FT: Иран потребовал $1 в биткойнах за каждый баррель нефти в Ормузском проливе

Иран планирует взимать по $1 за каждый баррель нефти, которая перевозится через Ормузский пролив во время двухнедельного прекращения огня. Оплата должна производиться в криптовалюте. Об этом сообщил представитель Союза иранских экспортеров нефти Хамид Хоссейни Financial Times (FT).

По словам господина Хоссейни, мера позволит контролировать проходящие через морской коридор товары. Ирану нужны гарантии, что двухнедельное перемирие не используют для транспортировки оружия, добавил он.

Схема предполагает, что танкеры заблаговременно будут уведомлять иранские власти о своих грузах по электронной почте. FT пишет, что в качестве платежного средства Иран рассматривает биткойн. По словам Хамида Хоссейни, использование криптовалюты не позволит отслеживать средства или конфисковать их. Он добавил, что пустые суда смогут проходить через Ормузский пролив без оплаты.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. Reuters передавало, что Иран откроет морской коридор в ограниченном режиме 9 или 10 апреля. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что пролив уже разблокирован для возобновления торговли. Тегеран информацию не подтверждал.