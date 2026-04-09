Палата посчитала недорасселение

Согласно отчету по итогам проверки эффективности использования бюджетных средств в 2023–2025 годах на переселение граждан из аварийного жилья, опубликованному Счетной палатой РФ, регионы Северо-Запада вошли в список из 32 субъектов РФ, не выполнивших плановых показателей по расселению. Так, Ленобласть не выполнила план на 11,4%, а Мурманская область — на 14,89%. В правительствах регионов говорят, что невыполнение связано в основном с формальными причинами. Для повышения эффективности расселения СП предложила ввести жилищные сертификаты. Результативность меры будет зависеть от того, насколько суммы возмещения по сертификатам будут адекватны рыночной стоимости новых квартир, предупреждают эксперты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из документа следует, что плановый показатель для Мурманской области по расселению жилого фонда, признанного аварийным в 2017–2022 годах, был равен 93,43 тыс. кв. м. По факту в регионе было расселено 78,54 тыс. кв. м. По количеству граждан в Мурманской области планировали переселить 5,21 тыс. человек, а практически переселили 4,32 тыс. граждан (остаток 17,18%).

В Ленинградской области из 230,44 тыс. кв. м по факту расселено 204,76 тыс. кв. м, из запланированного количества переселенных граждан в 14,72 тыс. человек в новое жилье переехало 13,06 тыс. граждан (остаток 11,29%). В Архангельской области план не выполнен на 1,01%, в Республике Карелия — на 0,36%.

Вице-премьер Карелии Виктор Россыпнов объяснил, что республика упоминается в отчете только в связи с одной нерасселенной квартирой площадью 30 кв. м. Наниматель — участник специальной военной операции, пропавший без вести. Жилье для расселения этой квартиры было приобретено застройщиком в 2024 году и передано в администрацию Петрозаводска. В апреле суд рассмотрит вопрос о признании пропавшего нанимателя умершим. «Если такое решение будет принято, квартиру исключат из программы и она перестанет считаться нерасселенной»,— прокомментировал вице-премьер.

В правительстве Мурманской области признают, что строительство жилых домов на улицах Зеленая и Кирпичная в Мурманске, в которые планируется переселить граждан из аварийного фонда, идет с отставанием от графика. По данным на март 2026 года, жилой объект на Зеленой улице готов на 69%, а готовность четырех корпусов ЖК на Кирпичной составляет 14–56%.

«Ленинградская область реализовала масштабную программу расселения аварийного жилья: в регионе построили 34 дома и обеспечили переселение более 15 тыс. человек. При этом значительная часть участников программы фактически проживает не в аварийном фонде, а в других населенных пунктах и даже в других регионах России. По этой причине муниципалитеты не всегда могут передать ключи строго по графику: человеку нужно приехать, оформить документы и организовать свой переезд»,— пояснили в пресс-службе комитета по строительству Ленинградской области.

Федеральный проект «Аварийное жилье» реализовывался в период с 2018 по 2024 год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До конца 2024 года планировалось расселить 560,8 тыс. человек из 9,97 млн кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года и с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Федеральный проект реализовывался в 84 регионах страны, его показатели включались в региональные адресные программы (РАП), таким образом, показатели по объему расселения суммировались. Реализация РАП осуществлялась регионами со сроком завершения до 1 сентября 2025 года.

Общий объем расходов с 2019 по 2024 годы составил 640,1 млрд рублей, включая средства федерального бюджета — 479,2 млрд рублей, консолидированных бюджетов регионов — 151,22 млрд рублей и внебюджетных источников — 9,63 млрд рублей. На 1 декабря 2025 года не выполнили показатели расселения по завершенным программам 32 региона, оставшаяся у них площадь аварийного жилья, подлежащего расселению, составляет 726,6 тыс. кв. м, или 14,5% от планируемого.

Исходя из проведенного в отчете анализа по использованию бюджетных средств в программах по расселению, СП предложила правительству России использовать для переселения граждан из аварийного жилья государственные жилищные сертификаты. Аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова назвала этот механизм самым экономным способом с точки зрения расходов и сроков расселения.

Партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов отмечает, что сама по себе идея жилищных сертификатов не нова, но оценить эффективность предложения СП, пока не объявлены конкретные параметры механизма и его практики правоприменения, не представляется возможным.

«Основная проблема жилищных сертификатов всегда была в том, что их сумм не хватало на приобретение квартиры,— объясняет адвокат.— Поэтому вопрос, какие возможности они будут давать для конвертации в реальные жилые метры, остается ключевым».

Как дополнительная альтернатива при расселении этот вариант имеет право на существование, рассуждает господин Некрестьянов. В случае, если при расселении, например, комнаты человеку предоставляется другое жилье строго по нормативам, чего ему недостаточно по метражу, но он имеет возможность воспользоваться сертификатом и доплатить определенную сумму для покупки приемлемого жилья, механизм жилищного сертификата может стать рабочим вариантом, заключает адвокат.

Александра Тен