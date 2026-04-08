«ON Медиа» выпустит ИИ-мультсериалы по книгам Успенского

Холдинг «ON Медиа» запустит линейку анимационных проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщил «Ъ» представитель компании. Первыми станут сериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» по произведениям Эдуарда Успенского. В производстве задействовали около 30 ИИ-моделей, каждый проект рассчитан на 52 эпизода длительностью не менее 3,5 минуты.

«Оба мультсериала созданы с помощью нейросетей, при этом разработкой и созданием контента руководят люди. ИИ не заменяет творческую работу, но серьезно ускоряет и оптимизирует процесс»,— пояснила гендиректор «ON Медиа» Софья Митрофанова.

Производственный процесс включает написание сценария, раскадровку, генерацию и анимацию изображений с помощью ИИ, а также монтаж. По оценке участников рынка, затраты на такие проекты примерно вдвое ниже, чем на традиционную 3D-анимацию, при этом стоимость производства в отрасли за год выросла почти на 50%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Интеллектуальные кадры».