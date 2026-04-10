Лучшие юристы: федеральный рейтинг

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
Band 1
Акимова Ирина BGP Litigation
Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics
Лим Денис Artegra
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Москвитин Олег Delcredere
Музыка Максим Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Панов Александр VERBA LEGAL
Петров Валентин ЕМПП
Рохлин Артур Инфралекс
Султанов Айдар Пепеляев Групп
Тараданкина Анастасия Delcredere
Чернов Николай Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Band 1
Акимова Ирина BGP Litigation
Ахундов Тимур BIRCH
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Гаврилов Денис Denuo
Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners
Джальчинов Джангар Nextons
Дианов Виталий ALUMNI Partners
Зайцев Роман Nextons
Захаров Герман АЛРУД
Захарько Алексей Nextons
Иванов Даниил Asari Legal
Ищук Илья КИАП
Кобаненко Мария Адвокатское Бюро ЕПАМ
Коростелева Наталья Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Мурадов Марат Nextons
Панов Александр VERBA LEGAL
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Пономарева Валерия Nextons
Тамаев Артем Better Chance
Тараданкина Анастасия Delcredere
Цхакая Нато Asari Legal
Band 2
Гаврилов Александр BIRCH
Егорушкин Александр Antitrust Advisory
Захаров Григорий Orchards
Карпунин Павел CLS
Кислица Денис CLS
Клименко Сергей Firm One
Королев Евгений White Square
Лим Денис Artegra
Львова Елена Firm One
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Махлай Любовь КИАП
Нарышева Ирина Kept
Омельченко Элла Better Chance
Рохлин Артур Инфралекс
Ситников Александр VEGAS LEX
Солодовников Николай Firm One
Тимонов Михаил BIRCH
Хохлов Евгений Antitrust Advisory
Чурин Дмитрий CLS
Ширяев Андрей Kept
БАНКРОТСТВО
БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Band 1
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Лавров Максим Юков и партнеры
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Савосько Сергей Delcredere
Чепуренко Дмитрий Линия Права
БАНКРОТСТВО
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
Антонов Артем Melling, Voitishkin & Partners
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Базаров Дмитрий BGP Litigation
Бодров Евгений Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Бухарин Данил Forward Legal
Быканов Денис Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Захаров Григорий Orchards
Иванова Юлия ЮКО
Исканцев Ян Казаков и партнеры
Кирсанов Павел Регионсервис
Клеточкин Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR
Красников Антон Сотби
Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры
Микони Андрей АБ Вертикаль
Михайлов Александр NERRA
Николаев Алексей ЮрТехКонсалт
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Порамонова Елизавета INSIGHT advocates
Хамматова Алина АБ Вертикаль
Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры
Band 2
Белявцев Владимир A.T.Legal
Берестень Дмитрий Афонин Божор и партнеры
Беседин Анатолий ЭЛКО профи
Бубликов Владимир Бубликов и партнеры
Валежников Станислав Центральный округ
Ганоцкий Андрей Юридическое агентство «Правый берег»
Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Зайцев Роман Nextons
Казаков Дмитрий Казаков и партнеры
Каретин Марк Юков и партнеры
Катков Александр Legal Group NOVATOR
Кукин Артем Инфралекс
Ларина Анна УК «ПОМОЩЬ»
Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Мухамбетова Айжан EQUAL LEGAL PARTNERS
Рохлин Артур Инфралекс
Саблуков Денис Sudohod
Савина Ольга SAVINA LEGAL
Савченко Даниил BFL | Арбитраж.ру
Саликов Максим UNIO law firm
Стрижак Максим Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
Титов Николай A.T.Legal
Тюрин Юрий ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
Фаттахов Марат VINDER
Чунин Валентин Бубликов и партнеры
Band 3
Богородицкий Константин ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
Герасимов Павел Падва и Эпштейн
Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Голенев Вячеслав Адвокаты: Голенев и Партнёры
Голунов Станислав Enforce Law Company
Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры
Губайдулин Руслан NERRA
Емелина Надежда K&P.Group
Ионкис Леонид АО «РискИнвест»
Кислов Сергей Kislov.law
Кононов Давид Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Лазарев Тимофей IMPACT LEGAL
Маджар Анна Плешаков, Ушкалов и партнеры
Михеева Мария Intana
Николаенко Дмитрий Юридическая группа «Пилот»
Орлова Мария Адвокатское бюро «А2»
Панченко Виктор ЮР-ПРОЕКТ
Садриев Руслан СТРОЙКАПИТАЛ
Салов Дмитрий RSP Partners
Симонов Александр Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
Сычев Антон МКА «Авангард Права»
Тихонова Валерия VEGAS LEX
Чепуренко Дмитрий Линия Права
Четвериков Максим Юридическая группа «Пилот»
Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес
БАНКРОТСТВО
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
Борисова Ксения Аснис и партнеры
Бородин Сергей Бородин и Партнеры
Высоцких Сергей АБ Вертикаль
Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Зайцев Роман Nextons
Замалаев Павел Замалаев, Стороженко и партнеры
Иванова Юлия ЮКО
Ионкис Леонид АО «РискИнвест»
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Колерова Наталья АБ Вертикаль
Корума Кира Аснис и партнеры
Кукин Артем Инфралекс
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Микони Андрей АБ Вертикаль
Михайлов Александр NERRA
Михеева Мария Intana
Мухоморов Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Николаев Алексей ЮрТехКонсалт
Пермяков Олег Рустам Курмаев и партнеры
Савосько Сергей Delcredere
Смирнова Виктория CLS
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Чепуренко Дмитрий Линия Права
Band 2
Божко Максим H2BO GROUP
Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Горбатов Кирилл Юрлов и партнеры
Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры
Губайдулин Руслан NERRA
Козина Елена ЭЛКО профи
Лазарев Тимофей IMPACT LEGAL
Михайлов Александр NERRA
Саенко Антон АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Седляр Владислав INSIGHT advocates
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Band 1
Белозерова Елена ALUMNI Partners
Борткевича Виктория Better Chance
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры
Водолагин Сергей Вестсайд
Водолагина Наталья Вестсайд
Голиков Александр BGP Litigation
Джальчинов Джангар Nextons
Забродин Владислав CLS
Зыков Антон Деловые Решения и Технологии
Кабанова Мария SEAMLESS Legal
Кондуков Павел BGP Litigation
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кузнецова Наталья Деловые Решения и Технологии
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Кукла Мария FTL Advisers
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Мартиросян Гайк Quattor Advisory
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Нарышева Ирина Kept
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Пацева Наталья FTL Advisers
Руднев Антон Kept
Цхакая Нато Asari Legal
Band 2
Патапкина Дарья «РосКо — Консалтинг и аудит»
Пригода Яна VERBA LEGAL
Руднев Антон Kept
Савон Анна Quattor Advisory
Сидоров Дмитрий ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Смоловая Екатерина CLS
Стрельниченко Анна Quattor Advisory
Черленяк Роман ЮСТ
Чуманова Мария FTL Advisers
Шаматонов Антон MAGENTA Legal
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Band 1
Акчурина Галина Kept
Алексахина Раиса Технологии Доверия
Аронов Алексей Denuo
Борисичев Антон BIRCH
Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners
Васильев Сергей Denuo
Васютин Руслан Denuo
Водолагин Сергей Вестсайд
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Вольфус Евгения Kept
Джальчинов Джангар Nextons
Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners
Карчемов Алексей Адвокатское бюро ЕПАМ
Касьяненко Ксения Регионсервис
Кирильченко Александр BGP Litigation
Косов Александр Пепеляев Групп
Кулаков Андрей Versus.legal
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Орлова Надежда Orlova\Ermolenko
Панов Александр VERBA LEGAL
Руденко Денис РИ-консалтинг
Сизов Алексей Бюро адвокатов «Де-юре»
Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Цхакая Нато Asari Legal
Шавшина Вильгельмина Б1 – Консалт
Band 2
Валежников Станислав Центральный округ
Васильев Александр Деловые Решения и Технологии
Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги
Грачев Андрей BIRCH
Гюльбасаров Эдуард ФБК Legal
Дианов Виталий ALUMNI Partners
Елисанова Инна TAXOLOGY
Елистратов Артем VERBA LEGAL
Зайнигабдинов Александр China Window
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Кондуков Павел BGP Litigation
Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии
Ломакин Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Лузиньян Константин Denuo
Просвирин Дмитрий Центральный округ
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Сафарян Гайк SL Legal
Ситдыков Искандер LEXORA
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Смоловая Екатерина CLS
Смурова Юлия SL Legal
Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги
Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Чикин Владимир Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Шаматонов Антон MAGENTA Legal
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО/ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Band 1
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Барболин Владимир Better Chance
Белых Федор ELWI
Бинашев Искандер ALUMNI Partners
Борткевича Виктория Better Chance
Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Галин Ян Better Chance
Глухов Евгений Denuo
Долгов Александр VERBA LEGAL
Качкин Денис Качкин и Партнеры
Килинкаров Владимир Nextons
Корнев Михаил Линия Права
Кузнеченков Максим Melling, Voitishkin & Partners
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Литовкин Константин Б1 – Консалт
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Омельченко Элла Better Chance
Откина Анна Denuo
Подшивалов Данил Versus.legal
Раев Дмитрий ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Ситников Александр VEGAS LEX
Сотников Игорь ELWI
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Чернова Валерия ELWI
Чумаченко Игорь VEGAS LEX
Band 2
Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Белоусова Олеся P&P Unity
Блинов Сергей ELWI
Гавриков Евгений RSP Partners
Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги
Долгов Александр VERBA LEGAL
Зусман Евгения You & Partners
Иванов Дмитрий Юков и партнеры
Карпунин Павел CLS
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Курбанов Тимур BLF Partners
Любимов Сергей LEVEL Legal Services
Макаревич Константин VERBA LEGAL
Панин Вадим Better Chance
Персиянцева Анна CLS
Скрипников Илья Дякин, Горцунян и Партнеры
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Туктаров Юрий Lecap
Хитяник Олеся Kept
Шахназарова Инга Технологии Доверия
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
Band 1
Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Афонин Александр Афонин Божор и партнеры
Базаров Дмитрий BGP Litigation
Божор Михаил Афонин Божор и партнеры
Болдинова Екатерина Five Stones Consulting
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Гусев Антон Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Емелин Антон Аронов и партнеры
Ермолина Дарья Ermolina & Partners
Загребина Дарья Marillion
Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Зеленин Андрей Lidings
Кислов Сергей Kislov.law
Клименко Сергей Firm One
Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ломакин Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Малахов Борис Lidings
Мурадов Марат Nextons
Панов Александр VERBA LEGAL
Пилюгина Вироника LEVEL Legal Services
Ситдыков Искандер LEXORA
Трусов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Тюпа Всеволод SL Legal
Шолохов Михаил Ermolina & Partners
Band 2
Базурин Глеб VK Partners
Безрукова Ольга RSP International
Бондарева Евгения Деловые Решения и Технологии
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners
Вилесов Александр ООО «ППФ «ЮС»
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Данилова Эльвира Marillion
Джафаров Евгений Клифф
Захаров Григорий Orchards
Зуйков Сергей Зуйков и партнеры
Илюшина Надежда ALUMNI Partners
Китсинг Владимир АБ «Китсинг и партнеры»
Книженцев Дмитрий Б1 – Консалт
Львова Елена Firm One
Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law
Михайлов Алексей BFL | PATENTUS
Мойсеенко Артем Технологии Доверия
Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Попова Оксана ЛЕГИКОН-ПРАВО
Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ»
Саликов Максим UNIO law firm
Третьякова Екатерина VERBA LEGAL
Фурсова Елизавета Lidings
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Band 1
Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Брисов Юрий Digital & Analogue Partners
Володин Никита Б-152
Головацкий Роман Denuo
Дмитриев Артем Comply
Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР»
Зубарев Леонид SL Legal
Крохалев Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Курбанов Шермет SL Legal
Лагутин Максим Б-152
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Медведев Сергей Городисский и Партнеры
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Осташенко Мария АЛРУД
Панов Александр VERBA LEGAL
Петровец Ксения BIRCH
Сайганов Сергей Comply
Лукаш Денис Lukash & Partners
Соседкин Денис Denuo
Трусов Александр Melling, Voitishkin & Partners
Шаклеин Денис Б1 – Консалт
Шиткин Андрей Denuo
Шолохов Михаил Ermolina & Partners
Band 2
Абузов Артур AB Lawyers
Белков Иван Alphabet
Божор Михаил Афонин Божор и партнеры
Быстров Сергей You & Partners
Голованова Ирина Иванян и партнеры
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Просвирин Дмитрий Центральный округ
Кириллов Дмитрий Lidings
Ковалев Вадим CLS
Колобова Карина VERBA LEGAL
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Мырсина Анастасия VERBA LEGAL
Папкин Василий Иванян и партнеры
Солодовников Николай Firm One
Трошихина Мария Право Просто
Уваркин Геннадий Правовое бюро «Омега»
Хайрюзов Вячеслав Arno Legal
Ярко Илана Право Просто
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Band 1
Абрамов Василий Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
Али Максим Comply
Большакова Анна Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Борисов Кирилл ООО «ППФ «ЮС»
Волков Максим BFL | PATENTUS
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дарков Алексей VERBA LEGAL
Ермолина Дарья Ermolina & Partners
Захарова Олеся ООО «ППФ «ЮС»
Зуйков Сергей Зуйков и партнеры
Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner
Кольцова Татьяна ООО «ППФ «ЮС»
Ловцова Мария ООО «ППФ «ЮС»
Лукьянова Людмила Forward Legal
Малахов Борис Lidings
Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS
Михайлов Алексей BFL | PATENTUS
Осташенко Мария АЛРУД
Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ»
Слепенков Александр ООО «ППФ «ЮС»
Стукалова Вера ООО «ППФ «ЮС»
Трусова Елена ALUMNI Partners
Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners
Шаматонов Антон MAGENTA Legal
Щелкунова Елена ООО «ППФ «ЮС»
Band 2
Афонин Александр Афонин Божор и партнеры
Безрукова Ольга RSP International
Бейдуллаев Рамиль Совет Лигал
Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры
Воеводин Денис Nextons
Гафуров Руслан Nevsky IP Law
Гревцова Анна Semenov & Pevzner
Дудко Анастасия BGP Litigation
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Калужский Виктор CLS
Кривоногов Антон Институт Инноваций и Права
Лукьянов Роман Semenov & Pevzner
Маркин Дмитрий АО «Реестр-Консалтинг»
Молчанова Анна K&P.Group
Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Прохоров Владислав Совет Лигал
Пчелинцев Роман Semenov & Pevzner
Семченко Никита Nevsky IP Law
Ситников Глеб Юрлов и партнеры
Скворцова Ангелина Nevsky IP Law
Тараданкина Анастасия Delcredere
Уваркин Геннадий Правовое бюро «Омега»
Чурбакова Татьяна Semenov & Pevzner
Шицле Ярослав Рустам Курмаев и партнеры
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Band 1
Александров Евгений Городисский и Партнеры
Берлина Анна VERBA LEGAL
Бирюлин Владимир Городисский и Партнеры
Воеводин Денис Nextons
Горячев Илья Городисский и Партнеры
Григорьева Анна «ВАШ ПАТЕНТ»
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дарков Алексей VERBA LEGAL
Дивина Маргарита Melling, Voitishkin & Partners
Дудко Анастасия BGP Litigation
Климина Ксения Versus.legal
Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Костин Павел «ВАШ ПАТЕНТ»
Кратюк Алексей Городисский и Партнеры
Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS
Медведев Сергей Городисский и Партнеры
Назина Елена Городисский и Партнеры
Наталия Наумова BFL | PATENTUS
Осташенко Мария АЛРУД
Пилюгина Вироника LEVEL Legal Services
Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ»
Романов Борис АБ Вертикаль
Садовский Павел Адвокатское Бюро ЕПАМ
Трусова Елена ALUMNI Partners
Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners
Band 2
Аринчева Елена Зуйков и партнеры
Ароникова Мария Semenov & Pevzner
Баршай Елена Лемчик, Крупский и Партнеры
Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры
Брисов Юрий Digital & Analogue Partners
Вилесов Александр ООО «ППФ «ЮС»
Волков Максим BFL | PATENTUS
Головацкий Роман Denuo
Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры
Дмитриев Артем Comply
Ермолина Дарья Ermolina & Partners
Захарова Олеся ООО «ППФ «ЮС»
Зуйков Сергей Зуйков и партнеры
Лебедев Виталий Ermolina & Partners
Лукьянов Роман Semenov & Pevzner
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Маргулис Роман ASB Consulting Group
Мкртчян Кристина Юридическая компания «ЭБР»
Наумов Виктор Firm One
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Орлова Валентина Пепеляев Групп
Суворов Константин Косенков и Суворов
Тараданкина Анастасия Delcredere
Тиллинг Екатерина BIRCH
Хайрюзов Вячеслав Arno Legal
Band 3
Али Максим Comply
Буренкова Юлия Semenov & Pevzner
Городисская Елена Андрей Городисский и партнеры
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Лисовская Людмила Зуйков и партнеры
Лысенко Лариса BKMP LEGAL
Мусаелян Карен Патент Лаб
Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Пурцеладзе Елена ООО «ППФ «ЮС»
Пчелинцев Георгий Firm One
Резникова Ирина Гардиум
Слемцева Римма BFL | PATENTUS
Щелкунова Елена ООО «ППФ «ЮС»
ИСКУССТВО
Band 1
Алембаев Илья Versus.legal
Беседин Анатолий ЭЛКО профи
Брисов Юрий Digital & Analogue Partners
Городисская Елена Андрей Городисский и партнеры
Горячев Илья Городисский и Партнеры
Григорьева Анна «ВАШ ПАТЕНТ»
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дроздов Андрей Аснис и партнеры
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Запольский Игорь АБ Вертикаль
Зуев Василий Интеллектуальный капитал
Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner
Козина Елена ЭЛКО профи
Костин Павел «ВАШ ПАТЕНТ»
Лукьянов Роман Semenov & Pevzner
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law
Мусаелян Карен Патент Лаб
Пилипенко Юрий ЮСТ
Скворцова Ангелина Nevsky IP Law
Смирнова Екатерина Digital & Analogue Partners
Станковский Виктор Городисский и Партнеры
Тарасова Элина Интеллектуальный капитал
Черленяк Роман ЮСТ
Швецов Андрей ЮНИКОНСУЛ
КОМПЛАЕНС
Band 1
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Астафьев Константин КИАП
Бадретдинова Лилия Asari Legal
Белых Федор ELWI
Большаков Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners
Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners
Дикко Геладжо Б1 – Консалт
Дмитриев Артем Comply
Добрынин Константин Pen & Paper
Дьяченко Сергей Stonebridge Legal
Зайцев Роман Nextons
Захаров Герман АЛРУД
Зимянин Михаил Amond & Smith Ltd
Ковригин Глеб LEVEL Legal Services
Константинова Анастасия Asari Legal
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Паушкина Юлия КИАП
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Суворов Михаил White Square
Фролова Мария Б1 – Консалт
Хаминский Роман LEVEL Legal Services
Цхакая Нато Asari Legal
Шмакова Ольга Дякин, Горцунян и Партнеры
Band 2
Аврашков Максим Maxima Legal
Белков Иван Alphabet
Братищева Алина Казаков и партнеры
Водолагин Сергей Вестсайд
Водолагина Наталья Вестсайд
Гревцов Сергей Бартолиус
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дейнега Никита Maxima Legal
Казаков Дмитрий Казаков и партнеры
Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кукла Мария FTL Advisers
Литвинова Ксения Firm One
Мазур Владислав Denuo
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Пацева Наталья FTL Advisers
Перелехова Инна IPN Partners
Пушкарская Наталья IPN Partners
Рохлин Артур Инфралекс
Рябинин Андрей Delcredere
Самарский Марат VERBA LEGAL
Солодовников Николай Firm One
Тараданкина Анастасия Delcredere
Хейзе Юрий Emet Law Firm
Чуманова Мария FTL Advisers
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
Band 1
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Войтишкин Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Гаджиев Григорий Orion
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Данилов Станислав Pen & Paper
Дедова Екатерина ALUMNI Partners
Жамбалнимбуев Булат Nextons
Захарько Алексей Nextons
Зеленский Евгений Orion
Касаткина Наталья АБ Вертикаль
Краснихин Аркадий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Лузиньян Константин Denuo
Марчан Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners
Машковцев Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Олефир Константин Orion
Остапец Игорь Asari Legal
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Рудомино Василий АЛРУД
Тимонов Михаил BIRCH
Филиппенко Андрей Forward Legal
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Антонян Игорь Denuo
Ахмедов Салимхан STREAM
Баева Мария LEVEL Legal Services
Байрамов Тимур ELWI
Иванян Христофор Иванян и партнеры
Исаев Олег Дякин, Горцунян и Партнеры
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Кузнецов Александр VERBA LEGAL
Кукин Артем Инфралекс
Левинсон Максим ЛГС Юридические Услуги
Лукьянова Татьяна ASB Consulting Group
Любимов Сергей LEVEL Legal Services
Мазилин Игорь INGVARR
Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Оганов Арташес SL Legal
Панченков Антон ALUMNI Partners
Прудентов Роман Stonebridge Legal
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Русакомский Климент АБ «Парадигма» (Paradigma)
Ситников Антон BIRCH
Сорокина Ольга O2 Consulting
Суворов Михаил White Square
Унароков Тимур BGP Litigation
Юров Денис Delcredere
Ясько Ольга Kept
Band 3
Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Зайнигабдинов Александр China Window
Литовкин Константин Б1 – Консалт
Конюшкевич Вадим VK Partners
Тамаев Артем Better Chance
Хлыстов Михаил АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Базурин Глеб VK Partners
Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры»
Белков Иван Alphabet
Просвирин Дмитрий Центральный округ
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Андреев Олег АО «Реестр-Консалтинг»
Агабалян Марат Delcredere
Дарбаков Тамрин UCL
Пекарская Лариса NERRA
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ
Band 1
Байрамкулов Алан PB Legal
Байрамов Тимур ELWI
Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Дьяченко Сергей Stonebridge Legal
Жарский Андрей АЛРУД
Зеленский Евгений Orion
Исаев Олег Дякин, Горцунян и Партнеры
Клещев Александр АЛРУД
Константинова Анастасия Asari Legal
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Панин Александр PB Legal
Панов Александр VERBA LEGAL
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Пушкарская Наталья IPN Partners
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Рыбалкин Илья Asari Legal
Скворцов Владислав VERBA LEGAL
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Сотников Игорь ELWI
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Трахтенберг Сергей Nextons
Унароков Тимур BGP Litigation
Чернова Валерия ELWI
Band 2
Вильке Наталья SCHNEIDER GROUP
Демиденко Дмитрий Skif Consulting
Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги
Титов Александр SCHNEIDER GROUP
Чеботарева Ирина Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
Band 1
Алехин Сергей ELWI
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Башмаков Юрий ELWI
Войнова Варвара Asari Legal
Вунукайнен Вадим Дякин, Горцунян и Партнеры
Вячеславов Федор Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
Гасанов Магомед АЛРУД
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Зыков Роман Mansors
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Карандасов Станислав Asari Legal
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners
Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Мельников Владимир Orion
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Ращевский Евгений Адвокатское бюро ЕПАМ
Рыбалкин Илья Asari Legal
Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Хвалей Владимир Mansors
Хретинин Александр Orion
Шехади Пол Asari Legal
Band 2
Белых Федор ELWI
Галин Ян Better Chance
Горленко Андрей Иванян и партнеры
Грибкова Юлия Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Зайцев Роман Nextons
Иванов Михаил Firm One
Иванян Христофор Иванян и партнеры
Колотилов Олег Кульков, Колотилов и Покрышкин
Кондратьева Эльмира Forward Legal
Кузьмин Максим BGP Litigation
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Купцов Дмитрий АЛРУД
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Никифоров Илья Адвокатское Бюро ЕПАМ
Панин Вадим Better Chance
Проскурнов Ратмир UCL
Розеева Анастасия White Square
Султанов Степан КИАП
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Таланов Владимир Адвокатское бюро ЕПАМ
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА»
Шурыгин Александр INGVARR
Юрьев Сергей SEAMLESS Legal
МОРСКОЕ ПРАВО
Band 1
Дедова Мария Orion
Карчемов Алексей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кислов Сергей Kislov.law
Королев Евгений White Square
Краснова Мария КИАП
Краснокутский Константин NAVICUS
Ламзин Филипп Denuo
Откина Анна Denuo
Пиров Ифтихар Соколов, Маслов и Партнеры
Пиров Камран Соколов, Маслов и Партнеры
Попова Елена Юридическая фирма «Перегрина»
Путря Константин NAVICUS
Риков Владислав BGP Litigation
Савина Ольга SAVINA LEGAL
Турцев Вадим Orion
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ
Band 1
Акчурина Галина Kept
Артюх Алексей TAXOLOGY
Барский Дмитрий Intana
Бегунов Михаил Tax Compliance
Бондарева Евгения Деловые Решения и Технологии
Гин Кира Гин и партнеры
Голиков Александр BGP Litigation
Джальчинов Джангар Nextons
Заинчуковская Евгения VERBA LEGAL
Зуйков Андрей Архитектура Права
Зыков Антон Деловые Решения и Технологии
Иванилова Надежда Каминский, Иванов и Партнёры
Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Книженцев Дмитрий Б1 – Консалт
Констандина Елена Рустам Курмаев и партнеры
Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Панов Александр VERBA LEGAL
Пепеляев Сергей Пепеляев Групп
Семенов Сергей TAXOLOGY
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Сомов Леонид TAXOLOGY
Старженецкая Любовь TAXOLOGY
Степанов Антон Kept
Чижов Александр Б1 – Консалт
Band 2
Акчурина Галия Бюро налоговых споров
Белов Иван Бартолиус
Березина Анна Бюро налоговых споров
Болдинова Екатерина Five Stones Consulting
Бородин Сергей Бородин и Партнеры
Гин Александрина Гин и партнеры
Диянов Александр Налоговый бутик ADWIN
Ерасов Александр Косенков и Суворов
Кузнецова Екатерина Правовые и Бухгалтерские Услуги
Лучкина Евгения Бюро налоговых споров
Понамарев Олег DS LAW
Попова Оксана ЛЕГИКОН-ПРАВО
Родионова Алина R&M Defence
Шаховцева Наталия Бюро налоговых споров
Шашков Валерий ЛЕГИКОН-ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Band 1
Акчурина Галина Kept
Алексеев Максим АЛРУД
Алещев Илья АТ Юридическая фирма
Андрейкин Павел INSIGHT advocates
Баханец Роман Orion
Бегунов Михаил Tax Compliance
Владимиров Максим Arno Legal
Джальчинов Джангар Nextons
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Зуйков Андрей Архитектура Права
Ильин Вадим Б1 – Консалт
Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Калинина Александра Деловые Решения и Технологии
Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии
Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры
Маргулис Роман ASB Consulting Group
Мельник Евгения Бюро адвокатов «Де-юре»
Моисеев Валентин Андрей Городисский и партнеры
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Нистратов Григорий Forward Legal
Панов Александр VERBA LEGAL
Семенов Сергей TAXOLOGY
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Тимоничев Геннадий Б1 – Консалт
Band 2
Болдинова Екатерина Five Stones Consulting
Гаренко Алексей Key Consulting Group
Грачев Андрей BIRCH
Данелян Арсен Emet Law Firm
Дергачев Семен Alphabet
Доровских Владислав White Square
Завьялова Юлия FTL Advisers
Каминский Владислав Каминский, Иванов и Партнёры
Канишевская Виктория K&P.Group
Колотов Сергей Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Литвинова Ксения Firm One
Можаровский Виталий ALUMNI Partners
Овчинников Владислав Совет Лигал
Омельченко Мария TAXBURO
Пацева Наталья FTL Advisers
Перелехова Инна IPN Partners
Проскурнов Ратмир UCL
Пушкарская Наталья IPN Partners
Родионова Алина R&M Defence
Самсонов Павел КОМ-ЮНИТИ
Синицына Анна ФЭО
Смоловая Екатерина CLS
Тимофеев Евгений Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Щаденко Сергей Юридическая компания «ЭБР»
Эйюбов Джавид КСК ГРУПП
Band 3
Афанасьева Анна SCHNEIDER GROUP
Барский Дмитрий Intana
Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры
Венедиктов Игорь Denuo
Герасимов Сергей ALPINE Group
Гин Александрина Гин и партнеры
Гин Кира Гин и партнеры
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Григорьев Александр STREAM
Гуськов Александр Guskov & Associates
Дейнега Никита Maxima Legal
Зайнигабдинов Александр China Window
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Иккерт Павел Иккерт и партнеры
Кабанова Мария SEAMLESS Legal
Назаркин Сергей NSV Consulting
Понамарев Олег DS LAW
Ровинский Максим Юков и партнеры
Рудоманов Николай Некрасов, Рудоманов и партнеры
Ряховский Дмитрий ЛЕГИКОН-ПРАВО
Силюк Инесса DS LAW
Смурова Юлия SL Legal
Субочева Ирина Клифф
Фролова Мария Б1 – Консалт
Чумаков Андрей LCH Legal
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Band 1
Агабалян Марат Delcredere
Байрамов Тимур ELWI
Белых Федор ELWI
Гаджиев Григорий Orion
Геда Александр Asari Legal
Гитинов Рашид Бюро адвокатов «Де-юре»
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Дьяченко Сергей Stonebridge Legal
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Зиборова Мария Orion
Казанцев Михаил Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кизилова Яна Регионсервис
Константинова Анастасия Asari Legal
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Нарышева Ирина Kept
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Рыбалкин Илья Asari Legal
Рябинин Андрей Delcredere
Ситников Антон BIRCH
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Тамаев Артем Better Chance
Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Band 2
Аврашков Максим Maxima Legal
Акимова Ирина BGP Litigation
Арабова Тахмина Бартолиус
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Голиков Александр BGP Litigation
Дейнега Никита Maxima Legal
Демина Наталья Maxima Legal
Клеточкин Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Козьяков Алексей Иванян и партнеры
Королев Евгений White Square
Кузнецов Анатолий Бартолиус
Мазилин Игорь INGVARR
Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Орлова Юлия Деловые Решения и Технологии
Помазан Антон Рустам Курмаев и партнеры
Розеева Анастасия White Square
Ситников Александр VEGAS LEX
Суворов Михаил White Square
Тихонова Валерия VEGAS LEX
Ульянов Виталий Бартолиус
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Шурыгин Александр INGVARR
Щелкалин Сергей Деловые Решения и Технологии
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Band 1
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Белых Федор ELWI
Буйко Олег VERBA LEGAL
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Веселов Иван ALUMNI Partners
Высоцких Сергей АБ Вертикаль
Гаврилов Александр BIRCH
Гаджиев Григорий Orion
Геда Александр Asari Legal
Джальчинов Джангар Nextons
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Зайцев Роман Nextons
Захаров Григорий Orchards
Крайнов Максим Orion
Кузьмин Максим BGP Litigation
Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics
Кучер Алёна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Мелешенко Иван Asari Legal
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Панов Александр VERBA LEGAL
Порфирьев Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Учитель Сергей Pen & Paper
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Юрьев Сергей SEAMLESS Legal
Band 2
Алембаев Илья Versus.legal
Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners
Казаков Дмитрий Казаков и партнеры
Климина Ксения Versus.legal
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Кулаков Андрей Versus.legal
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры
Литвинов Денис Land Law Firm
Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Павловский Александр A.T.Legal
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Рохлин Артур Инфралекс
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Семенихина Дарья Иванян и партнеры
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Смоловая Екатерина CLS
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Тараданкина Анастасия Delcredere
Хлыстов Михаил АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
Band 1
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Белых Федор ELWI
Вячеславов Федор Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
Гасанов Магомед АЛРУД
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Иванян Христофор Иванян и партнеры
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Карандасов Станислав Asari Legal
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Купцов Дмитрий АЛРУД
Кучер Алёна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners
Мельников Владимир Orion
Наджарова Гаянэ Asari Legal
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Ращевский Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Рыбалкин Илья Asari Legal
Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Хвалей Владимир Mansors
Шмарко-Кудрявцева Александра Mansors
Band 2
Альхадхрами Кхалед UCL
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Байрамкулов Алан PB Legal
Горленко Андрей Иванян и партнеры
Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Зайцев Роман Nextons
Зубарев Леонид SL Legal
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Кузьмин Максим BGP Litigation
Левичев Сергей UCL
Панин Александр PB Legal
Проскурнов Ратмир UCL
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Розеева Анастасия White Square
Сотников Игорь ELWI
Суворов Михаил White Square
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Тимчук Андрей Delcredere
Увачев Вячеслав Юков и партнеры
Черненко Дмитрий DT Legal
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
Band 1
Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Антонов Артем Melling, Voitishkin & Partners
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Буйко Олег VERBA LEGAL
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Жолобова Анна Регионсервис
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Карпенко Алексей Forward Legal
Колерова Наталья АБ Вертикаль
Купцов Дмитрий АЛРУД
Курмаев Рустам Рустам Курмаев и партнеры
Лазарев Александр Asari Legal
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Микони Андрей АБ Вертикаль
Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Панов Александр VERBA LEGAL
Петрачков Сергей АЛРУД
Рихтерман Вера Адвокатское Бюро ЕПАМ
Тимчук Андрей Delcredere
Учитель Сергей Pen & Paper
Файзрахманов Карим Forward Legal
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Юров Денис Delcredere
Band 2
Белых Федор ELWI
Байрамкулов Алан PB Legal
Веселов Иван ALUMNI Partners
Гасанов Магомед АЛРУД
Демченко Антон Delcredere
Евдокимов Александр ЮСТ
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Ковалева Елена Legal Principles
Колотилов Олег Кульков, Колотилов и Покрышкин
Кукин Артем Инфралекс
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Лим Денис Artegra
Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры
Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL
Наумов Алексей Delcredere
Панин Александр PB Legal
Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин
Раудин Василий ЮСТ
Рохлин Артур Инфралекс
Савосько Сергей Delcredere
Тараданкина Анастасия Delcredere
Титов Николай A.T.Legal
Трофимов Василий ProLegals
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Ульянов Виталий Бартолиус
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
Band 1
Алембаев Илья Versus.legal
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Голенев Вячеслав Адвокаты: Голенев и Партнёры
Губайдулин Руслан NERRA
Дарчиев Сослан KDZ&partners
Дергачев Семен Alphabet
Захаров Григорий Orchards
Канишевская Виктория K&P.Group
Кислов Сергей Kislov.law
Клементьев Евгений STREAM
Козина Елена ЭЛКО профи
Костоваров Алексей Линия Права
Кочетов Владимир K&P.Group
Литвинов Денис Land Law Firm
Малинин Антон Гуричев, Малинин и партнеры
Михайлов Александр NERRA
Озерский Игорь K&P.Group
Петрова Юлия INSIGHT advocates
Савченко Даниил BFL | Арбитраж.ру
Стешенцев Александр BFL | Арбитраж.ру
Ульянова Ксения Land Law Firm
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Чепуренко Дмитрий Линия Права
Черкасов Денис BFL | Арбитраж.ру
Четвергов Алексей K&P.Group
Band 2
Алимирзоев Сергей АТ Юридическая фирма
Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Гузей Степан Lidings
Егоров Сергей ЕМПП
Зеленин Андрей Lidings
Калинина Мария DS LAW
Косенков Денис Косенков и Суворов
Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры
Малинская Римма Косенков и Суворов
Мовсесян Елена МКА «Мовсесян и партнеры»
Мусийко Мария ЛЕГИКОН-ПРАВО
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Пешкова Евгения STREAM
Попелюк Александр Lidings
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Свинцов Александр AKS Legal
Ситников Александр VEGAS LEX
Ситников Дмитрий ПромКонсалтИнвест
Спиридонова Мария Легес Бюро
Степкин Михаил Надмитов, Иванов и партнеры
Тихонова Вера Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Трещев Сергей RSP International
Фокеев Артем Юридическое бюро «ОЛИМП»
Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес
Юрьев Сергей SEAMLESS Legal
РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
Band 1
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Беседин Анатолий ЭЛКО профи
Буйко Олег VERBA LEGAL
Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Дораев Мерген ЕМПП
Захаров Григорий Orchards
Зинченко Валерий Pen & Paper
Козина Елена ЭЛКО профи
Крутильников Константин АБ Вертикаль
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Мухоморов Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Орлов Андрей Регионсервис
Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры
Шейкин Олег Forward Legal
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ
Band 1
Аванесян Артур Рустам Курмаев и партнеры
Астафьев Константин КИАП
Ахметов Азат Orchards
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Борисова Ксения Аснис и партнеры
Буйко Олег VERBA LEGAL
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Демченко Антон Delcredere
Дроздов Андрей Аснис и партнеры
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Корельский Андрей КИАП
Кириллов Дмитрий АБ Вертикаль
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Литвинов Денис Land Law Firm
Наумов Алексей Delcredere
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Панов Александр VERBA LEGAL
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Рихтерман Вера Адвокатское Бюро ЕПАМ
Савосько Сергей Delcredere
Султанов Степан КИАП
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Ульянова Ксения Land Law Firm
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Чернобель Яна Павел Хлюстов и партнеры
Band 2
Агабалян Марат Delcredere
Арабова Тахмина Бартолиус
Аронов Александр Аронов и партнеры
Берлина Анна VERBA LEGAL
Быканов Денис Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Голотвин Станислав Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Дарчиев Сослан KDZ&partners
Жеребцов Роман VERBA LEGAL
И Андрей Бендерский и партнеры
Ивушкина Надежда Аснис и партнеры
Колодежная Наталия АБ «Парадигма» (Paradigma)
Корума Кира Аснис и партнеры
Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры
Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Николаев Алексей ЮрТехКонсалт
Новиков Павел ЮрТехКонсалт
Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Пешкова Евгения STREAM
Розенблат Евгений Аронов и партнеры
Романов Михаил Адвокаты и Бизнес
Рясина Наталья STREAM
Сыренко Виктор VINDER
Ульянов Виталий Бартолиус
Хасанов Марат АБ «Парадигма» (Paradigma)
Шевцова Виктория MKA RUBICON
Ясенков Михаил ЮрТехКонсалт
Band 3
Абузов Артур AB Lawyers
Бабенко Антон Падва и Эпштейн
Валежников Станислав Центральный округ
Васильева Наталья Бартолиус
Венгер Ольга КА «Минушкина и партнеры»
Гафуров Руслан Nevsky IP Law
Герасимов Павел Падва и Эпштейн
Евдокимов Александр ЮСТ
Жихарев Евгений Центральный округ
Захарова Валерия Адвокатское бюро «МКП»
Кислов Сергей Kislov.law
Ковалева Елена Legal Principles
Ковбель Артем Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
Колесник Елена Бартолиус
Кошечкина Ирина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Мазур Александр ЛЕГИКОН-ПРАВО
Минушкина Анна КА «Минушкина и партнеры»
Резникова Александра LEXORA
Рясина Наталья DS Law
Свинцова Кира AKS Legal
Спиридонова Мария Легес Бюро
Шакин Виталий МКА «ЮрСити»
Шакина Виктория МКА «ЮрСити»
Шаляпина Людмила Падва и Эпштейн
Штыков Дмитрий Падва и Эпштейн
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Band 1
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Дроздов Андрей Аснис и партнеры
Закарая Русудани Legal Principles
Ковалева Елена Legal Principles
Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры
РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
Band 1
Ароникова Мария Semenov & Pevzner
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Бегунов Михаил Tax Compliance
Большаков Евгений Адвокатское бюро ЕПАМ
Буренкова Юлия Semenov & Pevzner
Волков Максим BFL | PATENTUS
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дивина Маргарита Melling, Voitishkin & Partners
Захарько Алексей Nextons
Ищук Илья КИАП
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Корельский Андрей КИАП
Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS
Марчан Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners
Матюнин Сергей Лемчик, Крупский и Партнеры
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Панов Александр VERBA LEGAL
Пчелинцев Роман Semenov & Pevzner
Рихтерман Вера Адвокатское бюро ЕПАМ
Соков Владимир Firm One
Стоянов Андрей Delcredere
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Шавшина Вильгельмина Б1 – Консалт
Band 2
Али Максим Comply
Базаров Дмитрий BGP Litigation
Баршай Елена Лемчик, Крупский и Партнеры
Большакова Анна Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Булгаков Павел BKMP LEGAL
Воеводин Денис Nextons
Грачев Андрей BIRCH
Дмитриев Артем Comply
Елисанова Инна TAXOLOGY
Захаров Григорий Orchards
Иванова Анна BGP Litigation
Кабанова Мария SEAMLESS Legal
Калинина Александра Деловые Решения и Технологии
Ковалева Елена Legal Principles
Косенков Денис Косенков и Суворов
Лим Денис Artegra
Лысенко Лариса BKMP LEGAL
Нарышева Ирина Kept
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Рохлин Артур Инфралекс
Руденко Денис РИ-консалтинг
Ряховский Дмитрий ЛЕГИКОН-ПРАВО
Смурова Юлия SL Legal
Степанов Антон Kept
Суворов Константин Косенков и Суворов
РЫНКИ КАПИТАЛОВ
Band 1
Аничкин Александр ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Баранов Константин LEVEL Legal Services
Боргояков Александр Asari Legal
Быховская Ирина Б1 – Консалт
Геда Александр Asari Legal
Глазунов Дмитрий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Гоглачев Владимир Адвокатское Бюро ЕПАМ
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Дембич Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Зеленский Евгений Orion
Илиев Артур Nextons
Кузнецов Александр VERBA LEGAL
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Макарова Екатерина White Square
Малиновский Михаил Lecap
Махалин Иван Lecap
Минеев Константин Дякин, Горцунян и Партнеры
Петюков Филипп Nextons
Самохвалов Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Сотников Игорь ELWI
Суворов Михаил White Square
Чубыкина Елена Дякин, Горцунян и Партнеры
Band 2
Алещев Илья АТ Юридическая фирма
Андреев Олег АО «Реестр-Консалтинг»
Арутюнян Виктория ФБК Legal
Базурин Глеб VK Partners
Барейша Илья Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
Бычков Олег Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
Глухов Евгений Denuo
Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Егорова Мария Б1 – Консалт
Ермакова Эльвира АО «Реестр-Консалтинг»
Зеленин Андрей Lidings
Иванов Денис ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Ильина Эльвира BGP Litigation
Конюшкевич Вадим VK Partners
Малинская Римма Косенков и Суворов
Мясников Вадим Правовой блок
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Семенкин Иван Линия Права
Сергей Волков ВС Рынки Капитала
Смирнов Илья Stellar Intel
Филимонов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Шаматонов Антон MAGENTA Legal
Шаматонова Дарина MAGENTA Legal
САНКЦИОННОЕ ПРАВО
Band 1
Байрамов Тимур ELWI
Батретдинова Лилия Asari Legal
Баханец Роман Orion
Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners
Гаджиев Григорий Orion
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners
Зимин Андрей ELWI
Именнов Антон Pen & Paper
Константинова Анастасия Asari Legal
Кузнеченков Максим Melling, Voitishkin & Partners
Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги
Лузиньян Константин Denuo
Маловицкий Роман Адвокатское Бюро ЕПАМ
Мельников Владимир Orion
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Нумерова Анна Адвокатское Бюро ЕПАМ
Панов Александр VERBA LEGAL
Рыбалкин Илья Asari Legal
Суворов Михаил White Square
Турцев Вадим Orion
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Борткевича Виктория Better Chance
Гаврилов Александр BIRCH
Захаров Герман АЛРУД
Захаров Григорий Orchards
Илюхин Алексей ITSWM
Клименко Сергей Firm One
Королев Евгений White Square
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кукин Артем Инфралекс
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры»
Панин Александр PB Legal
Паршак Татьяна ALUMNI Partners
Пацева Наталья FTL Advisers
Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин
Пучков Степан BELGRAVIA LAW
Рябинин Андрей Delcredere
Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги
Тимчук Андрей Delcredere
Тихонова Светлана NSV Consulting
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА»
Чиркин Дмитрий White Stone
Band 3
Арутюнян Виктория ФБК Legal
Горшкова Лидия Пепеляев Групп
Жаворонков Артем Адвокатское бюро Nordic Star
Назаркин Сергей NSV Consulting
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Band 1
Барышников Павел Адвокатское бюро ЕПАМ
Валежников Станислав Центральный округ
Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Касьяненко Ксения Регионсервис
Кирсанов Павел Регионсервис
Коблев Руслан Коблев и партнеры
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Культербаева Асият VERBA LEGAL
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL
Переладов Андрей Регионсервис
Просвирин Дмитрий Центральный округ
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Свинцов Александр AKS Legal
Свинцова Кира AKS Legal
Серопян Эдгар Инвента Консалтинг
Синицына Анна ФЭО
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Сычев Антон МКА «Авангард Права»
Чиркин Дмитрий White Stone
Яковлева Татьяна VERBA LEGAL
Band 2
Абрамов Василий Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
Барский Дмитрий Intana
Бородин Сергей Бородин и Партнеры
Бунякин Максим Branan Legal
Вадиян Эмиль INGVARR
Гаврилов Александр BIRCH
Грибкова Юлия Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
Елисанова Инна TAXOLOGY
Зайнигабдинов Александр China Window
Клещев Александр АЛРУД
Климина Ксения Versus.legal
Малахов Борис Lidings
Назаркин Сергей NSV Consulting
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Салов Дмитрий RSP Partners
Степанищева Ксения Ковалев, Тугуши и партнеры
Хмелевский Олег МКА «Авангард Права»
Ясько Ольга Kept
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ
Band 1
Алексеев Максим АЛРУД
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Зеленая Ольга SZP Law Boutique
Корума Кира Аснис и партнеры
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Кукла Мария FTL Advisers
Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Пацева Наталья FTL Advisers
Перелехова Инна IPN Partners
Пушкарская Наталья IPN Partners
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Тягай Екатерина Pen & Paper
Чуманова Мария FTL Advisers
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ
Band 1
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бокова Наталья Казаков и партнеры
Гавриличев Кирилл ГК Лигал
Герасимов Сергей ALPINE Group
Демина Наталья Maxima Legal
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Запольский Игорь АБ Вертикаль
Захарова Марина Asari Legal
Корума Кира Аснис и партнеры
Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры
Кукин Артем Инфралекс
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL
Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Николаенко Марина Бюро адвокатов «Де-юре»
Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Павлова Полина Гришин, Павлова и Партнеры
Перелехова Инна IPN Partners
Пушкарская Наталья IPN Partners
Рябченко Филипп БИЭЛ
Стукалова Татьяна Регионсервис
Тягай Екатерина Pen & Paper
Шевцова Виктория МКА RUBICON
Штоян Гаяне BGP Litigation
Band 2
Артамонова Анна ЕМПП
Волкова Марина NSV Consulting
Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры
Зеленая Ольга SZP Law Boutique
Земсков Вячеслав Д.Ямашев и партнеры
Зыкова Анастасия Key Consulting Group
Кафырова Александра Кафырова и партнеры
Мясникова Юлия МКА «Николаев и партнеры»
Орешников Даниил ГК Лигал
Расторгуева Анастасия ARFEMIDA law firm
Рясина Наталья DS LAW
Сычева Ольга DS LAW
Шакина Виктория МКА «ЮрСити»
Шушкевич Дарья K&P.Group
Ямашев Дмитрий Д.Ямашев и партнеры
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Band 1
Алексанян Виктория BFL | BENEFIT-Litigation
Барский Дмитрий Intana
Васильевых Лев Адвокатское Бюро ЕПАМ
Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Злотя Ольга LCI PARTNER
Зубарев Леонид SL Legal
Киселев Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кислов Сергей Kislov.law
Краснов Кирилл BFL | BENEFIT-Litigation
Краснова Мария КИАП
Краснокутский Константин NAVICUS
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Панов Александр VERBA LEGAL
Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners
Попова Елена Юридическая фирма «Перегрина»
Путря Константин NAVICUS
Ровинский Максим Юков и партнеры
Свинцова Кира AKS Legal
Семенкин Иван Линия Права
Ягофаров Руслан Ягофаров и Партнеры
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Band 1
Акимова Ирина BGP Litigation
Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Алехин Сергей ELWI
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Белых Федор ELWI
Веселов Иван ALUMNI Partners
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Казаков Дмитрий Казаков и партнеры
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Кукин Артем Инфралекс
Лактюшин Виталий Бюро адвокатов «Де-юре»
Литвинов Денис Land Law Firm
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Медведев Павел Казаков и партнеры
Микони Андрей АБ Вертикаль
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Панов Александр VERBA LEGAL
Петрачков Сергей АЛРУД
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Рудомино Василий АЛРУД
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Ульянова Ксения Land Law Firm
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Хамматова Алина АБ Вертикаль
Шумилов Сергей ProLegals
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
Алембаев Илья Versus.legal
Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Жолобова Анна Регионсервис
Зайцев Роман Nextons
Иванов Дмитрий Юков и партнеры
Каретин Марк Юков и партнеры
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Кузин Константин Melling, Voitishkin & Partners
Кулаков Андрей Versus.legal
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Литвинов Денис Land Law Firm
Литовкин Константин Б1 – Консалт
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Некрестьянов Дмитрий Качкин и Партнеры
Овчинникова Мария Бюро адвокатов «Де-юре»
Подшивалов Данил Versus.legal
Ровинский Максим Юков и партнеры
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Саськов Кирилл Качкин и Партнеры
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Ульянова Ксения Land Law Firm
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Хамматова Алина АБ Вертикаль
Чижов Александр Б1 – Консалт
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Боженова Галина Юридическое бюро 1147
Дейнега Никита Maxima Legal
Демина Наталья Maxima Legal
Долгов Александр VERBA LEGAL
Захаров Григорий Orchards
Коневский Алексей Пепеляев Групп
Кукин Артем Инфралекс
Любимов Сергей LEVEL Legal Services
Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры
Мельник Евгения Бюро адвокатов «Де-юре»
Николаенко Дмитрий Юридическая группа «Пилот»
Омельченко Элла Better Chance
Откина Анна Denuo
Павловский Александр A.T.Legal
Прохоров Андрей Юридическое бюро 1147
Раев Дмитрий ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Сирота Артем Sirota & Partners
Стенина Наталья Пепеляев Групп
Титов Николай A.T.Legal
Трахтенберг Сергей Nextons
Филановский Леонид Maxima Legal
Чернобривцев Юрий ALUMNI Partners
Четвериков Максим Юридическая группа «Пилот»
Чупрыгин Сергей Иванян и партнеры
Шлюнько Светлана Kept
ТМТ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ
Band 1
Али Максим Comply
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Бегунов Михаил Tax Compliance
Вирясов Владислав Asari Legal
Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners
Джальчинов Джангар Nextons
Дмитриев Артем Comply
Долгов Александр VERBA LEGAL
Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР»
Зайцев Роман Nextons
Захаров Григорий Orchards
Зеленский Евгений Orion
Ильин Вадим Б1 – Консалт
Константинова Анастасия Asari Legal
Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Минеев Константин Дякин, Горцунян и Партнеры
Монин Александр Melling, Voitishkin & Partners
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Панов Александр VERBA LEGAL
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Тимоничев Геннадий Б1 – Консалт
Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners
Школун Евгений Asari Legal
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Баханец Роман Orion
Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры
Волгина Анна Бычков, Волгина и партнеры
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Ермолина Дарья Ermolina & Partners
Зубарев Леонид SL Legal
Кабанова Мария SEAMLESS Legal
Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Лебедев Виталий Ermolina & Partners
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Лукьянов Роман Semenov & Pevzner
Макарова Екатерина White Square
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law
Наумов Виктор Firm One
Олефир Константин Orion
Рохлин Артур Инфралекс
Рыбалкин Илья Asari Legal
Сайганов Сергей Comply
Семенов Сергей TAXOLOGY
Солодовников Николай Firm One
Суворов Михаил White Square
Тиллинг Екатерина BIRCH
Федореев Валерий SL Legal
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Band 1
Бакуменко Василий Asari Legal
Глухов Евгений Denuo
Долгов Александр VERBA LEGAL
Дудко Анастасия BGP Litigation
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Карчемов Алексей Адвокатское бюро ЕПАМ
Килинкаров Владимир Nextons
Колерова Наталья АБ Вертикаль
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Музыка Максим Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Орлов Андрей Регионсервис
Пиров Камран Соколов, Маслов и Партнеры
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Путря Константин NAVICUS
Риков Владислав BGP Litigation
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Рыбалкин Илья Asari Legal
Савина Ольга SAVINA LEGAL
Ситникова Екатерина Asari Legal
Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Турцев Вадим Orion
Band 2
Аванесян Артур Рустам Курмаев и партнеры
Акимова Ирина BGP Litigation
Базурин Глеб VK Partners
Бинашев Искандер ALUMNI Partners
Воробьев Юрий Пепеляев Групп
Горленко Андрей Иванян и партнеры
Захаров Григорий Orchards
Зубарев Леонид SL Legal
Карпунин Павел CLS
Качкин Денис Качкин и Партнеры
Кислов Сергей Kislov.law
Ковалёв Вадим CLS
Конюшкевич Вадим VK Partners
Краснова Мария КИАП
Краснокутский Константин NAVICUS
Курмаев Рустам Рустам Курмаев и партнеры
Лебедев Илья АБ «Парадигма» (Paradigma)
Маркер Жан-Франсуа SEAMLESS Legal
Пепеляев Сергей Пепеляев Групп
Пермяков Олег Рустам Курмаев и партнеры
Персиянцева Анна CLS
Пиров Ифтихар Соколов, Маслов и Партнеры
Руднев Антон Kept
Русакомский Климент АБ «Парадигма» (Paradigma)
Самохвалов Антон КИАП
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
Band 1
Абрамова Марина Андрей Городисский и партнеры
Берлина Анна VERBA LEGAL
Данелия Георгий SL Legal
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Егиазарова Маргарита АЛРУД
Иванова Анна BGP Litigation
Илюшина Надежда ALUMNI Partners
Кириллов Дмитрий АБ Вертикаль
Кузнецова Виталия Пепеляев Групп
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Мжаванадзе Григорий Melling, Voitishkin & Partners
Мохонько Ольга Arno Legal
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Паушкина Юлия КИАП
Питиримова Елена Melling, Voitishkin & Partners
Присяжнюк Яков Бюро адвокатов «Де-юре»
Рыжкова Марина Nextons
Степанов Владимир Адвокатское Бюро ЕПАМ
Тимонов Михаил BIRCH
Урчуков Руслан White Stone
Федореев Валерий SL Legal
Фурсова Елизавета Lidings
Черепанова Елена BBNP
Шаклеин Денис Б1 – Консалт
Band 2
Абузов Артур AB Lawyers
Арутюнян Виктория ФБК Legal
Балашова Елена STREAM
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Водолагина Наталья Вестсайд
Гаврилова Мария Alphabet
Герасимова Александра Orlova\Ermolenko
Дученко Ольга Качкин и Партнеры
Жеребцов Роман VERBA LEGAL
Замятина Юлия АТ Юридическая фирма
Карпухин Александр Five Stones Consulting
Ключников Максим ALPINE Group
Мазур Владислав Denuo
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Минушкина Анна КА «Минушкина и партнеры»
Пушкина Наталия ALPINE Group
Уэ Кристоф SEAMLESS Legal
Шайдуллина Рината ТРУД-ЮРИСТ
Швецов Андрей ЮНИКОНСУЛ
Шевцова Виктория MKA RUBICON
ТУРИЗМ И СПОРТ
Band 1
Алексеев Антон Адвокатское Бюро ЕПАМ
Долгов Александр VERBA LEGAL
Евдокимов Александр ЮСТ
Захаров Григорий Orchards
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Литвинов Денис Land Law Firm
Саськов Кирилл Качкин и Партнеры
Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Ульянова Ксения Land Law Firm
Шолохов Михаил Ermolina & Partners
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
Агапов Владимир Регионсервис
Артемов Алексей Адвокатское бюро MILL
Бастраков Андрей Адвокатское бюро ЕПАМ
Бородин Сергей Бородин и Партнеры
Буканев Алексей LUMEN
Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Горьков Даниил Адвокатское бюро MILL
Данилов Дмитрий Феоктистов и партнеры
Долотов Руслан Феоктистов и партнеры
Загребельный Сергей Бюро адвокатов «Де-юре»
Касаткин Алексей Адвокатское бюро MILL
Кравченко Дмитрий Аснис и партнеры
Кузнецов Анатолий Бартолиус
Маценко Максим VINDER
Михальчик Алексей АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
Погодин Александр Бюро адвокатов «Де-юре»
Рохлин Артур Инфралекс
Савенков Юрий Савенков и партнеры
Саенко Антон АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Сокиринская Лилия Бюро адвокатов «Де-юре»
Сопоцинский Олег Адвокатское бюро MILL
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Феоктистов Вячеслав Феоктистов и партнеры
Шульгина Дарья LUMEN
Хутов Тимур Коблев и партнеры
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
Агапов Владимир Регионсервис
Алешин Владимир АБ Вертикаль
Аснис Александр Аснис и партнеры
Благоволина Мария Дякин, Горцунян и Партнеры
Большаков Артур Большаков, Челышева и партнеры
Воронин Роман РИ-консалтинг
Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Добрынин Алексей Pen & Paper
Забейда Александр Забейда и партнеры
Закалюжный Руслан Коблев и партнеры
Клювгант Вадим Pen & Paper
Коблев Руслан Коблев и партнеры
Кожура Руслан Аснис и партнеры
Константинова Дарья Забейда и партнеры
Кравченко Дмитрий Аснис и партнеры
Крутильников Константин АБ Вертикаль
Новиков Алексей Criminal Defense Firm
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Погодин Александр Бюро адвокатов «Де-юре»
Протасов Матвей Romanov & Partners Law Firm
Романов Сергей Romanov & Partners Law Firm
Третьяков Константин Адвокатское Бюро ЕПАМ
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры
Хутов Тимур Коблев и партнеры
Band 2
Аронов Александр Аронов и партнеры
Артемов Алексей Адвокатское бюро MILL
Аскаров Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Гибадуллин Евгений Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Голуб Анна Criminal Defense Firm
Горьков Даниил Адвокатское бюро MILL
Григориади Дмитрий КИАП
Дарчиев Сослан KDZ&partners
Дьячков Олег Legal Group NOVATOR
Егоров Сергей ЕМПП
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Зорин Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Касаткин Алексей Адвокатское бюро MILL
Китсинг Владимир АБ «Китсинг и партнеры»
Логинов Анатолий BGP Litigation
Матюшенков Сергей STREAM
Павлов Роман Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Перетятко Виктор АБ «Китсинг и партнеры»
Романов Михаил Адвокаты и Бизнес
Романова Татьяна Romanov & Partners Law Firm
Солдаткин Дмитрий SZP Law Boutique
Сопоцинский Олег Адвокатское бюро MILL
Узденский Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Челышева Елена Большаков, Челышева и партнеры
Шевцова Виктория МКА RUBICON
Band 3
Клинков Дмитрий МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
Корчагин Михаил KDZ&partners
Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR
Коточигов Владислав Адвокатское бюро «А2»
Любимов Филипп Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Маценко Максим VINDER
Пахомов Константин МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
Потапов Алексей K&P.Group
Шеляшкова Анастасия Коблев и партнеры
Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес
ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО
Band 1
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Барболин Владимир Better Chance
Белых Федор ELWI
Боргояков Александр Asari Legal
Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги
Геда Александр Asari Legal
Глазунов Дмитрий Адвокатское бюро ЕПАМ
Дембич Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners
Захаров Григорий Orchards
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Крайнов Максим Orion
Красников Антон Сотби
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Курмашев Николай Orion
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Микони Андрей АБ Вертикаль
Панов Александр VERBA LEGAL
Паршак Татьяна ALUMNI Partners
Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин
Семенихина Дарья Иванян и партнеры
Тамаев Артем Better Chance
Турцев Вадим Orion
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
Белявцев Владимир A.T.Legal
Борткевича Виктория Better Chance
Галин Ян Better Chance
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Иванова Юлия ЮКО
Кандыба Максим Технологии Доверия
Каретин Марк Юков и партнеры
Килинкаров Владимир Nextons
Кислов Сергей Kislov.law
Конюшкевич Вадим VK Partners
Королев Евгений White Square
Кузнецов Александр VERBA LEGAL
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Оганов Арташес SL Legal
Панин Вадим Better Chance
Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners
Рябинин Андрей Delcredere
Савосько Сергей Delcredere
Скворцов Владислав VERBA LEGAL
Титов Николай A.T.Legal
Увачев Вячеслав Юков и партнеры
Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Фаттахов Марат VINDER
Черненко Дмитрий DT Legal
Чубыкина Елена Дякин, Горцунян и Партнеры
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH
Band 1
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Глухов Евгений Denuo
Грачев Андрей BIRCH
Дедова Екатерина ALUMNI Partners
Дмитриев Артем Comply
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР»
Журба Евгений BGP Litigation
Каплоухий Матвей ALUMNI Partners
Коростелева Наталья Адвокатское Бюро ЕПАМ
Курдюмова Александра BGP Litigation
Монин Александр Melling, Voitishkin & Partners
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Панов Александр VERBA LEGAL
Панченков Антон ALUMNI Partners
Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Рыбалкин Илья Asari Legal
Сайганов Сергей Comply
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Стоянов Андрей Delcredere
Федореев Валерий SL Legal
Школун Евгений Asari Legal
Band 2
Базурин Глеб VK Partners
Барышев Максим Адвокатское Бюро ЕПАМ
Божор Михаил Афонин Божор и партнеры
Брисов Юрий Digital & Analogue Partners
Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры
Волгина Анна Бычков, Волгина и партнеры
Дульский Олег Афонин Божор и партнеры
Захарова Екатерина ASB Consulting Group
Зубарев Леонид SL Legal
Кицмаришвили Давид Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Конюшкевич Вадим VK Partners
Косенков Денис Косенков и Суворов
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Поляков Денис GMT Legal
Семенов Сергей TAXOLOGY
Смирнова Екатерина Digital & Analogue Partners
Смурова Юлия SL Legal
Соколова Екатерина Лемчик, Крупский и Партнеры
Суворов Константин Косенков и Суворов
Тугарин Андрей GMT Legal
Урчуков Руслан White Stone
Филимонов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Халецкий Михаил Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Харитонова Людмила Зарцын и партнеры
Хейзе Юрий Emet Law Firm
ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
Band 1
Алексеев Максим АЛРУД
Баханец Роман Orion
Бегунов Михаил Tax Compliance
Гавриличев Кирилл ГК Лигал
Герасимов Сергей ALPINE Group
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Захарова Марина Asari Legal
Зимянин Михаил Amond & Smith Ltd
Илюхин Алексей ITSWM
Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ключников Максим ALPINE Group
Константинова Анастасия Asari Legal
Маргулис Роман ASB Consulting Group
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Непомнящий Александр Emet Law Firm
Певницкий Сергей Корпус Права
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Пушкарская Наталья IPN Partners
Пушкина Наталия ALPINE Group
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Хейзе Юрий Emet Law Firm
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Шевцова Виктория MKA RUBICON
Band 2
Алещев Илья АТ Юридическая фирма
Аронов Александр Аронов и партнеры
Берестень Дмитрий Афонин Божор и партнеры
Ганюшин Олег Gate Legal
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Данелян Арсен Emet Law Firm
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Захаров Григорий Orchards
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Камалдинов Виктор Адвокатский кабинет Камалдинова В.В.
Кафырова Александра Кафырова и партнеры
Ковалева Елена Legal Principles
Козина Елена ЭЛКО профи
Корума Кира Аснис и партнеры
Кравцов Станислав KnP Legal
Молостов Николай Clear Case
Назаркин Сергей NSV Consulting
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Перелехова Инна IPN Partners
Савон Анна Quattor Advisory
Суворов Михаил White Square
Фролова Мария Б1 – Консалт
Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА»
Шакин Виталий МКА «ЮрСити»
Шакина Виктория МКА «ЮрСити»
Эйюбов Джавид КСК ГРУПП
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Band 1
Арабова Тахмина Бартолиус
Афанасьев Валерий Baikal Lobridge
Белоусова Олеся P&P Unity
Бойцова Анастасия Адвокатское Бюро ЕПАМ
Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Дабижа Станислав Казаков и партнеры
Захаров Григорий Orchards
Каримов Бобур VERBA LEGAL
Кислов Сергей Kislov.law
Кузнецов Анатолий Бартолиус
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Махалин Иван Lecap
Переладов Андрей Регионсервис
Помазан Антон Рустам Курмаев и партнеры
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Ситников Александр VEGAS LEX
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Стенина Наталья Пепеляев Групп
Юрченко Юлия Пепеляев Групп
Ясько Ольга Kept
ЭНЕРГЕТИКА
Band 1
Агапов Владимир Регионсервис
Акимова Ирина BGP Litigation
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Базаров Дмитрий BGP Litigation
Буйко Олег VERBA LEGAL
Веселов Иван ALUMNI Partners
Геда Александр Asari Legal
Гитинов Рашид Бюро адвокатов «Де-юре»
Дианов Виталий ALUMNI Partners
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Каплоухий Матвей ALUMNI Partners
Каримов Бобур VERBA LEGAL
Кизилова Яна Регионсервис
Кузьмин Максим BGP Litigation
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Рыбалкин Илья Asari Legal
Ситников Александр VEGAS LEX
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Хвалей Владимир Mansors
Цхакая Нато Asari Legal
Band 2
Арабова Тахмина Бартолиус
Арутюнян Виктория ФБК Legal
Байрамкулов Алан PB Legal
Барский Дмитрий Intana
Воеводин Денис Nextons
Голиков Александр BGP Litigation
Гревцов Сергей Бартолиус
Гузей Степан Lidings
Дергачев Семен Alphabet
Зайнигабдинов Александр China Window
Иккерт Павел Иккерт и партнеры
Илюшина Надежда ALUMNI Partners
Кислов Сергей Kislov.law
Колодежная Наталия АБ «Парадигма» (Paradigma)
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Михеева Мария Intana
Подшивалов Данил Versus.legal
Ульянов Виталий Бартолиус
Унароков Тимур BGP Litigation
Усталов Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Фидаев Феруз Denuo
Хитяник Олеся Kept
Цакоев Александр Nextons
Шмарко-Кудрявцева Александра Mansors
Ясько Ольга Kept
GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО
Band 1
Белоусова Олеся P&P Unity
Быховская Ирина Б1 – Консалт
Войтенко Эдуард Baikal Lobridge
Грибков Игорь Юридическая компания «ЭБР»
Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР»
Зусман Евгения You & Partners
Клименко Сергей Firm One
Ларина Татьяна Firm One
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры»
Панасик Юрий Kesarev
Панов Александр VERBA LEGAL
Рошков Евгений Kesarev
Степанов Дмитрий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Югай Вячеслав VERBA LEGAL

