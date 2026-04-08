Reuters: Иран откроет Ормузский пролив 9 или 10 апреля

Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме 9 или 10 апреля, непосредственно перед встречей представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный иранский чиновник, который участвует в переговорах.

«Координация действий с иранскими военными будет обязательной для всех судов»,— заявил источник. Он отметил, что двухнедельное перемирие между Ираном с одной стороны и США и Израилем — с другой — остается хрупким. Тегеран хочет достичь договоренностей о прочном мире, добавил собеседник агентства.

Переговоры представителей американской и иранской сторон должны состояться 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Накануне Дональд Трамп объявил о прекращении боевых действий против Ирана на две недели для проведения переговоров и заключения мирного соглашения. Власти Ирана заявляли, что США обязались сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом.