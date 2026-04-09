«Ведомости»: власти предложили закрепить единую цену товара на маркетплейсах

Минэкономики направило в администрацию президента и участникам рынка новый проект меморандума цифровых платформ. Как пишут «Ведомости», в дополненном документе ведомство предложило прописать обязательство по единой цене товара.

В меморандуме также предлагается указать:

обязательства по открытой модели лояльности банков;

возможность продавца отказаться от скидок без последствий;

правила отказа и возврата товара покупателем;

обеспечение недискриминационных условий для российских селлеров по сравнению с иностранными.

Как узнала газета, министерство предлагает расширить число потенциальных участников меморандума до 10. Включить в него могут представителей традиционного ритейла и банков. Критериями для участия в меморандуме предложено установить годовой оборот свыше 500 млрд руб. и количество активных пользователей свыше 15 млн человек.

В июле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, который вводит понятия «платформенная экономика», «посредническая платформа», «цифровая платформа». В ноябре компании РВБ (Wildberries & Russ), Ozon и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ.

