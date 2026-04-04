В Ульяновской области возбудят уголовное дело о необеспечении медизделиями детей-инвалидов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело по факту необеспечения детей-инвалидов необходимыми медизделиями. Об этом в пятницу поздно вечером сообщил Информационный центр СКР.

Как сообщает ИЦ СКР, в эфире федерального телеканала сообщалось о нарушении прав несовершеннолетних инвалидов из Ульяновской области на качественное медицинское обеспечение, «с августа прошлого года двум подросткам, страдающим сахарным диабетом, не предоставляются инфузионные наборы к инсулиновым помпам».

Ведомство отмечает, что в региональном СУ СКР по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, организована процессуальная проверка. Кроме того, ранее в региональном следственном управлении расследовалось уголовное дело по факту необеспечения граждан лекарственными препаратами и медизделиями, которое было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 31 марта Ленинский районный суд Ульяновска приступил к рассмотрению уголовного дела 51-летней экс-чиновницы регионального минздрава Ольги Чемидроновой, обвиняемой в халатности при закупке лекарств (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до одного года исправительных работ либо арест до трех месяцев). Следствием установлено, что обвиняемая в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года «не предприняла надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий», в связи с чем запасы по 11 наименованиям, включенным в перечень жизненно важных препаратов и медицинских изделий не были сформированы. В результате трое несовершеннолетних граждан, страдающих сахарным диабетом, и 21 сердечно-сосудистый больной не получили своевременно медицинские препараты и медицинские изделия по уже выписанным рецептам на льготные лекарства.

Проблемы в Ульяновской области по обеспечению льготников лекарственными препаратами и медизделиями возникают неоднократно. Так, в августе 2025 года также было возбуждено уголовное дело о халатности чиновников регионального минздрава (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которые не обеспечили закупку и выдачу средств непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп детям, страдающим диабетом».

Александр Бастрыкин поручил Сергею Михайлову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел с учетом всех озвученных в эфире доводов, а также о результатах судебного рассмотрения уголовного дела по факту необеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Сергей Титов, Ульяновск