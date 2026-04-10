С холодной головой

Теория поведенческой экономики Альберта Хиршмана описывает две основные реакции неудовлетворенных участников организации: «exit» (выйти, то есть продать свою долю) или «voice» (остаться и выражать свой голос). В идеальном мире корпоративного права миноритарные участники постоянно делают подобный выбор. Но российская действительность часто предлагает миноритарному участнику единственный активный вариант — бороться (fight), потому что на кону может оказаться нечто большее, чем бизнес.

Управляющий партнер АБ «Вертикаль» Константин Крутильников

К началу корпоративного конфликта миноритарный участник сталкивается с рядом фактов и острых состояний, вызванных нарушением его прав и разнообразными злоупотреблениями со стороны партнеров — от незаконных сделок до вывода активов. Фактически миноритарий перестает быть партнером и лишается прав в отношении бизнеса, собственником которого он является. На этом фоне возникают чувства несправедливости, унижения и бессилия, а иногда и предательства, если партнеров связывают не только деловые отношения. Как настроиться на эффективную борьбу, управлять эмоциями и не проиграть?

Борьба требует не просто подготовки, а холодной переоценки своей позиции. Миноритарий должен трезво ответить себе на ряд вопросов: насколько ему ценен этот бизнес, какова реальная стоимость его доли, в каком состоянии находится рынок, каковы перспективы у компании. Иногда рациональнее не пытаться резко войти в активную фазу конфликта, а занять выжидательную позицию, продолжая собирать информацию, фиксировать нарушения и готовить базу для последующих действий.

Ключ к сильной позиции — это способность говорить на языке экономики. Миноритарий должен уметь доказать, что действия руководства и мажоритария не просто спорны, а ведут к разрушению или перераспределению стоимости бизнеса, создают системную неэффективность и наносят ущерб всем стейкхолдерам. Это позволяет перевернуть рамку конфликта: не миноритарий создает проблему, а плохое управление делает конфликт неизбежным.

Финансово-экономическая аналитика становится фундаментом всей конструкции. На этой базе строится юридическая позиция, которая позволяет не только линейно оспаривать сделки и решения органов управления, но и добиваться взыскания убытков с контролирующих лиц, исключать их из общества и при необходимости обосновывать уголовно-правовые претензии экономического характера.

Юридические инструменты сами по себе недостаточны: они начинают работать только будучи встроенными в экономическую логику и подкрепленными причинно-следственной связью между действиями менеджмента и убытками компании.

Полезно изложить на бумаге свой личный нарратив, четко и последовательно описать историю конфликта, его причины и последствия, роли участников и моральную сторону происходящего. Качественный сторителлинг формирует информационную среду, задает рамку восприятия конфликта, позволяет привлекать союзников и сочувствующих, расставляет акценты и управляет вниманием к ключевым фактам. Деловые СМИ зачастую освещают корпоративные конфликты с большим удовольствием.

На старте необходимо трезво оценить свое положение и ресурсы — важно понимать не только потенциальную выгоду, но и финансовую, репутационную и личную цену конфликта. Часто миноритарии становятся объектами силового воздействия, преследования со стороны правоохранительных органов. Нужно оценить фигуры оппонентов, их связи и влияние, определить круг возможных союзников, обсудить ситуацию с семьей, выбрать адвокатов и консультантов и четко сформулировать мотивы и цели своей борьбы.

Чего делать категорически не следует, так это действовать хаотично: вступать в случайные союзы, раздавать обещания, привлекать непроверенных адвокатов, консультантов или пользоваться услугами «решальщиков». Нельзя втягиваться в эмоциональные перепалки с оппонентами — это разрушает позицию. Опасно передавать управление конфликтом третьим лицам: контроль и ответственность должны оставаться у миноритария.

Корпоративный конфликт — это многослойный процесс, в котором одновременно сталкиваются юридические позиции, представления о бизнесе и партнерстве, финансовые и административные ресурсы, а также личные установки и устойчивость сторон.

Для миноритария такая борьба является изначально неравной: у него нет корпоративного контроля и доступа к информации, денежный поток и менеджмент находятся в руках мажоритария. При этом активная позиция миноритария часто интерпретируется как корпоративный шантаж или как попытка извлечь краткосрочную выгоду в противовес «долгосрочной стратегии» контролирующего акционера.

В этих условиях миноритарий не может опираться на силу. Его преимущество формируется за счет трех элементов: стратегического мышления, тактики и правильного тайминга, а также психологической устойчивости.

Неравное и непредсказуемое противостояние требует заранее разработанной стратегии корпоративного конфликта, в который входят сценарии развития ситуации, бюджет и горизонты, цели, инструменты, риски и ожидаемые результаты. Задача адвокатов и консультантов — на старте спрогнозировать динамику конфликта и предложить такую конструкцию, в которой у миноритария сохраняется возможность управлять финалом и, по возможности, оставлять за собой последний ход.

В условиях асимметрии сил решающую роль играет не масштаб действий, а их точность. Среди полезных тактических принципов можно выделить опубличивание конфликта — оно создает репутационные риски для оппонента, вовлекает банки, контрагентов и регуляторов; публикации, в том числе в Telegram-каналах, часто оказываются эффективнее формальных юридических действий. Кроме того, сильная сторона обычно стремится ускорить эскалацию и перевести конфликт в силовую фазу. Миноритарий может изменить баланс конфликта, если будет действовать наоборот: замедлять процесс, расширять круг участников и увеличивать количество точек давления. Важно помнить, что в одиночку миноритарий редко достигает результата: необходимо искать союзников среди акционеров, менеджмента, сотрудников, инвесторов, а также привлекать команды, работающие со специальными ситуациями. Если миноритария приглашают в переговоры — это позиционный успех, который позволит снять информацию, ближе изучить оппонента и его позицию, напрямую задать острые вопросы.

Ключевое значение имеет тайминг: во-первых, важнее начать подготовленным, чем первым — фальстарт «обнажает»; во-вторых, юридические и информационные арсеналы нужно задействовать волнами, создавая ощущение непрерывного давления; в-третьих, следует выбирать моменты уязвимости оппонента — действовать в преддверии значимых сделок, переговоров с инвесторами, продления кредитов, заключения ключевых контрактов.

Конфликт легко превращается в личное противостояние, и это одна из главных ошибок миноритария. Базовая установка — действовать из ценностей и бизнес-интересов, а не из эмоций. Принцип «ничего личного, только бизнес» здесь является не формулой, а рабочим инструментом. Важно контролировать усилия, но не пытаться контролировать результат, миноритарий должен заранее допускать возможность негативного исхода — это снижает внутреннее давление и позволяет принимать более рациональные решения. Также важно не превращать конфликт в «войну идентичностей», где оппонент становится врагом и исключительно плохим парнем: при избытке агрессивной риторики позиция размывается и теряет доверие.

В любом конфликте существует точка невозврата, когда стороны переходят к персонализации, начинают разрушать репутацию друг друга и действовать из желания нанести максимальный ущерб. Приближение этой точки необходимо контролировать, не сжигая мосты и сохраняя пространство для маневра.

Старая китайская пословица говорит: «Если намерение безупречно, стрела пробивает стену». В корпоративных конфликтах это означает концентрацию усилий. Когда юридическая конструкция, экономическая аргументация и медийный нарратив выстроены в единую линию, возникает эффект синергии: система начинает работать на сторону миноритария. В этот момент появляются новые союзники, обстоятельства неожиданно складываются наилучшим образом, обращения доходят до чиновников, позиция миноритария становится услышанной лицами, принимающими решения. Усиливается внешнее давление на оппонента, меняется восприятие конфликта. Фактически речь идет о смене психологического баланса, когда уверенность сильной стороны начинает давать трещину, а сомнение становится фактором давления. «Я уже в твоей голове»,— говорят бойцы сопернику перед схваткой, и это значит «я буду диктовать правила и влиять на ситуацию».

Что такое победа миноритарного участника? Формально можно говорить о позиционных победах, когда суд восстанавливает нарушенное право или взыскивает убытки с ответчиков, миноритарий получает доступ к информации или место в совете директоров — это доказывает правоту позиции и дает переговорную фору. Правила российских реалий таковы, что чем больше оборотов набрал конфликт, тем меньше шансов, что партнеры продолжат совместный бизнес. Наш опыт показывает, что четыре из пяти урегулирований конфликта происходят путем приобретения доли или акций миноритария или раздела бизнеса. Для миноритария это отличная возможность сохранить капитал, перевернуть страницу и начать новый проект с учетом накопленного опыта партнерства.

Константин Крутильников, управляющий партнер АБ «Вертикаль»