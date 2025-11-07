ФСБ задержала тамбовчанина по подозрению в госизмене и финансировании терроризма

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области 1987 года рождения, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) и финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, задержанный инициативно связался через Telegram с блогером-агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал ему секретные сведения о дислокации российских подразделений в зоне СВО. Также тамбовчанин якобы оказывал посредством безналичных переводов материальную помощь запрещенной в РФ проукраинской террористической организации.

Работа по выявлению других эпизодов противоправной деятельности местного жителя продолжается.

В начале сентября силовики задержали жителя Тамбовской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Кабира Гасанова