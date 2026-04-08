Экспорт нефти из Балтики упал до минимума с 2025 года

В первой неделе апреля морской экспорт российской нефти через порты Балтики упал до годового минимума, сократившись на 33,2%, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Основной причиной спада стали аварийные остановки портовой инфраструктуры, которые участились в конце месяца — порт Усть-Луга получил повреждения при атаке БПЛА, в Приморске загорелись емкости с нефтепродуктами, 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе Приморска.

В Новороссийске повреждение двух причалов привело к снижению поставок на 17,5%. Общие морские отгрузки из России сократились на 4,1%, а рост показателей продемонстрировал только порт Козьмино на Дальнем Востоке, где отгрузки увеличились на 60%, до 114 тыс. тонн в сутки. По сравнению с мартовским уровнем отгрузки упали на 17%.

Сокращение экспорта нефти позволило сдержать ставки фрахта для Aframax на большинстве направлений, отмечают в ЦЦИ. Однако на направлении из Балтики в Индию цены все равно выросли на 2–5%, до $23–23,9 за баррель, в зависимости от порта назначения. До этого ставки фрахта на перевозку российской нефти из западных и южных портов обновляли рекорды четыре недели подряд.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян полагает, что разблокировка судоходства в Ормузском проливе может снизить стоимость логистики, однако, по словам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, заявлений о восстановлении транзита через морской коридор недостаточно. Нужно, чтобы чтобы страховые компании поверили в достигнутое перемирие, считает аналитик.

