Спиртное не пускают в интернет

Потребительская ассоциация пытается убедить федеральное правительство отказаться от проведения в России эксперимента по онлайн-продаже алкоголя. Даже в тестовом режиме мера приведет к росту доступности и потребления спиртного. Нелегальный объем его дистанционной продажи сейчас достигает 100 млрд руб. в год.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не поддерживать нормативно-правовые акты, легализующие в России дистанционную розничную продажу алкоголя и соответствующие эксперименты, говорится в письме организации от 6 апреля 2026 года (копия есть у “Ъ”). Общественники призывают разработать и внедрить жесткие механизмы пресечения теневой онлайн-продажи алкоголя и существенно усилить ответственность площадок. В аппарате правительства заявили “Ъ”, что обращение ОПИ направлено в Минфин и Росалкогольтабакконтроль (РАТК), где подтвердили получение обращения. Рассмотреть его планируется в установленные сроки, уточнили в Минфине.

Сейчас дистанционная продажа алкоголя в России полностью запрещена, но ее легализация обсуждается уже несколько лет. Пока разрешить продавать алкоголь онлайн предполагается в качестве эксперимента для отдельных позиций. В этом году планировалось начать с российского вина. Конкретные сроки старта продаж пока не обозначались.

В ОПИ опасаются, что легализация онлайн-продаж алкоголя даже в рамках эксперимента приведет к радикальному повышению его физической доступности для широких слоев населения, в том числе несовершеннолетних.

Это идет вразрез с концепцией сокращения потребления спиртного, отмечают там. Ограничение физической доступности алкоголя и плотности торговых точек по его реализации — одна из наиболее эффективных мер по снижению потребления, заявлял в марте этого года в эфире радио РБК глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.

Согласно Минздраву, в 2025 году потребление этанола в России составило 8,06 л на человека в год. За 16 лет значение сократилось в 1,7 раза. Но в ОПИ считают, что в интерфейсе маркетплейсов алкоголь смешается с ассортиментом товаров повседневного спроса и перестанет восприниматься как продукция, требующая ограниченного потребления. Опасение вызывает и несовершенство механизмов контроля: сейчас более 80% попыток несовершеннолетних купить онлайн, например, энергетики в интернете заканчиваются успехом.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов обращает внимание, что онлайн-продажи алкоголя разрешены во многих странах мира и пока нигде не приводили к росту потребления.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что онлайн-покупка в случае со спиртным не может быть импульсной: потребитель вынужден ждать доставку и не может «спуститься за бутылкой».

В 2025 году объем нелегальных онлайн-продаж спиртного достиг 100 млрд руб., подсчитали в АКИТ. Это связано в том числе с тем, что 79% россиян не знают о существовании запрета на дистанционные продажи. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов в то же время отмечает, что онлайн-торговля не позволяет соблюсти требования к прослеживаемости оборота, хранения и времени реализации алкоголя. «В отличие от публичного магазина, где есть кассир, касса, камера, чек и проводятся выездные контрольные закупки, процесс передачи товара на пороге квартиры скрыт от регулятора, а контролировать курьера будет сложно»,— поясняет он.

Из-за падения спроса совокупный выпуск спиртного в России, по данным РАТК, в январе—марте 2026 года сократился на 4,9% год к году, до 224,4 млн декалитров (дал). Выпуск тихого вина снизился на 12,1%, до 7,3 млн дал, игристого — на 14,3%, до 3,2 млн дал. Впрочем, руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что в Великобритании, где онлайн-продажа вина легальна, через канал реализуется только 7%. В 70 тыс. населенных пунктах России, по словам эксперта, сейчас в принципе нет лицензированных точек продажи алкоголя. Для их жителей такой способ продаж может быть удобным.

В «Фанагории» считают онлайн-продажи дополнительным каналом продвижения. Это важно для ассортимента, который не представлен на полках федеральных ритейлеров. Господин Ставцев добавляет, что половина российских виноделов — небольшие и семейные хозяйства, которым сложно масштабировать поставки в розницу.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров