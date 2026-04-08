Интеллектуальные кадры

«ON Медиа» (бывший «МТС Медиа») выпустит мультфильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Первыми релизами станут анимационные сериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» по произведениям Эдуарда Успенского. Участники рынка отмечают, что создатели потратили на проекты в два раза меньше, чем на среднюю 3D-анимацию.

Кадр из мультсериала «Следствие ведут Колобки», 1986 год

Кадр из мультсериала «Следствие ведут Колобки», 1986 год

Фото: Союзтелефильм

Холдинг «ON Медиа» запускает линейку проектов, созданных с искусственным интеллектом (ИИ), сообщил “Ъ” представитель компании. Так, первыми в направлении станут детские анимационные сериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» по мотивам произведений детского писателя Эдуарда Успенского. Уточняется, что в производстве релизов было задействовано около 30 различных ИИ-моделей, включая отечественные разработки. Каждый проект включает по 52 эпизода длительностью не менее 3,5 минуты.

«Оба мультсериала созданы с помощью нейросетей, при этом разработкой и созданием контента руководят люди. ИИ не заменяет творческую работу, но серьезно ускоряет и оптимизирует процесс. Например, нейросеть сама корректирует промты (задания для ИИ.— “Ъ”) и подсказывает наиболее удачные художественные решения. Это первая в России AI-адаптация таких знаковых детских произведений»,— говорит генеральный директор «ON Медиа» Софья Митрофанова. Представитель «ON Медиа» уточнил, что была «приобретена исключительная лицензия на экранизацию ряда литературных произведений Эдуарда Успенского».

После разработки полного сценария создается раскадровка, на основе которой с помощью ИИ генерируются и анимируются изображения. Далее осуществляется монтаж и финальное сведение, чтобы обеспечить высокое качество и создать цельное художественное произведение, а не разрозненный набор сгенерированных фрагментов.

В среднем можно сказать, что на эти проекты создатели потратили в два раза меньше, чем на среднюю 3D-анимацию, заверяет собеседник “Ъ” в одной из крупных мультипликационных студий.

Только за последний год стоимость производства в сегменте выросла почти на 50%, отмечали опрошенные “Ъ” участники рынка (см. “Ъ” от 24 ноября 2025 года). В студиях связывали это с удорожанием программного обеспечения и технологий, увеличением сроков производства, а также высокой нагрузкой на IT-инфраструктуру и растущей потребностью в квалифицированных кадрах.

Контент, полностью сгенерированный ИИ, не новая территория и для Start, заверяет представитель онлайн-кинотеатра: «За последний год ИИ-инструменты для нас из экспериментальной зоны перешли в категорию понятных и рабочих решений, которые органично интегрируются в производственный процесс. Фактически, мы первыми реализовали полноценный сериал с применением ИИ, нейрокомедию "Феофан", где весь видеоряд, включая героев, создан при помощи искусственного интеллекта». Компания рассматривает дальнейшее развитие и расширение использования ИИ, в том числе и в сегменте анимации, включая детскую.

ИИ действительно быстро развивается, а производимый им продукт становится более качественным буквально каждые полгода, соглашаются в Wink. Поэтому стриминг не исключает появления подобных проектов в будущем на платформе. «Но на сегодня с точки зрения производства креативной продукции, особенно для столь чувствительной аудитории, как дети, нужен очень жесткий контроль со стороны человека, обладающего не только творческими, но и психологическими, и педагогическими компетенциями. Отдавать создание детского контента полностью на откуп ИИ преждевременно»,— указывают там. В Premier пока не планируют запуск анимационных ИИ-проектов, представитель «Кинопоиска» отказался от комментариев.

Юлия Юрасова