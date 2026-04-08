«Ренессанс Капитал» намерен сохранить менеджмент Ситибанка в «РенКап Банке»

Глава «Ренессанс Капитала» Максим Орловский заявил в интервью «Ъ», что после покупки Ситибанка и его переименования в «РенКап Банк» прежний менеджмент организации менять не планируется.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это банк, в котором работают действительно высококлассные профессионалы с большим опытом работы и хорошими бизнес-контактами, в том числе международными. Зачем нам их менять? Большая часть команды работает в структурах Ситибанка по всему миру более 20 лет и обладает исключительными компетенциями»,— уточнил господин Орловский.

В феврале «Ренессанс Капитал» объявил о завершении сделки по покупке 100% акций АО КБ «Ситибанк». Продолжая деятельность под единым брендом «Ренессанс Капитала», кредитная организация сохранила статус самостоятельной бизнес-единицы в составе группы и прежних клиентов, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании и стран Евросоюза.

