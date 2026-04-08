Дисконты уравнивают в правах

Продавцы маркетплейсов через общественников просят Федеральную антимонопольную службу дать разъяснения об ответственности платформ за предоставление скидок без их согласия и преференций для зарубежных предпринимателей. Регулятор заявил о необходимости для Ozon и Wildberries отказаться от этих подходов, но не выдал предписаний. До сих пор комиссии для российских селлеров могли быть кратно выше, чем для китайских, а скидки лишали их контроля над ценами.

АНО Цифровизации и новых технологий обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой дать разъяснения о возможности привлечения к ответственности маркетплейсов за установление разных комиссий для российских и иностранных селлеров, а также скидок на товары без согласия продавцов. Об этом говорится в письме организации от 6 апреля (копия есть у “Ъ”). В ФАС заявили “Ъ”, что служба рассматривает полученную от маркетплейсов по этим вопросам информацию.

20 марта ФАС со ссылкой на свой экспертный совет заявила о необходимости для Ozon и Wildberries скорректировать практику работы с продавцами. Платформам было предложено сделать едиными условия работы в части комиссий для российских и зарубежных селлеров, а также убрать из оферт пункт об автоматическом согласии на предоставление скидок (см. “Ъ” от 20 марта).

В Ozon “Ъ” сообщили, что компания в итоге предложила ФАС ограничить предельную комиссию за продажу для продавцов и закрепить источник финансирования скидки — только за счет комиссии за продажу товаров в конкретной категории.

Иначе компании смогут переложить свои расходы в логистические услуги и продвижение. Перекрестное финансирование (скидки в одной категории за счет выручки от комиссии в другой) может ущемить отдельные товарные группы. В RWB (развивает Wildberries) предложили автоматизировать возможность отказа от скидок маркетплейсов. Комиссии для российских и китайских селлеров в RWB пообещали выровнять.

Полемика вокруг скидок на маркетплейсах идет с осени 2024 года. Изначально платформы автоматически снижали цены на товары с плохой оборачиваемостью, а после запрета этой практики начали финансировать скидки сами. Это привело к увеличению комиссий и стоимости услуг для селлеров, говорит гендиректор АНО Цифровизации и новых технологий и член Общественного совета при ФАС Алексей Кожевников.

Для продавцов автоматические скидки означают потерю ценового контроля: на маркетплейсах за счет них стоимость товара часто ниже, чем даже на собственном сайте.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко говорит, что в некоторых случаях правообладатели товаров также могут штрафовать селлеров, если видят, что цена реализации на маркетплейсах ниже рекомендованной розничной.

Сами маркетплейсы нередко рассматривают скидки как один из ключевых стимулирующих продажи инструментов. Согласно подсчетам АПЭТ, с начала 2023 по конец 2025 года средний разрыв между первоначальной и итоговой ценой на Wildberries вырос с 49% до 59%, на Ozon — c 43% до 56%.

В сервисе «МойСклад» отмечают, что размер комиссии маркетплейсов для российских селлеров с учетом дополнительных услуг составляет в среднем 25–40% от цены товара, для иностранных — 5%. В результате работать в таких категориях, как недорогая одежда, аксессуары и электроника, российским продавцам становится невыгодно, считают в сервисе. Поэтому часть игроков уходит с рынка, а часть — регистрирует структуры за рубежом для получения более привлекательной комиссии.

Алексей Москаленко говорит, что многие предприниматели опасаются роста доли китайских продавцов на российском рынке. Но доля трансграничной торговли в 2025 году, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, сформировала лишь 3,8% в обороте российского e-commerce, напоминает он.

Алексей Кожевников поясняет, что обращение ФАС к бизнесу от 20 марта прозвучало от лица экспертного совета, а не как предписание. Сейчас у рынка нет четкого понимания, идет ли речь о выявлении нарушений.

Старший консультант «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова говорит, что ФАС до сих пор не возбуждала дел против цифровых платформ, связанных с осуществлением монополистской деятельности. Сейчас служба, по ее мнению, также ищет вариант более мягкого регулирования.

Старший юрист практики международного коммерческого права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов отмечает, что защитить интересы селлеров частично при этом может готовящийся к вступлению в силу в октябре закон о платформенной экономике. Скидки на товары без согласия продавца, в частности, будут предполагать в том числе оборотные штрафы.

Александра Мерцалова