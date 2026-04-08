«Локомотив» всухую выиграл первый матч серии против «Салавата Юлаева»

Ярославский ХК «Локомотив» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» с минимальным преимуществом.

Счет был открыт хозяевами: на 38-й минуте забил Максим Шалунов. На последних минутах матча «Салават» активно атаковал в большинстве, но так и не забил. Игра завершилась со счетом 1:0.

Следующий матч серии пройдет 10 апреля в Ярославле. Серия продлится до четырех побед у одной команды.

Алла Чижова