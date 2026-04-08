ТПП Ставрополья: ритейл и общепит стагнируют из-за кризиса потребления в регионе

Предпринимательский сектор Ставропольского края, который исторически занимает лидирующие позиции по доле малого бизнеса в валовом региональном продукте, сегодня демонстрирует признаки охлаждения. Это проявляется в росте числа пустующих коммерческих площадей и вынужденном переходе потребителей на сберегательную модель поведения. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (ТПП СК) Борис Оболенец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, наиболее наглядным индикатором текущих процессов служит ситуация в крупнейших торговых комплексах региона, где на месте некогда успешных магазинов и сетевых ритейлеров все чаще появляются пустые зоны, закрытые баннерами .

«Мы наблюдаем определенную стагнацию: люди вынуждены концентрироваться на покупке продуктов питания, максимально сокращая расходы на прочие товары. Это напрямую бьет по сфере общественного питания и непродовольственной рознице, вынуждая заведения закрываться», – пояснил глава палаты .

Статистические данные за 2025 год подтверждают качественную трансформацию рынка региона. Оборот розничной торговли в Ставропольском крае по итогам года достиг 1001,8 млрд рублей , увеличившись на 4,9% в сопоставимых ценах по сравнению с 2024 годом. При этом 45,4% всех трат населения пришлось на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. Хотя реальные денежные доходы жителей Ставрополья во втором квартале 2025 года официально выросли на 3%, этот рост, по мнению экспертов, в значительной степени нивелируется инфляционным давлением.

Оборот общественного питания в 2025 году сократился на 4,4%, составив 71,5 млрд рублей. Такая динамика указывает на коррекцию рынка после периода бурного роста. Несмотря на это, количественные показатели сектора формально остаются высокими: к началу 2026 года в крае зарегистрировано 350 тыс. субъектов МСП. Однако, по оценкам ТПП, реальный малый бизнес представлен лишь 100 тыс. предприятий, в то время как остальная часть официальной статистики формируется преимущественно за счет включения самозанятых.

Роман Лаврухин