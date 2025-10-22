Венгрия собирается закупать американское ядерное топливо вместе с российским

Венгрия начинает переговоры с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива на атомную электростанцию в городе Пакш. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поставки топлива станут важным шагом в развитии венгерско-американского сотрудничества, считает он.

По словам министра, Венгрия не собирается отказываться от топлива, которое поставляет «Росатом». «В дополнение к существующим отношениям с Россией по поставкам мы начинаем переговоры о покупке ядерного топлива у Соединенных Штатов, чтобы безопасно обслуживать наш возросший ядерный потенциал»,— сказал господин Сийярто в интервью телеканалу M1 (цитата по ТАСС).

В прошлом году французская компания Framatome и венгерская MVM также договорились о поставках ядерного топлива для АЭС. Этот контракт обеспечивает диверсификацию поставок топлива в Венгрию и укрепляет энергетический суверенитет страны, заявлял министр энергетики Чаба Лантош. Правительство Венгрии продолжает искать замену российскому топливу из-за санкций против «Росатома», отмечает ТАСС.

Об отношениях Москвы и Будапешта в сфере мирного атома — в материале «Ъ» «С АЭС в Венгрии сняли санкции».