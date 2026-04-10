Из свежей почты

Виолетта Близнец, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 222 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Новосибирск» соберут 29 тыс. руб.

Дочка родилась недоношенной, в тяжелом состоянии. В физическом развитии Виолетта отставала, поздно научилась ползать и сидеть. После реабилитации в местном медцентре начала ходить, но шатко, подволакивая правую ножку. И правая рука не работала. Дочка долго не говорила, только лепетала. Нам удалось с помощью Русфонда пройти лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. Виолетта стала понимать речь, увереннее двигаться. Прошу, помогите продолжить лечение! Ирина Близнец, Новосибирская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Виолетте необходимо лечение, направленное на улучшение моторных функций, развитие речевой и интеллектуальной сферы».

Лева Воронецкий, 2 года, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 203 940 руб.

Сразу после рождения сына я заметила, что личико у него не совсем симметричное, и голову малыш всегда во сне поворачивал влево, постепенно затылок слева сплющился. Врачи уверяли меня, что голова выровняется, но искривление становится все заметнее. Я повезла Леву к опытному нейрохирургу. Доктор сказал, что преждевременно сросшиеся кости черепа не дают мозгу нормально развиваться. Сыну нужно срочно начинать лечение — носить специальные шлемы. Помогите их оплатить! Ольга Воронецкая, Московская область

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Левы врожденная деформация черепа, характерная для позиционной плагиоцефалии. Ребенку требуется длительное ношение краниальных шлемов-ортезов. В результате голова малыша приобретет анатомически правильную форму».

Лева Гордиенко, 12 лет, двусторонняя тугоухость 4-й степени, требуются слуховые аппараты. 205 783 руб.

Внимание! Цена аппаратов 407 443 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 35 660 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 36 тыс. руб.

Когда Леве было два года, у него обнаружили тугоухость, провели шунтирование барабанной перепонки, а через полтора года установили заушные аппараты. Сын стал реагировать на звуки, начал говорить. Но в последнее время жалуется, что почти ничего не слышит. Сурдолог выявил у него самую тяжелую степень тугоухости и рекомендовал сверхмощные слуховые аппараты. Они очень дорогие. Прошу, помогите нам! Анна Гордиенко, Пензенская область

Сурдолог Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Ольга Хохлова: «Мальчику подобраны сверхмощные цифровые заушные слуховые аппараты Phonak Naida M90-SP, в которых достигнуты наилучшие звучание и разборчивость речи».

Мансур Мукаев, 11 лет, саркома Юинга — злокачественная опухоль позвоночника и костей таза, спасет лекарство. 147 516 руб.

Внимание! Цена лекарства 400 516 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 33 тыс. руб.

В октябре прошлого года у Мансура обнаружили злокачественную опухоль позвоночника, направили в клинику в Санкт-Петербурге. Здесь сыну начали химиотерапию, опухоль стала уменьшаться в размере. Но химия может вызвать опасное осложнение, которое сведет на нет все лечение. Справиться с ним поможет препарат месна, но купить его мы не в силах. Помогите, пожалуйста! Радима Темиева, Чеченская Республика

Заведующая отделением детской онкологии Онкологического центра имени Н. П. Напалкова Маргарита Белогурова (Санкт-Петербург): «Сейчас Мансур проходит химиотерапию. Для профилактики и лечения тяжелого токсического осложнения мальчику по жизненным показаниям требуется препарат месна. Это лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к ввозу и применению».

Почта за неделю 03.04.2026—09.04.2026

Получено писем — 59

Принято в работу — 48

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0