Трех тамбовчан приговорили к реальным срокам за диверсию и госизмену

Тамбовский областной суд признал трех жителей Тамбовской области виновными в совершении диверсии организованной группой (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Одного из них также признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), в приготовлении к диверсии, прохождении обучения в целях диверсионной деятельности и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Имена фигурантов не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одному из подсудимых назначили 21 год лишения свободы и штраф в 250 тыс. руб. Второму — 13 лет лишения свободы. Оба должны отбыть первые три года в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Третий участник, совершивший преступление в несовершеннолетнем возрасте, был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что 28 декабря 2023 года подозреваемые, получив денежное вознаграждение, совершили поджог на Юго-Восточной железной дороге. Они вскрыли релейные шкафы на станции Бокино, залили в них зажигательную смесь и подожгли. Один из участников, действовавший под контролем иностранного куратора, готовился к диверсии, направленной на сход поезда. Он установил тормозной башмак на рельсы, но не смог довести свой умысел до конца из-за задержания группы.

Суд проходил при участии представителей Мичуринской транспортной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

В конце февраля трое воронежцев получили до 12 лет за госизмену и диверсию на железной дороге.

Егор Якимов