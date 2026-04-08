Александра Овечкина номинировали на Bill Masterton Trophy

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был номинирован на Bill Masterton Trophy — награду, ежегодно вручаемую игроку, проявившему упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею. Об этом со ссылкой на вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PWHA) сообщила репортер The Hockey News Сэмми Сильбер.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин провел 78 матчей, в которых набрал 61 (31 гол + 30 результативных передач) очко. Россиянин возглавляет список лучших снайперов в истории лиги — всего на его счету 928 шайб. Контракт 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает летом.

Приз был учрежден в 1968 году и назван в честь Билла Мастертона, скончавшегося вследствие травм, полученных по ходу матча НХЛ. Победителей определяют члены PWHA. Российские игроки никогда прежде не получали эту награду. В прошлом году ее обладателем стал канадский нападающий «Колумбус Блю Джекетс» Шон Монахан.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе клуба нападающий выигрывал Кубок Стэнли (2018). В 2017 году хоккеист был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Вместе со сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Таисия Орлова