«Спартак» сделал ход вратарем

В нижней сетке play-off FONBET Кубка России по футболу определился второй финалист. «Зенит», сыграв вничью 0:0 со «Спартаком» в основное время, уступил по пенальти — 6:7. Главным героем матча стал запасной вратарь красно-белых Илья Помазун, который вышел специально на серию 11-метровых ударов и совершил два сейва. Таким образом, в финале «Пути регионов» встретятся «Спартак» и ЦСКА, который накануне разгромил «Крылья Советов» — 5:2.

После недавнего поражения от «Зенита» в чемпионате «Спартак» снова приехал в Санкт-Петербург, где вообще-то не побеждал с 2012 года. В мартовском матче при довольно неплохой игре красно-белые уступили 0:2, пропустив оба гола с пенальти. Причем на результат тогда повлиял арбитр Сергей Карасев, который ошибочно, что подтвердила Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС), не удалил с поля нападающего петербуржцев Александра Соболева. Учитывая, что инцидент произошел на 65-й минуте при счете 1:0, неизвестно еще, чем бы в той встрече все закончилось.

Теперь принципиальные соперники пересеклись на втором этапе полуфинала «Пути регионов» Кубка России, куда «Спартак» опустился из верхней сетки play-off, проиграв по сумме двух матчей московскому «Динамо» (3:5). «Зенит» уже прошел в нижней сетке турнира «Балтику» (1:0) и махачкалинское «Динамо» (1:0). Правда, единственный гол в ворота дагестанского клуба петербуржцы забили с пенальти, который рефери Павел Кукуян, по мнению ЭСК РФС, не имел права назначать. Действительно в эпизоде с падением Даниила Кондакова в чужой штрафной площади очень трудно было обнаружить нарушение правил.

Неслучайно спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао перед кубковым противостоянием с «Зенитом» даже выразил озабоченность качеством судейства и публично обратился к арбитрам с просьбой уважительно относиться к его команде. И прежде всего это обращение, видимо, адресовалось Артему Чистякову, который обслуживал нынешнее «дерби двух столиц».

Любопытно, что главный тренер красно-белых Хуан Карседо вновь использовал против петербуржцев тактическую схему без номинальных нападающих, которая в первом матче дала москвичам определенное преимущество в середине поля, но все-таки не принесла результат.

Кроме того, испанский специалист произвел лишь одну перестановку в стартовом составе после воскресного дерби с «Локомотивом», выпустив Маркиньоса вместо Ливая Гарсии. А между тем оно отняло у его подопечных много сил. «Зенит» прибег к ротации и даже оставил на скамейке запасных регулярно забивавшего в последнее время Соболева. Но у команды Сергея Семака впереди суперматч с «Краснодаром» в чемпионской гонке.

В центре нападения у «Спартака» действовал плеймейкер Эсекьель Барко, который, впрочем, скорее исполнял привычные обязанности. Периодически на эту позицию выдвигался более атлетичный Жедсон Фернандеш, однако давления на оборону «Зенита» гости практически не оказывали. Петербуржцы тоже атаковали непродуктивно, несмотря на наличие Джона Дурана. Опасный момент в середине первого тайма они создали после углового, когда Вендел закрутил мяч из-за штрафной за шиворот голкиперу Александру Максименко, который с трудом отвел угрозу.

У «Спартака» со знаком минус опять отличился Пабло Солари.

В чемпионате он привез пенальти, дернув за футболку Дугласа Сантоса, а сейчас получил невынужденную желтую карточку за грубый фол против Вендела и еще неправильно отреагировал на предупреждение. Наилю Умярову даже пришлось, что называется, напихать одноклубнику, чтобы он не провоцировал судью. Вообще фолов было много, а тем же москвичам все-таки не хватало свежести после тяжелого и эмоционального дерби с «Локомотивом».

В конце первого тайма «Зенит» подвел Луис Энрике. Бразилец зачем-то ударил Барко по лицу в пределах штрафной, и Чистяков после сигнала от VAR согласился с тем, что это пенальти. Вот только штатный пенальтист красно-белых Барко перехитрил сам себя. Аргентинец покатил прямо по центру ворот, хотя вратарь хозяев Евгений Латышонок не поддался на попытки раскачать его. В итоге он настолько легко забрал мяч, что язык не повернется назвать это сейвом. Так «Спартак» упустил отличную возможность уйти на перерыв, ведя в счете.

На второй тайм гости вышли без Солари, которого Карседо заменил, пока он чего-нибудь не натворил. Игорь Дмитриев расположился слева, а Маркиньос переместился на правый фланг. Тем временем Барко попытался реабилитироваться с игры, но из выгодного положения опять пробил в Латышонка. Казалось, «Спартаку» нужен был нападающий, что лишний раз подтвердил эпизод, когда Маркиньос не сумел продавить, находясь спиной к воротам, центрального защитника Нуралы Алипа. А «Зениту» нужен был Соболев, потому что Дуран в очередной раз не произвел никакого впечатления. И на 61-й минуте бывший форвард красно-белых появился в паре с Максимом Глушенковым.

С выходом Кристофера Мартинса именно он стал выполнять функции центрального нападающего у москвичей, а Гарсия и Манфред Угальде по-прежнему ждали своего шанса на лавке. Карседо строго придерживался первоначального плана, хотя и люксембуржец не обострил игру. Зато Маркиньос ближе к концовке неожиданно убежал один на один с вратарем, но и ему не удалось нанести хороший завершающий удар, и Латышонок снова отделался легким испугом. У хозяев добавил остроты Глушенков, тем не менее каких-то реальных моментов у них не было. А когда на 84-й минуте он представился Кондакову, 18-летний полузащитник немного растерялся и проиграл дуэль Максименко. Потом еще чуть-чуть начудил центрбек гостей Кристофер Ву, пропустивший мяч на Андрея Мостового, который простил камерунца и пальнул куда-то на трибуны.

На последних минутах Карседо наконец-то поднял со скамейки Угальде, а главное — поменял Максименко на запасного вратаря Илью Помазуна уже с прицелом на послематчевые пенальти.

Петербуржцы, правда, перед окончанием игрового времени попробовали все решить на угловом, но москвичи отбились. Победителя все же пришлось определять в серии 11-метровых. При счете 2:2 у красно-белых сработала ставка на Помазуна, который разгадал намерения Мостового. Однако затем и Латышонок парировал удар Угальде. Основная сессия пенальти завершилась вничью 4:4, а в дополнительной промах допустил Кондаков. Помазун потащил, и Ву заколотил решающий мяч в сетку.

«Спартак» победил 7:6 и пробился в финал «Пути регионов», где поспорит за путевку в суперфинал Кубка России с ЦСКА. Карседо выдержал второе испытание «Зенитом», и конечно, его ход с Помазуном сыграл ключевую роль.

Александр Ильин