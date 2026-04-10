Москва ждет Мислину Сургуеву в апреле

3 апреля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю семилетней Мислины Сургуевой из Чеченской Республики («Златовласая красавица», Наталья Волкова). У девочки фиброзная дисплазия — новообразование в лобно-глазничной области черепа справа. Ей нужна срочная операция — удаление опухоли с одномоментной пластикой пораженного участка биосовместимым имплантом. Но оплатить дорогую операцию семья Лины не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 246 300 руб.) собрана. Хава, мама Лины, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Мислина Сургуева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Мислина Сургуева

Всего с 3 апреля10 268 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Чувашия», «Кузбасс», «Воронеж и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 51 компания исчерпывающе помогли 73 детям, собрано 36 166 320 руб.