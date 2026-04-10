Для спасения Вари Сутягиной не хватает 792 740 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Вари несовершенный остеогенез. Важной частью лечения являются операции по установке телескопических, растущих вместе с костью штифтов Fassier-Duval. Сейчас у девочки сформировалась выраженная деформация правой бедренной кости, из-за которой значительно повышается риск перелома при обычной нагрузке. Чтобы защитить кость и сохранить активность Вари, мы проведем хирургическое лечение: скорректируем ось бедренной кости и установим телескопический штифт, который будет расти вместе с костью и помогать девочке двигаться и развиваться».

Стоимость операции 2 016 740 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 250 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 950 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 792 740 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Сутягину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вари — Виолетты Владимировны Сутягиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).