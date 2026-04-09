За повторное получение маткапитала будут судить жительницу Кузбасса

В Кузбассе перед судом предстанет жительница Прокопьевска за мошенничество с материнским капиталом (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в управлении ФСБ России по Кемеровской области.

Как установило следствие, в январе 2021 года фигурантка дела повторно подала в Социальный фонд России заявление о предоставлении сертификата на материнский капитал. «Она указала ложные сведения о том, что ранее сертификат не оформляла, воспользовавшись многократной сменой фамилии и вторичным получением СНИЛС»,— отметили в УФСБ. Законный сертификат на 350 тыс. руб. она к тому времени полностью израсходовала.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено на рассмотрение в суд.

Как писал «Ъ-Сибирь», прокуратура Новосибирской области отдала под суд преступную группу, похитившую социальные пособия и материнский капитал на 237 млн руб.

