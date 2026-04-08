Наставник «Локомотива» оценил стартовый матч четвертьфинала

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли отметил великолепную игру своих подопечных в первом периоде стартового матча четвертьфинальной серии против «Салавата Юлаева» и признал потерю темпа во втором периоде. Оценку матчу Хартли дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли и Даниил Исаев

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл уфимский клуб с минимальным преимуществом. Хартли отметил важность победы, одержанной на старте серии. Единственную шайбу в матче забросил в ворота соперника Максим Шалунов во втором периоде.

«Первый период мы провели великолепно. Мы действовали жестко, были физически сильными. Во втором периоде мы получили раннее удаление, отлично сыграли в меньшинстве. Но после этого мы потеряли тот темп, который был у нас в первом периоде. Нам было тяжело. Думаю, во втором периоде мы могли бы сыграть намного лучше»,— прокомментировал наставник.

Он добавил, что еще одной проблемой второго периода стал плохой контроль шайбы. «Мне кажется, у нас было слишком много потерь в своей зоне, а именно там и тратится энергия. Энергию нужно вкладывать в атаку. В обороне же — редко. Против такой команды, известной качеством своей атаки, нельзя отдавать шайбу. Мы внесем некоторые корректировки, и второй период пройдет лучше»,— сказал Хартли.

По мнению Боба Хартли, в третьем периоде его подопечные играли «очень умно». Ярославцы выстояли в меньшинстве в концовке матча и не дали «Салавату» сравнять. Отдельно главный тренер «Локомотива» отметил игру вратаря Даниила Исаева, который во второй раз по ходу текущего плей-офф не пропустил.

В ходе подготовки к серии Боб Хартли и хоккеисты «Локомотива» отмечали скорость «Салавата Юлаева». После первого матча серии наставник ярославской команды констатировал, что остановить скорость уфимцев нельзя, но ее можно сдержать.

«Я считаю, что мы хорошо поработали. Мы держали их на периметре, не давали им возможности атаковать из центра. В обороне мы действовали довольно хорошо»,— пояснил главный тренер.

Наставник «Локомотива» уверен, что чем дольше будет продолжаться серия, тем сложнее будет найти слабые места у соперника. «Все дело в адаптации»,— добавил Хартли.

Следующий матч серии состоится 10 апреля в Ярославле.

Алла Чижова