Власти Воронежа вложат 268 млн в нанесение разметки на дорогах города

Воронежское казенное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» ищет подрядчика для нанесения горизонтальной дорожной разметки на дорогах облцентра. Начальная цена контракта — 268,3 млн руб., следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, источниками финансирования являются муниципальный и областной бюджеты. Победителю торгов предстоит с 20 апреля по 31 августа 2026 года нанести и демаркировать горизонтальную дорожную разметку на 265 улицах Воронежа, включая 20 участков, на которых запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия. По требованиям заказчика, разметка должна быть долговечной, хорошо видимой, а также устойчивой к изменениям температуры. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть, чтобы она обеспечивала необходимое для безопасного движения сцепление колеса с дорогой и быстро формировалась после нанесения, не задерживая движение автомобилей. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от трех месяцев до года.

Заявки на конкурс принимаются до 19 марта, итоги подведут 24-го.

В апреле прошлого года подряд на разметку дорог в Воронеже за 238,5 млн руб. получило местное ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронян.

Кабира Гасанова