитрий Intana Воеводин Денис Nextons Голиков Александр BGP Litigation Гревцов Сергей Бартолиус Гузей Степан Lidings Дергачев Семен Alphabet Зайнигабдинов Александр China Window Иккерт Павел Иккерт и партнеры Илюшина Надежда ALUMNI Partners Кислов Сергей Kislov.law Колодежная Наталия АБ «Парадигма» (Paradigma) Котова-Смоленская Анна ЮСТ Михеева Мария Intana Подшивалов Данил Versus.legal Ульянов Виталий Бартолиус Унароков Тимур BGP Litigation Усталов Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Фидаев Феруз Denuo Хитяник Олеся Kept Цакоев Александр Nextons Шмарко-Кудрявцева Александра Mansors Ясько Ольга Kept GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО Band 1 Белоусова Олеся P&P Unity Быховская Ирина Б1 – Консалт Войтенко Эдуард Baikal Lobridge Грибков Игорь Юридическая компания «ЭБР» Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР» Зусман Евгения You & Partners Клименко Сергей Firm One Ларина Татьяна Firm One Невеева Татьяна VERBA LEGAL Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры» Панасик Юрий Kesarev Панов Александр VERBA LEGAL Рошков Евгений Kesarev Степанов Дмитрий Адвокатское Бюро ЕПАМ Югай Вячеслав VERBA LEGAL