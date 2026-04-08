Три аэропорта России приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Служба уточнила, что прием и выпуск самолетов приостановлены в аэропортах Краснодара и Геленджика. Там добавили, что аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00 мск, Геленджика — с 8:30 до 20:00 мск.

Минобороны России заявляло, что с 15:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 16 беспилотников над Белгородской и Ростовской областями, Крымом и акваторией Азовского моря. Угроза атаки БПЛА продолжает действовать в том числе в Ставропольском крае, Адыгее и Пензенской области.