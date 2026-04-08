Фискальная нагрузка ускорила темпы ликвидации малых компаний на Ставрополье
Введение обязательной уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему (УСН), стало ключевым фактором охлаждения деловой активности на Ставрополье, спровоцировав рост числа ликвидаций предприятий и их уход в теневой сектор. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата (ТПП) Ставропольского края» Борис Оболенец.
По его словам, новые правила, вступившие в силу для бизнеса с годовым доходом свыше 60 млн руб., уже наглядно отразились на общероссийской и региональной статистике: число регистраций новых компаний снизилось на 15%, в то время как количество закрытий подскочило сразу на 20%.
«Ситуация с НДС сейчас фактически повторяет негативный сценарий, который мы ранее наблюдали в сегменте индивидуальных предпринимателей. Нужно понимать, что бизнес очень мобилен и умен – он просто приспосабливается к предложенным условиям: кто не сумеет выстроить новую финансовую модель, тот закроется, а кто привык работать по-другому, уйдет в тень. Мы в палате почувствовали это давление одними из первых, так как из-за специфики оборотов попали под новые правила раньше большинства коллег. Чрезмерное налоговое бремя в сочетании с высокой стоимостью социальных взносов – это главная причина, по которой МСП сегодня вынуждены возвращаться к практике «серых» зарплат. Вместо ожидаемого обеления экономики мы получаем эффект «двойного наказания», когда налоги растут, а реальная покупательная способность населения и доходы арендаторов в торговых центрах Ставрополя продолжают падать», – подчеркивает Борис Оболенец.
По его мнению, нужен компромисс между фискальными интересами бюджета и реальными возможностями малого бизнеса.
«Это позволит сохранить экономическую стабильность и предотвратить дальнейшее вымывание легального предпринимательского слоя в крае»,– считает глава ТПП региона.