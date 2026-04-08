Кириллу Якубовскому долго читать

Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование второго уголовного дела в отношении бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского, золотопромышленника Павла Масловского и предпринимателя Светланы Безруковой. В окончательной редакции всем фигурантам инкриминировали растрату средств банков и инвесторов в составе преступного сообщества с использованием служебного положения на сумму 14,6 млрд руб. Бизнесмены вину отрицают.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Кирилл Якубовский категорически отказывается признавать предъявленное ему обвинение

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что расследование дела в отношении Кирилла Якубовского, Павла Масловского и Светланы Безруковой закончено и они уже знакомятся с 168 томами его материалов, стало известно 8 апреля в Мосгорсуде, где было назначено рассмотрение ходатайства следствия о продлении фигурантам ареста. Слушание из-за занятости судьи и одного из защитников в других процессах отложили на день.

Фигурантами второго уголовного дела бывшие соучредители холдинга VMHY Holdings Кирилл Якубовский и Павел Масловский (экс-совладелец АО «Покровский рудник» и экс-сенатор от Амурской области), а также гендиректор дочерней компании холдинга ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова стали сразу после того, как 10 апреля 2025 года Пресненский суд Москвы вынес им приговор за хищения $126 млн у инвесторов компании. Они были осуждены на сроки от пяти до тринадцати с половиной лет. В декабре в ходе рассмотрения апелляции Мосгорсуд освободил всех от наказания за истечением срока давности, но не освободил от выплат в размере $53 млн по искам потерпевших.

15 апреля все трое были арестованы по новому делу. Первоначально следственный департамент МВД вменял в вину Кириллу Якубовскому и Павлу Масловскому создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ; от 12 до 20 лет заключения), а госпоже Безруковой — участие в нем с использование служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ; от 15 до 20 лет заключения). Однако в окончательной редакции более тяжкую ч. 3 ст. 210 вменили в вину уже всем фигурантам, также инкриминировав им два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ; до десяти лет заключения).

При этом ч. 3 ст. 210 УК РФ добавили и другим фигурантам расследования — бывшим руководителю московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (ПАО АТБ) Татьяне Шаблыко (осуждена в июле 2024 года на пять лет за хищение около 4,2 млрд руб. средств кредитной организации), председателю правления ПАО АТБ Андрею Новикову и зампредправления ПАО М2М Private Bank Инне Ивановой. Двое последних в настоящее время находятся под домашним арестом и также обвинены в растрате. Еще один фигурант, гендиректор ООО «Финансово-торговая компания» Валерий Мираков, объявлен в розыск.

Роль создателя преступного сообщества МВД отвело Павлу Масловскому.

Следствие утверждает, что, будучи фактическим руководителем ПАО АТБ и ПАО М2М Private Bank, он вовлек в преступную организацию своих бизнес-партнеров и совладельцев холдинга VMHY Group Кирилла Якубовского и Андрея Вдовина (объявлен в розыск). Последний также являлся соучредителем АТБ и сети магазинов «Азбука вкуса» и наряду с господином Якубовским руководил и был фактическим собственником латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private Bank (лишен лицензии в декабре 2016 года).

Согласно окончательной редакции обвинения, в 2011–2016 годах соучастники в составе ОПС похитили 14,6 млрд руб. В частности, по версии следствия, ими было украдено 4,3 млрд руб., принадлежавших инвесторам холдинга VMHY, среди которых были семь юрлиц и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков. Потерпевшие вложились в проекты в различных сферах бизнеса, в частности в АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт», рассчитывая получить по договорам займа 9–10% годовых в валюте, однако обратно свои средства не получили.

Кроме того, Масловскому, Якубовскому, Безруковой, Новикову и Ивановой инкриминируют два эпизода растраты в особо крупном размере, совершенных с ноября 2011 года по декабрь 2016 года.

Следствие полагает, что сообщники вывели из М2М Private Bank 5,6 млрд руб. по 25 кредитным договорам.

Они были заключены с рядом подконтрольных им компаний и физических лиц. Кредиты были либо совсем не обеспечены, либо стоимость залога по ним не покрывала заем. В частности, банк лишился значительной суммы, дав деньги под залог коллекции из почти 400 золотых и платиновых российских монет 1687–1917 годов чеканки, принадлежащей Андрею Вдовину. Заем последний не смог вернуть. Следствие полагает, что коллекция стоила не более 500 млн руб. и банк выкупил монеты по завышенной стоимости. Аналогичным образом ПАО АТБ лишилось 4,7 млрд руб., выдав средства по 13 фиктивным кредитным договорам. Среди получателей кредитов были Андрей Новиков и Светлана Безрукова.

Из всех фигурантов вину, да и то частично, признал лишь господин Новиков, согласившись с обвинением в растрате, но не признав участие в преступном сообществе.

Адвокат господина Масловского Анна Медведева заявила “Ъ”, что считает выдвинутое обвинение по второму делу незаконным.

«Оно не только не подтверждается ничем, сама конструкция обвинения не отвечает требованиям уголовного закона, потому что нельзя создать ОПС совместно с неустановленными лицами»,— сказала защитник.

Как ранее писал “Ъ”, согласно версии следствия, ОПС состояло из трех обособленных подразделений: «банковское», «финансово-бухгалтерское» и «юридическое». При этом последнее возглавляло некое «неустановленное лицо». Адвокат отметила, что следствие намерено фактически дважды осудить предпринимателей по одному из эпизодов — о хищении 4,3 млрд руб. у инвесторов холдинга VMHY. «Только раньше их осудили за мошенничество в составе организованной группы, а потом следователи решили, что это было преступление, совершенное в составе преступного сообщества,— сказала госпожа Медведева.— Таким образом, получается, что квалификация действий фигурантов, за которые они уже были осуждены Пресненским судом и по которым приговор вступил в силу, была неверной». В этой связи, на взгляд адвоката, «отмене подлежит либо вынесенный ранее приговор, либо новое обвинение, поскольку не могут существовать противоречащие друг другу обвинения по одним и тем же событиям».

Ранее защита господ Масловского и Якубовского связывала уголовное преследование предпринимателей с желанием представителей ряда потерпевших, которые приобрели права на долговые обязательства холдинга VMHY, вернуть инвестиции за счет реализации бизнес-центра «Голден Гейт», предположительно принадлежащего Якубовскому, который был арестован в рамках уголовного дела. Сам господин Якубовский причастность к хищениям отрицал, утверждая, что вышел из холдинга за несколько лет до описываемых событий, продав свою долю, и не имел отношения к заключенным с инвесторами договорам.

Мария Локотецкая