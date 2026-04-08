Трамп обсудит с Рютте выход США из НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен поднять вопрос о выходе страны из НАТО на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Овальном кабинете. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, добавив, что президент рассчитывает на «очень откровенный и честный разговор».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Генсек НАТО Марк Рютте (слева) и президент США Дональд Трамп

«Весьма печально, что НАТО отвернулось от американского народа за последние шесть недель, тогда как именно американцы финансировали их оборону»,—следует из заявления господина Трампа, зачитанного госпожой Левитт на брифинге (цитата по CNN).

Резкие оценки прозвучали после отказа союзников поддержать США в конфликте с Ираном. Дональд Трамп ранее допускал возможность выхода из альянса и подчеркивал, что рассматривает такой шаг «абсолютно без сомнений».

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что администрация пересматривает подход к сотрудничеству в альянсе, включая вопросы поддержки союзниками Украины.

