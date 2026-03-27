В Запорожье прокомментировали ситуацию с отключениями электричества

Запорожская область испытывает дефицит электроэнергии из-за большого количества поврежденного энергетического оборудования в результате атак украинских войск. Об этом заявили в минэнерго региона. «Все силы электросетевых компаний сейчас направлены на восстановительные работы. Однако характер и масштаб разрушений таковы, что невозможно мгновенно восстановить все объекты без последствий для потребителей»,— уточняют в министерстве. По информации специалистов, ремонтные работы ведутся круглосуточно, иногда прерываясь в ночное время в зонах боевых действий — для сохранения жизни и здоровья энергетиков.

В Минэнерго региона также объясняют, почему нет графиков временных отключений. По их словам, отключения происходят по команде диспетчера, который управляет всей энергосистемой области и соседних регионов фактически вручную, чтобы предотвратить перегрузку и сохранить работоспособность оставшегося оборудования. Поэтому в текущих условиях составить точный график отключений невозможно. А также соблюсти обещанные сроки восстановления подачи электроэнергии.

По информации губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сегодня утром в регионе произошло очередное массовое отключение света после ударов ВСУ по высоковольтному оборудованию.

Александр Дремлюгин, Симферополь