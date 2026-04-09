Супермен без спецэффектов

Андрей Плахов о лицах и масках Жана-Поля Бельмондо

Сегодня, 9 апреля, день рождения Жана-Поля Бельмондо. Легендарного французского артиста, покинувшего этот мир пять лет назад, вспоминает Андрей Плахов.

Андрей Плахов

Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Когда Франсуа Трюффо пригласил Катрин Денёв сыграть брачную авантюристку в фильме «Сирена с “Миссисипи”», он написал ей в письме, что видит ее партнером только одного артиста — «Жана-Поля, столь же энергичного, сколь и хрупкого, как стендалевский герой». Съемки проходили на африканском острове Реюньон. Отношения двух звезд не сложились: Трюффо был по уши влюблен в Денёв, а Бельмондо вызвал в Африку свою подругу, «швейцарскую тигрицу» Урсулу Андресс, и каждый вечер после съемок запирался с ней в номере, демонстративно пресекая неформальные контакты с киногруппой.

Шел 1968 год, Бельмондо исполнилось 35 лет. Вероятно, это последняя роль артиста, в которой чувствуются юношеская хрупкость и ранимость — то, что сделало его героем ранних фильмов Жан-Люка Годара и культовой фигурой новой волны. Эту позицию не мог занять его конкурент Ален Делон: он был слишком красив, полон картинной меланхолии. А время молодежного бунта требовало другого типажа и нашло его в лице Бельмондо, пытавшегося делать карьеру сначала боксера, потом — театрального актера.

Его появление на экране стало вызовом канонам: «череп обезьяны», «перебитый нос» — вот характерные комплименты той поры в адрес нового исполнителя.

К тому же ему ставили в вину аморализм, точнее, имморализм его героя, обаятельного и безрассудного наглеца и вора Мишеля Пуакара из фильма «На последнем дыхании».

Но прошло время, актер, начинавший в авангардных лентах Годара, отдал свой талант жанровому и развлекательному кино, и вот уже он стал восприниматься широкой публикой чуть ли не как идеал мужской красоты в сочетании с надежностью, силой, ловкостью — полным набором бойцовских героических качеств.

Маскулинная ролевая модель дофеминистской эпохи.

Начиная с фильма «Борсалино» (1970), где он выступил в дружественном дуэте с Делоном, Бельмондо воплощает концепцию супермена с нежной душой. Гангстер и полицейский, соблазнитель и хулиган, анархист и мачо, неприкаянный изгой и поборник справедливости в простонародном варианте — это все он, человек по прозвищу Бебель. Жан-Поль Бельмондо, любимый герой Франции и французского народа.

Пришло время — он покорил и российских зрителей, никогда не видевших его ранние, «хрупкие» работы и узнавших Бельмондо, когда он уже заматерел и, что греха таить, немного забронзовел от славы. Я оказался в кинематографической компании, приглашенной на обед в честь его приезда в Москву. Пройти два шага по Тверской до ресторана «Арагви» оказалось нелегкой задачей: люди буквально столбенели при виде кумира, а самые смелые бросались прямо на него в надежде получить автограф.

Не помню даже, были ли охранники, мне кажется, он в них не нуждался. Чувствовалось, что популярность ему льстит, но при этом никакой заносчивости.

Был в высшей степени галантен и с официантами, и со случайными соседями за столом. Говорил немного, но каждое слово звучало весомо и значительно даже в ни к чему не обязывающем светском общении. До сих пор жалею, что не решился спросить у него какие-то важные вещи, посчитав дурным тоном отвлекать человека от выпивки и еды.

Прошло много лет. Жан-Поль перенес инсульт, но не думал сдаваться. Уже после этого успел жениться, стать отцом, развестись, найти новую подругу. И наконец, 75-летним, вернулся в кино. «Человек и его собака» (2008) — французский ремейк фильма 1952 года «Умберто Д.», шедевра неореализма о пенсионере, которого выкидывали на улицу вместе с его псом. Когда актер-режиссер Франсис Юстер задумал переделать итальянскую классику, он поставил условие: героя будет играть Бельмондо или никто.

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо

Фото: Vladimir Benko / TASR / AP

Жан-Поль Бельмондо

Фото: Vladimir Benko / TASR / AP

Его герой Шарль идет по стопам самого артиста: он все еще нравится женщинам и не теряет силы духа в самых патовых ситуациях. Но обстоятельства сильнее: Шарль попадает в больницу, теряет жилье, во время этих передряг теряется его любимая собака. Найдя ее, старик уже знает, что возвращаться им некуда, и двое скитальцев продолжают свой скорбный путь вплоть до кажущегося финальным кадра: человек, держа на руках собаку, замирает на железнодорожных рельсах перед надвигающимся составом. Но нет, это еще не конец, и двое неразлучных друзей увидят свет в конце тоннеля.

На протяжении всей своей карьеры Бельмондо славился тем, что сам выполнял самые сложные трюки и отвергал услуги дублеров.

По словам врачей реабилитационной клиники, он проявил чудеса, заново учась ходить, говорить, самостоятельно есть, писать левой рукой (правая была парализована). Но хотя в дни парижской премьеры фильма на обложке «Пари-матч» можно было увидеть загорелого, улыбающегося Бельмондо в яркой майке и с несколькими золотыми цепочками, в фильме он несколько другой. Актер ходит с костылем, изъясняется короткими фразами, а его правая рука висит плетью. «Это я,— прокомментировал Бельмондо,— без каких-то спецэффектов».

Поначалу на актера в этой роли смотришь с горечью и досадой: ну зачем в таком непотребном виде вылезать на экран?

Но очень скоро обаяние Бельмондо берет свое, глаза загораются прежним огнем, улыбка становится неотразимой, ну а к перебитому носу, придававшему его лицу что-то собачье, мы привыкли еще со времен фильмов Годара. До последнего дня он был похож на старого пса, побитого, но все еще задорного, по-прежнему преданного жизни и кинематографу.

Фотогалерея

Яркие кадры из жизни Бельмондо

«Для меня доводы сердца важнее доводов разума»&lt;br> На вручении премии «Сезар», 2017 год

«Для меня доводы сердца важнее доводов разума»
На вручении премии «Сезар», 2017 год

Фото: Thibault Camus / AP

Слева направо: актеры Жан-Пьер Мариэль, Франсуаза Фабьен, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Вернье, Пьер Ате на экзаменах в Парижской консерватории, 1954 год. Бельмондо трижды проваливался на вступительных экзаменах в это учебное заведение

Слева направо: актеры Жан-Пьер Мариэль, Франсуаза Фабьен, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Вернье, Пьер Ате на экзаменах в Парижской консерватории, 1954 год. Бельмондо трижды проваливался на вступительных экзаменах в это учебное заведение

Фото: Roger Viollet / Getty Images / Roger Viollet / Getty Images

«Я остановился, когда лицо, которое я увидел в зеркале, начало меняться»
До кино Бельмондо профессионально занимался боксом и ушел из спорта непобежденным. С 1949 по 1950 год он одержал три победы нокаутом в первом раунде

«Я остановился, когда лицо, которое я увидел в зеркале, начало меняться»
До кино Бельмондо профессионально занимался боксом и ушел из спорта непобежденным. С 1949 по 1950 год он одержал три победы нокаутом в первом раунде

Фото: QUINIO / Gamma-Rapho / Getty Images

В роли Д&#39;Артаньяна на съемках телефильма «Три мушкетера» (1959). Это была одна из первых главных ролей актера

В роли Д'Артаньяна на съемках телефильма «Три мушкетера» (1959). Это была одна из первых главных ролей актера

Фото: Philippe Bataillon\INA / Getty Images

С актрисой Софи Лорен в фильма «Чочара» (1960) режиссера Витторио Де Сики. Картина выиграла ряд пресижных кинопремий, а Софи Лорен была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль, став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке

С актрисой Софи Лорен в фильма «Чочара» (1960) режиссера Витторио Де Сики. Картина выиграла ряд пресижных кинопремий, а Софи Лорен была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль, став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке

Фото: Compagnia Cinematografica Champion

С актрисой Клаудией Кардинале на вечеринке в Риме, посвященной выходу их совместного франко-итальянского фильма «Бездорожье» (1961)

С актрисой Клаудией Кардинале на вечеринке в Риме, посвященной выходу их совместного франко-итальянского фильма «Бездорожье» (1961)

Фото: Mario Torrisi / AP

На съемках фильма «Безумный Пьеро» (1965) режиссера Жан-Люка Годара. Картина считается признанным шедевром французской «новой волны»

На съемках фильма «Безумный Пьеро» (1965) режиссера Жан-Люка Годара. Картина считается признанным шедевром французской «новой волны»

Фото: Societe Nouvelle de Cinematographie

С актрисами Урсулой Андресс (слева) и Катрин Денев во время отъезда на остров Реюньон в Индийском океане, где они будут сниматься в фильме Франсуа Трюффо «Сирена с &quot;Миссисипи&quot;» (1969)

С актрисами Урсулой Андресс (слева) и Катрин Денев во время отъезда на остров Реюньон в Индийском океане, где они будут сниматься в фильме Франсуа Трюффо «Сирена с "Миссисипи"» (1969)

Фото: AP

С актрисой Мари Дюбуа в хитовой криминальной комедии «Вор» (1967)

С актрисой Мари Дюбуа в хитовой криминальной комедии «Вор» (1967)

Фото: Nouvelles Editions de Films

С актером Аленом Делоном в фильме «Борсалино» (1970). На съемках между ними возник конфликт из-за того, чье имя писать первым на постерах. Несколько лет после этого актеры не разговаривали

С актером Аленом Делоном в фильме «Борсалино» (1970). На съемках между ними возник конфликт из-за того, чье имя писать первым на постерах. Несколько лет после этого актеры не разговаривали

Фото: AP / File

С актером Жаном Рошфором в фильме «Наследник» (1973)

С актером Жаном Рошфором в фильме «Наследник» (1973)

Фото: Cinetel

С актрисой Лаурой Антонелли на премьере фильма «Ставиский» (1974)

С актрисой Лаурой Антонелли на премьере фильма «Ставиский» (1974)

Фото: Levy / AP

На съемках фильма «Ставиский» (1974)

На съемках фильма «Ставиский» (1974)

Фото: Cerito Films / Les Films d'Ariane

На съемках фильма «Страх над городом» (1975)

На съемках фильма «Страх над городом» (1975)

Фото: Columbia Pictures / Getty Images

На праздновании своего 20-летия в кинематографе в Елисейском дворце в Париже, 1977 год

На праздновании своего 20-летия в кинематографе в Елисейском дворце в Париже, 1977 год

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Со своими родителями Полем Бельмондо и Сарой Мадлен Рейно-Ричард на награждении орденом Почетного легиона, 1980 год

Со своими родителями Полем Бельмондо и Сарой Мадлен Рейно-Ричард на награждении орденом Почетного легиона, 1980 год

Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images

Кадр из фильма «Профессионал» (1981). Картина стала одним из самых крупных коммерческих успехов в карьере Бельмондо

Кадр из фильма «Профессионал» (1981). Картина стала одним из самых крупных коммерческих успехов в карьере Бельмондо

Фото: Cerito Films

В 1984 году Жан Поль Бельмондо посетил французских солдат в Западном Берлине и примерял головной убор легионера. Сам актер отслужил три года в армии

В 1984 году Жан Поль Бельмондо посетил французских солдат в Западном Берлине и примерял головной убор легионера. Сам актер отслужил три года в армии

Фото: Elke Bruhn-Hoffmann / AP

В 1987 году в театре «Мариньи» Бельмондо с большим успехом сыграл главную роль в пьесе Александра Дюма «Кин» (на фото) в постановке французского артиста и режиссера Робера Оссейна. В 1990 году их творческий дуэт был продолжен в спектакле «Сирано де Бержерак». Последним спектаклем с участием актера стал в 1998 году «Фредерик, или Бульвар преступления»

В 1987 году в театре «Мариньи» Бельмондо с большим успехом сыграл главную роль в пьесе Александра Дюма «Кин» (на фото) в постановке французского артиста и режиссера Робера Оссейна. В 1990 году их творческий дуэт был продолжен в спектакле «Сирано де Бержерак». Последним спектаклем с участием актера стал в 1998 году «Фредерик, или Бульвар преступления»

Фото: Laurent Rebours / AP

В 2001 году актер пережил инсульт, после которого прошел длительную реабилитацию. В 2008 году он вернулся к работе и сыграл свою последнюю роль в фильме «Человек и его собака» — ремейке классической картины Витторио Де Сики. Актер скончался 6 сентября 2021 года на 89 году жизни

В 2001 году актер пережил инсульт, после которого прошел длительную реабилитацию. В 2008 году он вернулся к работе и сыграл свою последнюю роль в фильме «Человек и его собака» — ремейке классической картины Витторио Де Сики. Актер скончался 6 сентября 2021 года на 89 году жизни

Фото: AP

«Для меня доводы сердца важнее доводов разума»
На вручении премии «Сезар», 2017 год

Фото: Thibault Camus / AP

Слева направо: актеры Жан-Пьер Мариэль, Франсуаза Фабьен, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Вернье, Пьер Ате на экзаменах в Парижской консерватории, 1954 год. Бельмондо трижды проваливался на вступительных экзаменах в это учебное заведение

Фото: Roger Viollet / Getty Images / Roger Viollet / Getty Images

«Я остановился, когда лицо, которое я увидел в зеркале, начало меняться»
До кино Бельмондо профессионально занимался боксом и ушел из спорта непобежденным. С 1949 по 1950 год он одержал три победы нокаутом в первом раунде

Фото: QUINIO / Gamma-Rapho / Getty Images

В роли Д'Артаньяна на съемках телефильма «Три мушкетера» (1959). Это была одна из первых главных ролей актера

Фото: Philippe Bataillon\INA / Getty Images

С актрисой Софи Лорен в фильма «Чочара» (1960) режиссера Витторио Де Сики. Картина выиграла ряд пресижных кинопремий, а Софи Лорен была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль, став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке

Фото: Compagnia Cinematografica Champion

С актрисой Клаудией Кардинале на вечеринке в Риме, посвященной выходу их совместного франко-итальянского фильма «Бездорожье» (1961)

Фото: Mario Torrisi / AP

На съемках фильма «Безумный Пьеро» (1965) режиссера Жан-Люка Годара. Картина считается признанным шедевром французской «новой волны»

Фото: Societe Nouvelle de Cinematographie

С актрисами Урсулой Андресс (слева) и Катрин Денев во время отъезда на остров Реюньон в Индийском океане, где они будут сниматься в фильме Франсуа Трюффо «Сирена с "Миссисипи"» (1969)

Фото: AP

С актрисой Мари Дюбуа в хитовой криминальной комедии «Вор» (1967)

Фото: Nouvelles Editions de Films

С актером Аленом Делоном в фильме «Борсалино» (1970). На съемках между ними возник конфликт из-за того, чье имя писать первым на постерах. Несколько лет после этого актеры не разговаривали

Фото: AP / File

С актером Жаном Рошфором в фильме «Наследник» (1973)

Фото: Cinetel

С актрисой Лаурой Антонелли на премьере фильма «Ставиский» (1974)

Фото: Levy / AP

На съемках фильма «Ставиский» (1974)

Фото: Cerito Films / Les Films d'Ariane

На съемках фильма «Страх над городом» (1975)

Фото: Columbia Pictures / Getty Images

На праздновании своего 20-летия в кинематографе в Елисейском дворце в Париже, 1977 год

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Со своими родителями Полем Бельмондо и Сарой Мадлен Рейно-Ричард на награждении орденом Почетного легиона, 1980 год

Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images

Кадр из фильма «Профессионал» (1981). Картина стала одним из самых крупных коммерческих успехов в карьере Бельмондо

Фото: Cerito Films

В 1984 году Жан Поль Бельмондо посетил французских солдат в Западном Берлине и примерял головной убор легионера. Сам актер отслужил три года в армии

Фото: Elke Bruhn-Hoffmann / AP

В 1987 году в театре «Мариньи» Бельмондо с большим успехом сыграл главную роль в пьесе Александра Дюма «Кин» (на фото) в постановке французского артиста и режиссера Робера Оссейна. В 1990 году их творческий дуэт был продолжен в спектакле «Сирано де Бержерак». Последним спектаклем с участием актера стал в 1998 году «Фредерик, или Бульвар преступления»

Фото: Laurent Rebours / AP

В 2001 году актер пережил инсульт, после которого прошел длительную реабилитацию. В 2008 году он вернулся к работе и сыграл свою последнюю роль в фильме «Человек и его собака» — ремейке классической картины Витторио Де Сики. Актер скончался 6 сентября 2021 года на 89 году жизни

Фото: AP

