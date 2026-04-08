«Есть только два способа уйти на больничный без болезни»

В Ставропольском крае с 2026 года увеличили размеры выплат по больничным листам. Максимальное пособие по временной нетрудоспособности составляет 6,8 тыс. руб. в день, минимальное — 890 руб. Размер пособия определяется средним заработком за предшествующие два года и страховым стажем сотрудника. При этом граждане имеют право оформить больничный лист даже при отсутствии симптомов заболевания. Как пояснил «Ъ-Кавказ» адвокат, эксперт в области медицинского права Сергей Броницкий, сделать это можно, например, для ухода за больным членом семьи или в случае контакта с инфекционным больным. Юрист также перечислил ситуации, в которых врач вправе отказать в выдаче листа нетрудоспособности, даже если пациент чувствует недомогание.



«Есть только два законных способа уйти на больничный без клинических проявлений болезни. Первый — больничный по уходу за близким родственником. Классический пример: взрослый берет больничный по уходу за ребенком. Второй способ — контакт с инфекционным больным, после которого официально объявляется карантин. Речь идет об опасных, чаще всего инфекционных заболеваниях. Человека не допускают к работе и выдают ему больничный лист, хотя сам он здоров.

Но в ряде случаев вам могут отказать в выдаче листа нетрудоспособности даже при плохом самочувствии. Напомню, больничный лист — это документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность. Следовательно, не любое отклонение в самочувствии является основанием для его выдачи. Например, повышенная температура тела без других клинических проявлений — не основание. Незначительное повышение артериального давления, в том числе физиологическое, или зафиксированное незначительное повышение у пациента с хронической гипертонической болезнью — это не гипертонический криз. Такое состояние не является основанием для выдачи больничного листа.

Переходя на формальный язык: врач — педиатр или терапевт — при обследовании пациента должен увидеть объективные причины, по которым человек не может быть допущен к работе. Если таких оснований нет, больничный лист выписан не будет, даже если впоследствии пациенту станет хуже».