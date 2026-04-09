В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

Ночью 9 апреля в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Режим тревоги на территории муниципалитета не введен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Андрей Кравченко заявил, что в случае включения сирен жителям необходимо переместиться в укрытия. Необходимо покинуть комнаты с остеклением, безопасными считаются комнаты с капитальными стенами — ванная, туалет, кладовая или коридор.

Опасность по БПЛА также объявлена в Геленджике, о чем заявил глава курорта Алексей Богодистов.

В ночь с 5 на 6 апреля Новороссийск подвергся очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате налета БПЛА пострадали десять человек, повреждения получили более 200 объектов жилой инфраструктуры.

София Моисеенко