Москва ждет Мислину Сургуеву в апреле
3 апреля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю семилетней Мислины Сургуевой из Чеченской Республики («Златовласая красавица», Наталья Волкова). У девочки фиброзная дисплазия — новообразование в лобно-глазничной области черепа справа. Ей нужна срочная операция — удаление опухоли с одномоментной пластикой пораженного участка биосовместимым имплантом. Но оплатить дорогую операцию семья Лины не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 246 300 руб.) собрана. Хава, мама Лины, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.
Мислина Сургуева
Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ
Всего с 3 апреля10 268 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Чувашия», «Кузбасс», «Воронеж и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 51 компания исчерпывающе помогли 73 детям, собрано 36 166 320 руб.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в “Ъ”. Проверив письма, мы размещаем их в “Ъ”, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,091 млрд руб. В 2026 году (на 9 апреля) собрано 405 301 849 руб., помощь получили 963 ребенка. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда «ПроРегистр. Продолжение». В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат премии «Золотое перо России», Государственной премии РФ.
