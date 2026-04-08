В Тегеране работают системы ПВО

В некоторых районах Тегерана слышны звуки работы ПВО, сообщают иранские агентства. Власти официально не заявляли об ударах по территории страны со стороны США или Израиля.

Mehr пишет, что «враг нарушил перемирие» — были якобы атакованы окрестности столицы Исламской Республики. Агентство Nournews сообщило, что «в Тегеране задействованы батареи единой системы ПВО для отражения вражеских целей». О каких-либо последствиях ударов не сообщается. Какая именно сторона совершила удары, не уточняется.

Сегодня днем Корпус стражей исламской революции заявлял о перехвате БПЛА в небе над провинцией Фарс. Военное формирование называло проникновение БПЛА нарушением двухнедельного перемирия, заключенного сегодня между Ираном и США.