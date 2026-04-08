Тамбовчанина приговорили к 18 годам колонии за передачу разведданных Украине

Второй Западный окружной военный суд признал 38-летнего жителя города Моршанска Тамбовской области виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Его приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год. Осужденный также не имеет права два года администрировать сайты и обязан выплатить штраф в размере 550 тыс. руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, осужденным является Максим Черсков.

Установлено, что фигурант в феврале 2023 года сообщил Главному управлению разведки Министерства обороны Украины информацию о месте дислокации личного состава и специальной техники российских подразделений в зоне СВО. Также Черсков в мессенджерах размещал сообщения с призывами к насилию в адрес военнослужащих РФ.

Сотрудники ФСБ задержали фигуранта в начале ноября прошлого года. Тогда же «Ъ-Черноземье» сообщал, что он совершал безналичные переводы, тем самым оказывая материальную помощь запрещенной в России проукраинской террористической организации.

В начале марта Тамбовский областной суд признал трех местных жителей виновными в совершении диверсии и государственной измене. Им назначили от 6 лет до 21 года лишения свободы в зависимости от тяжести преступлений и возраста.

