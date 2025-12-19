В Новосибирске суд ждет аферистов, получавших маткапитал на несуществующих детей

Прокуратура Новосибирской области отдала под суд преступную группу, похитившую 237 млн руб. средств нацпроекта «Демография». Восьми ее участникам предъявлено обвинение в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве с получением соцвыплат (ст. 159.2 УК РФ), рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, участники криминальной организации похищали социальные пособия и материнский капитал, представляя ложные сведения о рождении детей. Злоумышленники подыскивали женщин (дело в отношении них выделено в отдельное производство), желающих заработать. Им предлагалось передать паспорт для предоставления в МФЦ заявления о рождении ими ребенка вне медицинской организации и без оказания медпомощи.

На основании указанных бумаг сотрудники загса выдавали свидетельства о якобы рождении детей, а женщины получали право на получение социальных пособий и материнского капитала. «Таким образом, были получены свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка, и необоснованно получены пособия и соцвыплаты на сумму свыше 237 млн руб.», — сообщили в прокуратуре.

Часть похищенных средств получали «роженицы», часть обвиняемые забирали себе. В ведомстве добавили, что мошенники действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края.

Илья Николаев