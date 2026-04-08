В КБР в 2025 году перевыполнили план по вводу жилья на 11%

Кабардино-Балкария показала высокую динамику в реализации регионального проекта «Жилье». Глава республики Казбек Коков рассказал об этом на коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», подключившись по видеосвязи, сообщает пресс-служба главы администрации КБР.

В 2025 году строители сдали 642,5 тыс. кв. м жилья — на 11% больше плана и на 5,2% выше уровня 2024-го. В текущем 2026 году власти наметили ввод около 580 тыс. кв. м, продолжая рост объемов строительства.

Регион активно модернизирует коммунальную инфраструктуру. В 2025-м начали работы на 22 объектах водоснабжения и водоотведения, из них 15 уже ввели в эксплуатацию. В этом году запустят 12 новых объектов в Нальчике, Баксане, Прохладном, селах Хабаз, Чегем Второй и Прималкинское — общей протяженностью 35,2 км сетей, включая Баксанский групповой водопровод. Такие темпы обеспечивают стабильное водоснабжение для тысяч жителей и поддерживают жилищный бум.

Казбек Коков подчеркнул успехи в социальной инфраструктуре. В Нальчике стартует строительство новых детских садов и школы, что решит проблему дефицита мест для детей. Республика выиграла три гранта десятого Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды: «Экстрим-парк» в Нальчике, арт-проект «Город не отпускает» в Чегеме и первый этап парка «Заря» в Майском. Эти объекты привлекут молодежь и туристов, усилив привлекательность региона.

Благоустройство общественных пространств идет полным ходом. В 2026 году преобразят 35 территорий на 573,4 млн руб. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 2025-й обновили свыше 40 пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды», что повысило качество жизни горожан. Коков отметил, что с 2021-го в КБР ввели 80 тыс. кв. м жилья благодаря инфраструктурным кредитам, опередив многие регионы СКФО.

