Венгерская MOL закупила у США нефть на $500 млн

Венгерская энергетическая компания MOL закупила сырую нефть на сумму $500 млн у американских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Reuters. Такую сделку согласовали после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию.

США и Венгрия также заключили соглашения в области ядерной энергетики. Страны будут сотрудничать по малым модульным реакторам. По соглашению в Венгрии могут построить до 10 таких реакторов потенциальной стоимостью $20 млрд. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по покупке у американской компании Westinghouse ядерного топлива для АЭС «Пакш-1» на весь период ее эксплуатации. АЭС была построена российскими специалистами, и топливо для нее поставляла структура «Росатома».

Венгрия начала переговоры с американской компанией Westinghouse о поставках топлива на «Пакш-1» в ноябре 2025 года. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Венгрия не собирается отказываться от топлива, которое поставляет «Росатом». Закупки американского топлива помогут стране укрепить энергетический суверенитет в условиях санкций ЕС против российской госкорпорации.