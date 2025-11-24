Мультфильмам покажут деньги

Минкультуры предлагает ввести полное госфинансирование анимационных проектов: соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение правкомиссии по законотворческой деятельности в конце ноября. Участники рынка поддерживают инициативу, ведь только за последний год стоимость производства в сегменте выросла почти на 50%. В противном случае отрасль ждет стагнация, считают в компаниях.

По данным “Ъ”, Минкультуры разрабатывает два проекта, предусматривающих внесение изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Документы предполагают возможность госфинансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства. Сейчас законодательство РФ предусматривает полное госфинансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом норма не распространяется именно на анимацию.

Уточняется, что принятие изменений в ФЗ не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Его реализация будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкультуры и Фондом кино в рамках текущего бюджета и планового периода. Разработка инициативы была одобрена правкомиссией по законотворческой деятельности. В министерстве не ответили на запрос “Ъ”.

Сам законопроект реализуется Минкультуры для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина от 15 августа 2023 года. Тогда председатель совета директоров АО «Киностудия "Союзмультфильм"» Юлиана Слащева в рамках встречи с президентом в кластере «Зотов» подняла вопрос о 100-процентном госфинансировании анимации.

Представители Ассоциации анимационного кино (ААК), «Союзмультфильма» и ГК «Рики» подтвердили “Ъ” участие в разработке документа. «В 2023 году в ходе Совета по культуре при президенте РФ мною также были заявлены меры поддержки отрасли — выделение 20% от общего объема поддержки кинематографии и направление 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов»,— уточнила Юлиана Слащева. По словам топ-менеджера, сейчас эти предложения также находятся на обсуждении правительства РФ.

За последний год себестоимость производства анимации заметно выросла, говорит исполнительный директор ААК Ирина Мастусова. Топ-менеджер связывает это с удорожанием программного обеспечения и технологий, увеличением сроков производства, а также высокой нагрузкой на IT-инфраструктуру и растущей потребностью в квалифицированных кадрах. Юлиана Слащева оценивает годовой рост стоимости производства анимации почти в 50%: «Индустрии остро необходимы меры поддержки, без которых она неизбежно будет в лучшем случае стагнировать». Гендиректор ГК «Рики» Юлия Немчина считает ключевым фактором удорожания производства рост оплаты труда.

Ольга Любимова, министр культуры РФ, 21 августа: Отечественные мультфильмы рассказывают детям о дружбе, справедливости и смелости.

«Речь идет об оптимизации инвестирования в производство анимации. Инвестиции в кино в целом и в анимацию в частности отличаются высокими рисками, при этом они имеют важнейшее социальное значение в части воспитания подрастающих поколений на российских персонажах»,— считает госпожа Немчина. Расширение существующей меры господдержки на анимацию позволит снизить финансовую нагрузку на студии и обеспечить более предсказуемые условия для производства отечественных проектов, что особенно важно в условиях импортозамещения детского контента, отмечает Ирина Мастусова: «Мы надеемся, что к концу года изменения в законодательстве будет приняты».

Юлия Немчина также считает, что принятие инициативы позволит студиям сосредоточиться на продвижении мультфильмов на международном рынке. Так, сборы российского кино за рубежом в январе—сентябре сократились на 44%, до $8,5 млн. Участники рынка отмечали, что лидерами по сборам стали художественные проекты, хотя ранее 70–80% международной кассы приходилось на анимацию.

Юлия Юрасова