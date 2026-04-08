«Авангард» всухую победил ЦСКА в первом матче четвертьфинала play-off КХЛ

Омский «Авангард» на своем льду всухую — 3:0 — обыграл московский ЦСКА в первом матче второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии до четырех побед со счетом 1:0.

В составе победителей дубль сделал Константин Окулов. На 12-й минуте встречи он реализовал численное преимущество. Также форвард поразил пустые ворота за 14 секунд до конца третьего периода. На 35-й минуте Майкл Маклауд забросил шайбу в меньшинстве. Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков отразил 19 бросков и в четвертый раз в карьере отыграл «на ноль» в матче play-off КХЛ.

В первом периоде защитник «Авангарда» Семен Чистяков получил травму колена после силового приема со стороны нападающего ЦСКА Клима Костина. Игрок омичей не смог самостоятельно подняться, он покинул лед при помощи медперсонала. На второй и третий игровые отрезки Чистяков не вышел.

В стартовом раунде Кубка Гагарина «Авангард» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (4:1 в серии). ЦСКА с тем же счетом победил петербургский СКА.

Второй матч серии состоится 10 апреля в Омске.

Таисия Орлова