Общественники попросили Мишустина не допустить продажу алкоголя в интернете

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой блокировать инициативы по легализации онлайн-продаж алкоголя, включая планируемый эксперимент с российским вином. Организация призвала усилить ответственность маркетплейсов и внедрить жесткие меры против теневой продажи спиртного в интернете.

Письмо было отправлено 6 апреля, копия есть у «Ъ». Главными рисками общественники называют радикальное повышение доступности спиртного для молодежи и размывание его статуса как продукции, требующей ограничений, что, по их словам. противоречит долгосрочной концепции Минздрава по снижению потребления этанола. В правительстве уже получили обращение и направили его на проработку в Минфин и Росалкогольтабакконтроль, сообщили «Ъ» в аппарате правительства.

Сейчас дистанционная торговля спиртным в РФ запрещена, однако объем нелегального онлайн-оборота в 2025 году достиг 100 млрд руб., подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Сторонники легализации из АКИТ и винодельческих компаний полагают, что интернет-продажи не стимулируют рост потребления и жизненно важен для малых хозяйств, которым сложно попасть в федеральный ритейл. В то же время представители розничной торговли предупреждают о сложности контроля: в отличие от магазинов с камерами и кассами, передача товара курьером фактически скрыта от регулятора.

