Железного ума палата

Несмотря на повсеместные дискуссии об искусственном интеллекте, юридический рынок пока не научился использовать его как системный инструмент. При этом юридические фирмы сталкиваются с двойным давлением: клиенты требуют ускорения, а внутренняя модель работы по-прежнему остается зависимой от ручного труда. В этих условиях внедрение ИИ становится не вопросом инноваций, а условием сохранения позиции на рынке.

Валерия Панасенко

Фото: Предоставлено Loio & Fin Валерия Панасенко

Фото: Предоставлено Loio & Fin

Юридический бизнес всегда зарабатывал на управлении чужими рисками, но в 2026 году он столкнулся с вызовом иного рода: главный риск оказался внутри — в способности самой фирмы быстро, качественно и предсказуемо производить юридический продукт. Разрыв в производительности перестал быть гипотезой и превратился в наблюдаемую реальность: одни команды сжимают недели работы в дни, другие продолжают масштабироваться за счет людей. В итоге вопрос как раз во внедренных технологиях — именно они сегодня определяют, сколько бизнес будет зарабатывать и насколько он будет управляем.

При этом сам ИИ уже стал притчей во языцех. О нем говорят везде: на конференциях, в СМИ, внутри фирм. Но именно поэтому возникает новая проблема: большинство юристов слышали про ИИ, но не умеют использовать его как рабочий и управленческий инструмент во всех процессах юридической фирмы: от бизнес-разведки до продаж. В результате обсуждение остается на уровне модного тренда, не приводя к росту эффективности. Юристы используют его на уровне обывателей, жалуясь на сюрпризы «несерьезной игрушки» (чего стоят только несуществующие ссылки на акты Верховного суда РФ).

Проблема отсутствия ИИ прежде всего проявляется в экономике. Юридический труд остается линейным: чтобы ускориться, нужно нанять еще одного юриста. Это автоматически увеличивает издержки на junior-уровень, а вместе с ним — долю списаний времени. Значительная часть работы по-прежнему уходит на подготовку черновиков, поиск практики, сверку документов и компиляцию фактов; это время плохо продается клиенту и в итоге сгорает в списаниях времени. На партнерском уровне эффект еще болезненнее: время партнера уходит не на управление стратегией дела, а на контроль и доработку ручных процессов. Это снижает маржу и ограничивает рост: партнер не может масштабировать себя, оставаясь вовлеченным в операционную рутину.

Клиентская сторона усиливает давление: бизнес ожидает не только качественного правового анализа, но и скорости, прозрачности и предсказуемости. Там, где один консультант приносит структурированную позицию за сутки, другой с аналогичной экспертизой, но без инструментов начинает проигрывать — не по знаниям, а по времени и стоимости. К этому добавляется кадровый фактор — молодые юристы не готовы выполнять исключительно механическую работу, а опытные не готовы тратить время на задачи, которые можно стандартизировать. В результате фирма платит больше, а получает меньше. Риски при этом выходят за пределы внутренней эффективности: конкуренты уже внедряют ИИ как производственный инструмент, а не эксперимент, а клиенты начинают ожидать иной скорости и формата работы. Ошибки становятся дороже: юридическая практика уже фиксирует ответственность за использование недостоверных данных, в том числе при работе с ИИ.

Параллельно усиливается регуляторный контур: работа с персональными данными, требования к безопасности, ограничения на передачу информации и обсуждаемое регулирование ИИ формируют новую зону комплаенс-рисков, при этом отсутствие формализованной политики использования ИИ внутри фирмы не снижает риск — наоборот, оно создает теневой уровень использования инструментов сотрудниками.

Таким образом, проблема перестает быть технологической и становится управленческой: как контролировать скорость, качество и риски юридического продукта? Практическое решение лежит не в покупке инструмента, а в целостном, качественном внедрении системы. Обучение ИИ — это не тренинг по отдельным функциям, а запуск управляемого контура работы. И время здесь превращается в ключевой барьер: собственники и управляющие партнеры не готовы к длительным образовательным программам, им требуется быстрый, прикладной результат. Именно поэтому формат интенсивного обучения за один-два дня становится рабочим решением — он позволяет одновременно обучить управленцев и команду, задать правила и запустить первые сценарии использования.

Речь идет о формировании эффективных сценариев использования: ресерч, подготовка договоров, аналитика, коммуникация с клиентом, подготовка коммерческих предложений, презентаций и экспертных комментариев. Важно не то, что делает инструмент, а как выстроен процесс: какие задачи автоматизируются, где проходит граница ответственности юриста, как проверяется результат.

Ключевой элемент — стандарты качества и правильный промпт-инжиниринг (искусство формирования запросов). Любой результат, созданный с использованием ИИ, должен проходить проверку источников, логики и применимости. Это устраняет основной риск — ошибки, когда система формирует убедительный, но недостоверный вывод. Не менее важен вопрос управления данными, необходима четкая классификация информации и правил ее использования: что можно обрабатывать, где и в каком виде. Без этого внедрение ИИ превращается в источник комплаенс-рисков, поэтому внедрять эту систему должен опытный AI-специалист.

Отдельный акцент стоит сделать на использовании ИИ в развитии бизнеса. Речь идет не только об анализе информации, но и о бизнес-разведке, поиске нестандартных точек входа к клиенту, подготовке коммерческих предложений под конкретную проблему, формировании позиции для переговоров и публичных комментариев. Именно здесь ИИ начинает напрямую влиять на выручку, а не только на издержки. В результате меняется сама роль юриста — он перестает быть исполнителем операций и становится управленцем процесса: определяет логику, контролирует качество и отвечает за результат. Это и есть основной эффект внедрения — рост управляемости, скорости без потери качества и рост прибыли. ИИ в этой модели не замена юриста, это ассистент, который помогает быстрее собрать картину происходящего, увидеть сценарии и подготовить управленческое решение.

На практике такие задачи решаются через управленческий формат внедрения, где обучение становится частью трансформации бизнес-процессов. Этот подход используется в том числе в программах и консультационных проектах, которые я веду как преподаватель ВШЭ по ИИ, финансам и продажам, профессиональный консультант, специализирующийся на работе с юридическими фирмами и адвокатскими бюро. В рамках такой модели ИИ рассматривается не как технология, а как инструмент роста маржи, скорости и управляемости, включая развитие клиентской базы и усиление коммерческой функции юридической фирмы.

Вопрос сегодня не в том, внедрять ли ИИ, а в том, сколько вы потеряете, если не сделаете этого сейчас: отставание в скорости и управляемости уже сегодня конвертируется в упущенную прибыль, а завтра — в потерю клиентов и позиций на рынке.

Валерия Панасенко, управляющий партнер Loio & Fin