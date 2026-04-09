Сила действующего

В первом, домашнем матче четвертьфинального противостояния ПСЖ не оставил шансов «Ливерпулю». Однако победить крупно, несмотря на подавляющее преимущество, действующий обладатель главного европейского трофея, впрочем, не сумел — и довольствовался счетом 2:0. Сюрприз в параллельном матче преподнес мадридский «Атлетико», с тем же счетом на выезде обыгравший «Барселону».

Этот матч ПСЖ и «Ливерпуля» очень напоминал их прошлогоднюю встречу в play-off Лиги чемпионов (тогда команды пересеклись на раунд раньше, в 1/8 финала, и начиналось противостояние тоже в Париже). Рисунок игры был примерно тот же. Хозяева вновь владели мячом больше 70% времени. Моменты вновь возникали только у одних ворот — ворот английской команды. Другим оказался результат.

ПСЖ, тогда не превративший в гол ни один из почти трех десятков ударов, на этот раз открыл счет рано, уже на 11-й минуте. Это была неторопливая атака, и мяч пришел к Дезире Дуэ. Тот решил приложиться по воротам с угла штрафной — не смутило ничего: ни позиция, ни то, что оказать сопротивление готовы были четыре футболиста «Ливерпуля». Наградой за смелость стал рикошет от одного из встречавших Дуэ оппонентов. Зацепив пятку Райана Гравенберха, мяч полетел по неожиданной траектории: взмыл в воздух и приземлился за спиной вратаря Георгия Мамардашвили.

А «Ливерпуль», год назад вопреки логике победивший, на этот раз ничего не смогло спасти. Он выглядел безнадежно. Его футболисты не сподобились хотя бы на один удар в створ — и повод отметить вратаря ПСЖ Матвея Сафонова был, пожалуй, единственный — россиянин разок уверенно снял кулаком навес в совершенно рядовой ситуации.

По содержанию игры для английского клуба это было унизительное поражение. Но не по счету.

Да, Хвича Кварацхелия, оторвавшись от опекуна и обыграв вратаря, увеличил преимущество парижан в середине второго тайма. Но дальше в завершении не клеилось. Усман Дембеле из превосходных точек мазал дважды. А Нуну Мендеш, очутившись в одиночестве перед воротами, растерялся, позволил себе лишнее касание и возможность упустил.

В итоге — 2:0 в пользу ПСЖ. Победив на Parc des Princes, команда Луиса Энрике сделала большой шаг в направлении полуфинала. В то, что «Ливерпуль», выигравший только два из восьми весенних матчей, через неделю исправит ситуацию, верится слабо.

Тем временем на Camp Nou шла пятая в нынешнем сезоне очная встреча «Барселоны» и мадридского «Атлетико». Ее исход оказался неожиданным. Каталонцы, котировавшиеся выше и в среду игравшие выразительнее, уступили.

Многое решил один эпизод в конце первой половины матча — эпизод, в котором Пау Кубарси сбил выбегавшего один на один Джулиано Симеоне.

Судья Иштван Ковач поначалу молодого воспитанника «Барселоны» простил, показав лишь желтую карточку, но вскоре рефери вызвали к монитору видеоассистенты, и решение было изменено. Желтая карточка превратилась в красную. А равный счет тут же превратился для «Барселоны» в дефицит: Хулиан Альварес поразил верхний угол, реализовав штрафной, назначенный за фол удаленного Кубарси.

После перерыва «Барселона» играла здорово. Глядя на атаки команды Ханси Флика, в общем-то, не приходило в голову, что она играет в меньшинстве. Несколько раз опасно палил по воротам Маркус Рашфорд. Уверенно шел в обыгрыш Ламин Ямаль. Левым флангом ярко подключался Жуан Канселу. У Рональда Араухо был шанс после углового. Однако забить каталонцы не смогли, а на 70-й минуте пропустили второй мяч. К подаче Маттео Руджери первым успел Александр Сёрлот.

Так и закончили — 2:0 в пользу «Атлетико». А значит, «Барселона», один из главных фаворитов Лиги чемпионов, внезапно оказалась на грани вылета в четвертьфинале.

Правда, нельзя забывать о том, что из четырех прошлых матчей этих соперников в текущем сезоне три остались за каталонским клубом. Причем в полуфинале Кубка Испании он едва не отыграл отставание в четыре мяча: в первом, выездном, матче был разбит со счетом 0:4; во втором, домашнем, победил — 3:0.

Ответные матчи в этих парах состоятся во вторник, 14 апреля. А в среду завершатся четвертьфиналы «Бавария»—«Реал» (счет после первого матча — 2:1) и «Арсенал»—«Спортинг» (1:0).

Роман Левищев