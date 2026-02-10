Мощностям помогут солнцем и ветром

Правительство стремится как можно скорее развернуть на Дальнем Востоке дополнительные 1,6 ГВт зеленой генерации и, по данным “Ъ”, около 370 МВт систем накопления энергии (СНЭ). Новые мощности нужны для закрытия прогнозируемого энергодефицита. Обсуждается также дополнительное расширение Артемовской ТЭЦ-2 «РусГидро». Но пока возможность увеличения мощностей на Дальнем Востоке упирается в нехватку газа.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэнерго ожидает проведения в 2026 году конкурсного отбора проектов ВИЭ на Дальнем Востоке мощностью, сопоставимой с результатами прошлогоднего, то есть около 1,6 ГВт, рассказала 10 февраля в Совете федерации замдиректора департамента развития электроэнергетики министерства Ольга Арутюнова.

В 2025 году на Дальнем Востоке был проведен дополнительный отбор ВИЭ-генерации на 1,6 ГВт с вводом в 2026–2028 годах. Но даже с учетом этого энергодефицит в регионе к 2031 году оценивается в 700 МВт. Источники “Ъ” оценивают рост энергопотребления в Объединенной энергосистеме Востока в 2025–2031 годах в 29%.

Помимо этого, правительство прорабатывает возможность строительства 370 МВт СНЭ в Приморском крае, говорят собеседники “Ъ”. По их словам, на совещании у вице-премьера Александра Новака 9 февраля «Россети» заявили о готовности реализовать проект. По заказу холдинга на юге уже строятся 350 МВт СНЭ.

Однако дискуссия вокруг того, проводить ли конкурс на строительство СНЭ с заключением обязательного инвестконтракта либо назначить «Россети» ответственными за стройку, не завершена. Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев отметил, что проекты СНЭ рассматриваются как альтернатива пиковых ТЭС или ГАЭС, строительство которых дороже и дольше. По его мнению, как и для ВИЭ-генерации, для СНЭ важен конкурсный отбор.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что заинтересованы в реализации проекта по установке СНЭ в Приморье.

«Считаем, что с учетом опыта и наработок, а также наличия готовой инфраструктуры наиболее эффективно он может быть реализован именно на объектах компании. Стоимость будет зависеть от емкости СНЭ и сроков реализации»,— добавили там.

Как следует из сообщения правительства, определено, что стоит модернизировать мощности дальневосточных ТЭС. «РусГидро», в частности, считает, что в рамках проектов модернизации можно расширить мощности Комсомольской ТЭЦ-2 до 240 МВт. «У нас Комсомольская ТЭЦ-2, которая на 197 МВт, работает чуть ли не с 1939 года. Поэтому мы говорим: давайте мы реализуем проект в рамках конкурентного отбора проектов модернизации. Будет 240 МВт вместо 197 МВт»,— говорил 10 февраля член правления «РусГидро» Роман Бердников (цитата по ТАСС).

Как утверждают источники “Ъ”, по поручению президента РФ рассматривается также возможность строительства десяти газотурбинных установок по 25 МВт и третьего энергоблока на строящейся Артемовской ТЭЦ-2 «РусГидро» в Приморском крае уже в 2026–2027 годах.

Артемовская ТЭЦ-2 входит в число шести новых инвестпроектов «РусГидро» по модернизации тепловой энергетики Дальнего Востока. Предполагается, что ТЭЦ заместит выбывающие в перспективе мощности Артемовской ТЭЦ, введенной в 1936 году. Новая ТЭЦ будет работать на газе, ее мощность — 440 МВт. На ТЭЦ поставят две газовые турбины ГТЭ-170 «Силовых машин» и паровую турбину Уральского турбинного завода.

В «РусГидро» пояснили “Ъ”, что машины на 25 МВт для Артемовской ТЭЦ-2 могла бы поставить Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха», мощную газовую турбину — «Силовые машины». В компании добавили, что сейчас обсуждается множество проектов, но для их реализации необходимо вносить изменения в генсхему, проводить конкурсы, определять механизмы возврата инвестиций. «При принятии решений необходимо реалистично учитывать сроки проектирования и строительства, изготовления оборудования, наличие газа и газопроводной системы, сроки технологического присоединения объекта генерации к энергосистеме»,— подчеркнули в «РусГидро».

В «Ростехе» “Ъ” сообщили, что «ОДК Инжиниринг» готова обеспечить поставку газотурбинных агрегатов мощностью 25 МВт на Артемовскую ТЭЦ-2 и другие генерирующие объекты «РусГидро» в требуемом количестве. Необходимую для Артемовской ТЭЦ-2 партию компания может поставить в течение 2027 года, добавили там. В «Силовых машинах» “Ъ” пояснили, что с учетом длинного цикла производства готовы поставить газовые турбины по новым контрактам начиная с 2028 года.

Потребители могут частично компенсировать энергодефицит на Дальнем Востоке строительством своей генерации, в том числе с возможностью выдачи в общую сеть, сообщили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии». Для этого необходимо снять существующие ограничения по мощности своей генерации и предложить приемлемые экономические условия для ее создания и функционирования, считают в ассоциации.

Однако главным препятствием к расширению мощностей на Дальнем Востоке собеседники “Ъ” называют нехватку газа.

В Минэнерго подтвердили “Ъ”, что окончательное решение по строительству новой генерации в регионе будет принято с учетом возможностей топливной инфраструктуры.

«Приоритетом является минимизация затрат, в том числе путем продления ресурса действующей генерации»,— отметили там.

В январе стало известно, что Минэнерго и Минвостокразвития к осени должны подготовить программу газоснабжения и газификации Дальнего Востока до 2036 года. В ней должны быть отражены планы по наращиванию добычи природного газа для перспективных потребителей. Это предполагает в том числе ускоренную разработку месторождений Сахалинского шельфа. Для газификации Забайкальского края и Бурятии предполагается задействовать инфраструктуру «Силы Сибири-2».

Также, по словам собеседников “Ъ”, рассматривается возможность организации поставок газа независимыми поставщиками — НОВАТЭКом и «Роснефтью» — с задействованием их ресурсной базы. Прорабатывается также перспектива заключения долгосрочных договоров на поставку газа с потребителями по схеме take-or-pay, «в том числе рассмотрев вопрос о признании такого договора существенным условием выдачи технических условий, необходимых для реализации проектов, и включения их в программу газификации», говорят собеседники “Ъ”. Для промышленных потребителей, использующих газ для производства и экспорта продуктов переработки, изучается возможность установить дифференцированные оптовые цены на газ.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь