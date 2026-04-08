«Локомотив» повел в серии play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» одержал сухую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в стартовом матче второго раунда play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы стал Максим Шалунов, отличившийся на 38-й минуте. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков. Он в девятый раз за карьеру отыграл «на ноль» в матче play-off.

В первом раунде play-off «Локомотив» победил московский «Спартак» (счет в серии до четырех побед — 4:1). «Салават Юлаев» одолел екатеринбургский «Автомобилист» — 4:2.

Второй матч серии пройдет 10 апреля в Ярославле.

Таисия Орлова